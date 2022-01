Game on: Nema dobre igre ako je veza loša

Danas se na internet spajamo putem znatno većeg broja uređaja nego prije desetak godina – od laptopa, televizora, pametnih telefona, igraćih konzola do zvučnika i pametnih satova, pri čemu je napredna infrastruktura nužna da bi odgovorila na rastuće potrebe korisnika. Isto je tako sve važniji i dobar pristup internetskoj vezi, osobito uzmemo li u obzir da godišnji rast potrošnje internetskog prometa po kućanstvu iznosi 20 do 30 posto. Brzina interneta ključna je za obavljanje brojnih poslova od kuće ili iz ureda, a jednako tako utječe i na kvalitetu uživanja u slobodnom vremenu uz filmove, serije te posebno videoigre.

S time se slažu i Leon Matacun i Borna Vajdić, dva ljubitelja videoigara koja kažu da je za sve popularnije online igre internetska veza presudna. Najviše se to osjeti, ističe Leon, u igrama koje zahtijevaju brze reakcije, a koje podosta ovise o kvaliteti internetske veze.

– Ako je veza nestabilna i ping velik, automatski smo u minusu u odnosu na igrače s dobrim internetom. Oni imaju taj djelić sekunde više koji im daje dobru prednost. U mom primjeru to se najviše vidi u igri CS:GO i ako je internetska veza loša, često me to dovodi do ljutnje – objašnjava Leon, kojemu je u takvim situacijama jedino rješenje spojiti se na internet s mobitela preko hot spota.

Vrhunsko iskustvo

Da su mogućnosti brze reakcije u igrama važne za igru bez ljutnje smatra i Borna, koji najčešće s prijateljima igra 'Rocket League'.

– Uz dobro računalo, uvijek si osiguram i brzi pristup internetu da ne bih imao lag ili veći ping, a radi bržih reakcija – kaže Borna.

Kako bi doskočili tom problemu s kojime se susreću i drugi gameri, ali i ostali korisnici, Telemach nudi tri jednostavna paketa s internetskim brzinama čak 20 puta većim od prosječne brzine interneta u Hrvatskoj, odnosno do 40 puta većim u najvećim dostupnim paketima od 1 Gbps i 2 Gbps, u čiju je cijenu uključena i usluga fiksne telefonije.

Osim toga, Telemach prvi u Hrvatskoj gradi 10-gigabitnu optičku mrežu, po brzini i kvaliteti usporedivu s postojećom mrežom u Južnoj Koreji, svjetskom rekorderu u internetskim brzinama. Nije ni čudno što je Južna Koreja ujedno i dom nekih od najuspješnijih svjetskih igrača videoigara kao što su Faker (najbolji igrač League of Legendsa) i Hong Jin-Ho (poznat i kao YellOw), pa zašto takvu priliku ne bi imali i domaći gameri. Ova mreža, zbog izrazito niske latencije od ispod 1ms, pruža vrhunsko gaming i streaming iskustvo, kao i virtualnu i proširenu stvarnost u 4K i 8K rezoluciji. Osim toga, 10 Giga optička mreža korisnicima omogućava lako i brzo dijeljenje velikih datoteka, vrhunsku kvalitetu video poziva te pristup cloud servisima u realnom vremenu. Istodobno povezivanje više različitih uređaja također više nije problem.

Nezamislivo poboljšanje

U ove se prednosti 10 Giga optičke mreže već danas mogu uvjeriti stanovnici većeg dijela Novog Zagreba, a u sljedećih pet godina njome će biti pokrivena trećina kućanstava Hrvatske, njih više od 500.000. Time će se Hrvatska smjestiti visoko na europskoj digitalnoj karti, a Zagreb će postati prvi 10 Giga grad u regiji, u čemu će ga slijediti i Split, Rijeka, Zadar te drugi gradovi.

Jedno je sigurno – 10 Giga optička mreža iz korijena će promijeniti doživljaj zabave i igrica, ali i učenja na daljinu, video konferencija i povezanosti, što će značajno utjecati na korisničko iskustvo. Borna kaže da će razvoj tehnologije i brzog interneta značiti nezamislivo poboljšanje u gamingu, no 'to sve ovisi bude li oprema korisnika bila u razini s tim'.

– Trenutačno ne mogu ni zamisliti što čeka budućnost gaminga, no očekujem više VR turnira i puno razvoja u tom sektoru – kaže Borna, što potvrđuje i Leon.

– Razvoj tehnologije i nove generacije interneta, optičkog povezivanja i što veća povezivost u Hrvatskoj dovest će do većeg zadovoljstva u gejmanju. Jedva čekam prelazak na što brži internet i mislim da će to omogućiti nama kvalitetniji pristup i odnos prema videoigrama kao nekakvoj razbibrizi, zadovoljstvu ili čak i izvoru novca – zaključuje Leon.

Sadržaj nastao u suradnji s Telemachom.