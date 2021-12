Čime se bave hrvatske tvrtke s najnovije Deloitteove liste najbržerastućih tehnoloških tvrtki?

Na nedavno održanom Deloitteovom natječaju 50 najbrže rastućih tehnoloških tvrtki Srednje Europe četiri su Hrvatske tvrtke ostvarile plasman u glavnoj kategoriji 50 najbržerastućih. Kao što smo nedavno pisali, to su tvrtka Three of them, Async Labs, Reactor Studio i Flow and Form

Kako su naglasili iz Deloittea, ova je godina, što se natječaja tiče bila u mnogo čemu rekordna, što zbog samih prijava na natječaj kojih je bilo više nego ikada, kao i činjenice da je prosječna stopa rasta tvrtki u natječaju, na temelju prihoda zabilježenih između 2017. i 2020., najveća ostvarena te iznosi 2.278 posto u odnosu na 1.460 posto u 2020. godine.

Petar Gabud, direktor tvrtke Three of them kaže kako mu je prije svega drago da Three of them nije jedina tvrtka iz Hrvatske koja je završila listi od 50 najbržerastućih tvrtki Srednje Europe te nam ukratko predstavlja svoju tvrtku koja je kako kaže u stalnoj potrazi za novom radnom snagom.

- Primarno se bavimo izradom custom web i mobilnih aplikacija, baziranih na tehnologijama kao što su to PHP/Symfony, JavaScript/Vue i Flutter. Trenutno smo fokusirani na najveći ECommerce sustav za ljekarne u Njemačkoj, sustav koji ljudima olakšava pristup lijekovima te njihovim terapijama. Ulazak na ovu prestižnu listu nam je potvrda da dobro radimo i da se razvijamo u dobrom smjeru. Nadamo se da će nam ovo priznanje olakšati pronalazak novih zaposlenika te da ćemo dodatno rasti – kaže Gabud i dodaje kako konstantno traže backend i frontend developere sa naglaskom PHP, Flutter i Vue.

Što se tiče budućih planova, Gabud naglašava kako je cilj za narednu godinu održati stabilno poslovanje te dodatno rasti uz nove zaposlenike.

Async Labs je digitalna agencija sa sjedištem u Zagrebu koja se također bavi razvojem i programiranjem IT rješenja (web i mobilne aplikacije), ali i digitalnim marketingom te integriranjem rješenja u razne industrije, od blockchaina i fintecha, do industrije nafte i plina.

- Ulazak u Deloitte CE Technology Fast 50 je potvrda ogromnog truda i rada cijelog Async Labs tima i svih sati utrošenih u razvoj najboljih mogućih softvera i aplikacija, ali i znanja i vještina u tom procesu. Neizmjerno sam ponosan na sve kolege i partnere koji su tijekom zadnje četiri godine pridonijeli ovom strelovitom rastu naše digitalne agencije i želja mi je da sljedeća etapa našeg rasta i razvoja bude isto toliko uspješna - kaže operativni direktor tvrtke Luka Klancir.

Na ovogodišnjem Deloitte natječaju Async Labs se našao na 33. mjestu, s godišnjom stopom rast od 725 posto.

- Ova nagrada potvrđuje da se trud koji smo uložili u razvoj Async Labsa posljednjih godina itekako isplatio. Svako, a posebno ovo vrijedno priznanje, dodatna je motivacija i inspiracija da radimo još više i bolje kako bismo ostali rame uz rame s najbržerastućim tvrtkama u srednjoj Europi. Na ovome ne planiramo stati, idemo dalje što jače, brže, agilnije i bolje pa ćemo vidjeti gdje će nas to dovesti – rekao nam je direktor Alen Huskanović.

Broj zaposlenih u Async Labsu u kontinuiranom je porastu, a ove godine taj rast iznosi 31.58 posto a osim na domaćem, Async Labs posluje i na svjetskom tržištu - od regije preko zapadnoeuropskih zemalja do SAD-a i Singapura.

Vlasnici tvrtke Reactor studio Ivan Vuković i Dino Trojak kažu kako je njihova tvrtka partnerska tvrtka najveće tražilice za avio karte Kiwi.com.

- Za njih dizajniramo i programiramo sustav za prodaju dodatnih servisa uz kartu kao što su osiguranja, fleksibilnost letova, torbe, sjedala i slično., te sudjelujemo u poboljšanju cjelokupnog shopping iskustva, čime smo partnerskoj kompaniji pomogli da u pandemijsko vrijeme održi razinu iz 2019. te nastavi s daljnjim rastom – kaže nam Trojak

U narednom periodu, kažu, namjeravaju proširiti ponudu servisa, te učvrstiti partnersku poziciju i osnažiti trenutni tim kako bi mogli nastaviti s rastom.

- Također želimo pomoći partnerskoj kompaniji da postane najprepoznatljiviji brand za online organiziranje putovanja, prepoznat po jednostavnosti, dobrim cijenama, ponudi i dobrom iskustvu. Uvrštavanje na Deloitteovu listu 50 najbržih znači da smo na dobrom putu i da dokazujemo da je Reactor Studio sposoban generirati dodatnu energiju koja startupe pretvara u jednoroge. Zahvaljujući timu koji imamo to je sada stvarnost - zaključuju Vuković i Trojak.