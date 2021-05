Fortenova nastavlja s čišćenjem portfelja prodajom Mladine i Solane Pag

Prva poruka koja će vam privući pažnju na službenim stranicama Fortenova grupe, u rubrici Vijesti, je 'Fortenova njeguje otvorenu i transparentnu komunikaciju'.

Svatko tko je s Fortenovom pokušao komunicirati, zna da to baš i nije tako. Ako želite nešto saznati, a njima ne ide u korist, jednostavno će vas ignorirati. Tragom novih, ekskluzivnih informacija koje smo saznali o dvije nove transakcije, željeli smo od Fortenove potvrdu tih informacija, međutim s druge smo strane dobili samo tišinu. Jednako tako željeli smo saznati kako teče proces dezinvestiranja njihovog non core biznisa, koji je započeo prije dvije godine no ni ta tema im se nije svidjela.

Promjene Fortenovina portfelja 2019. - 2021. Prodano: Ledo

Karisma Hotels Adriatic

Kompas d.d. Ljubljana

Kompas d.d. Poreč

Atlas

Projektgradnja

Zagrebplakat

19 nekretnina U postupku prodaje: Solana Pag

Mladina Pripajanja: Idea

Mercator Preuzimanja: A.N.P. Energija

Meggle

Kako je tekao proces prodaje portfelja i što je sve u zadnje dvije godine Fortenova prodala, kupila i pripojila, pročitajte u novom tiskanom i digitalnom izdanju Lidera.

---Prema neslužbenim informacijama upravo su u tijeku pregovori za prodaju još dvije tvrtke iz portfelja Fortenove, a radi se okoja bi uskoro trebala završiti u rukama jednog fonda te prodaji tvrtkekoju kupuje tvrtkaMladina je najveći nacionalni proizvođač mladog crnog vina Purtugizac, pjenušavih vina te vina linije Gaj, a većinski dioničar društva do sada je bila. Pago Croatia na tržištu je prisutan još od 1996. godine kao zastupnik Pago sokova, a od 2014. je u vlasništvu hrvatskog poduzetnikakoji je ove godine pokrenuo hrvatskiza prodaju vina, jakih pića, čajeva i drugih delikatesnih proizvoda.Solana Pag je pak najveći proizvođač morske soli u Hrvatskoj.Da podsjetimo, Fortenova je kod prodaje tvrtki naglašavala da ostaje fokusirana na tri ključne djelatnosti –, a da prodaje ostale djelatnosti. S ove dvije transakcije, uzkoji je nedavno prodan, Fortenova prodaje ukupno tri tvrtke iz core sektora Prehrana. Fortenova demantira i prodaju Jamnice iako svi koji poznaju tržište, znaju da je to iduća velika transakcija, samo je pitanje vremena.Od ukupnou posljednje dvije godine, dvije su završile u rukama fonda i odvjetnika, a četiri su našle kupce koji se bave istom djelatnošću. Za pretpostaviti je da će ti kupci nastaviti razvijati biznis i uspješnije nego što je do sada to radila Fortenova.



