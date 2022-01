HEP-ov ELEN danas počinje s naplatom punjenja električnih vozila na autocestama

Hrvatska elektroprivreda u ponedjeljak 24. siječnja počinje naplaćivati punjenje na javno dostupnim ELEN punionicama na nizu lokacija na autocestama, objavljeno je na stranicama HEP-a, odnosno ELEN-a, HEP-ove mreže javnih punionica.

Naplata počinje na autocesti A1 i to na punionicama Vukova Gorica, Brinje Istok, Brinje Zapad, Janjče Istok, Janjče Zapad, Zir Istok, Zir Zapad, Kozjak Jug, Kozjak Sjever, Nadin Jug, Nadin Sjever, Prokljan Jug, Prokljan Sjever i Rašćane Gornje.

Osim tih dionica punjenje električnih vozila plaćat će se i na autocesti A2 na lokaciji Lepa Bukva, te na autocesti A3 na postajama Spačva, Babina Greda, Dragalić Jug, Gradna Jug, Gradna Sjever, Novska Jug, Novska Sjever, Križ Jug, Križ Sjever, Rastovica, Lučko Jug i Lučko Sjever.

Vlasnike električnih vozila naplata očekuje i na autocesti A4, na postajama Ljubeščica Istok i Ljubeščica Zapad, kao i na autocesti A6 na lokacijama Cernik i Lepenica Sjever.

Punjenje na ostalim lokacijama i dalje se ne naplaćuje, poručuju iz HEP-a.

Cijena za kilovatsat (kWh) u razdoblju više tarife (s PDV-om) na priključcima nazivne snage do 22,1 kW iznosi 2,70 kuna, a u razdobljima niže tarife 2,31 kunu.

Punjenje na priključcima nazivne snage od 22,2 kW do 50 kW stoji 3,50 kn (u razdoblju niže tarife 2,90 kn), a punjenje na priključcima nazivne snage iznad 50 kW 4,95 kn (cijena punjenja u razdoblju niže tarife je 4,45 kuna.

Tijekom zimskog računanja vremena viša tarifa računa se od 7 do 21 sat, a niža tarifa od 21 do 7 sati. Kod ljetnog računanja vremena viša tarifa primjenjuje se od 8 do 22 sata, a niža tarifa od 22 do 8 sati.

Dozvoljeno trajanje punjenja na priključcima nazivne snage do 22,1 kW iznosi 180 minuta, na priključcima nazivne snage od 22,2 kW do 50 kW 60 minuta, a na na priključcima nazivne snage iznad 50 kW 45 minuta.

Prekoračenje dozvoljenog trajanja punjenja na svim priključcima iznosi kunu po minuti (s PDV-om).

HEP-ova ELEN mreža javnih punionica sastoji se od javno dostupnih punionica električnih vozila sa zasebnim mjernim mjestom, jednoznačnim praćenjem potrošnje uz zadovoljavanje svih tehničkih i komunikacijske standarda i protokola.

Ultra-brze DC punionice imaju dva standardizirana DC priključka (ChaDemo i CCS) i vlastitim kabelima za punjenje vozila, a AC/DC punionice su punionice s tri standardizirana priključka (Mode 3 Type 2 za AC punjenje te Chademo i CCS za DC punjenje) i vlastitim kabelima za punjenje vozila.

AC punionice imaju po dva standardizirana Mode 3 Type 2 priključka 22kW za koje korisnik vozila treba imati potreban kabel.