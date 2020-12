Gospić, jedini u RH, dodjeljuje bespovratna sredstva poduzetnicima u koronakrizi

Grad Gospić u srijedu je donio Odluku o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava poduzetnicima koja su namijenjena ublažavanju posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa. Radi se o novom paketu mjera za pružatelje ugostiteljskih i sportskih usluga koji zbog trenutne odluke Nacionalnog stožera ne mogu normalno poslovati.

Grad Gospić tako je jedini u Hrvatskoj donio Odluku o dodjeli bespovratnih financijskih sredstva te će se ugostitelji i pružatelji ugostiteljskih i sportskih usluga moći već sutra prijaviti na Javni poziv. U donošenju odluka praćeni su i zahtjevi koje je uputila udruga Glas Poduzetnika te osim što će poduzetnici dobiti sredstva za likvidnost, za prosinac će biti oslobođeni plaćanja zakupnina za javne površine s mogućnošću produženja na naredne mjesece, te je prijedlog da oni u 2021. godini budu oslobođeni i poreza na potrošnju, navodi se u priopćenju.

- Grad Gospić već je u prvom valu koronavirusa kada smo imali lockdown iskazao svoju potporu poduzetnicima kojima je bio onemogućen rad i dodijelio im značajna sredstva usmjerena isključivo za likvidnost njihovih tvrtki i obrta. To ćemo svakako učiniti i sada kada im je ponovno onemogućen rad. Budući da je zabrana rada na snazi do 21. prosinca, potpore će se isplaćivati za ovaj mjesec, ali ako se ove mjere nastave Grad će nastaviti i isplatu sredstava, a na Gradsko vijeće upućen je i prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja poreza na potrošnju te je u proceduri izrada prijedloga Odluke o oslobođenju plaćanja zakupa javnih površina - izjavio je gradonačelnik Karlo Starčević na održanoj konferenciji za medije.

Visina sredstava ponovno je određena brojem zaposlenih. Oni koji imaju do 3 zaposlena mogu ostvariti potporu od 2000 kuna, od 4 do 6 zaposlenih 4000 kn , od 7 do 9 zaposlenih 6000 kn, a oni koji imaju 10 i više zaposlenih ostvaruju pravo na potporu u iznosu od 8000 kuna. Potpore su fiksne i namijenjene održavanju likvidnosti i očuvanju radnih mjesta, dok su sredstva namijenjena za podmirenje tekućih troškova poput režijskih troškova, troškova servisa opreme i slično.

- Način prijave je isti kao i ranije kada smo dodijelili više od tristo tisuća kuna našim gospodarstvenicima. Mnogi od njih u prvom valu korona virusa kazali su da im je potpora Grada dobrodošla te ih pozivamo da se prijave ponovno - dodala je zamjenica gradonačelnika Kristina Prša.

Znatna sredstva izdvojena su ove godine za potpore u Gospiću te je u ovom trenutku pola milijuna kuna osigurano u gradskom proračunu za potpore poduzetništvu i Božićnice za socijalno ugrožene skupine.