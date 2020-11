Hrvoje Prpić više nije poslovni anđeo, okrenuo se potpunoj elektromobilnosti

Hrvoje Prpić, poznati poslovni anđeo i redovni član Cranea odlučio je zatvoriti to poglavlje u životu i okrenuti se, kako je u svom Facebook statusu napisao, novoj karijeri profesionalnog skipera. Razlog toj odluci je, kaže, da je investirao koliko je planirao te je njegov budžet za investiranje u startupove zatvoren.

- To ipak ne znači da više neću savjetovati startupe, ali ako netko poželi investiciju to više nije moguće – kaže Prpić.

Dodaje kako trenutno ima između deset i petnaest investicija, od čega je pet aktivnih. No, nije se Prpić samo okrenuo skipanju, jer tako nešto od njega nije bilo ni za očekivati. Naime, Prpić je pokrenuo Strujni krug, udrugu vozača električnih vozila u kojoj je i predsjednik.

- Počeli smo kao Udruga vozača električnih vozila, a sada se okrećemo potpunoj elektromobilnosti. Dodali smo i mikro sekciju e-romobila, a sad ćemo priključiti i e-bicikle – kaže Prpić.

No, da to nije samo obična udruga pokazuje i činjenica da je Strujni krug i nacionalni zastupnik za električna vozila za Hrvatsku u EU. Trenutno broje oko 150 članova i oko 500 ljudi koji tek čekaju kupnju električnog vozila i koji će postati članovi udruge.

- Ta brojka bi se od iduće godine, prema mojim procjenama, mogla kretati oko 1000 članova i još par tisuća na čekanju – kaže Prpić.

Svatko tko ima ili razmišlja o kupnji električnog vozila trebao bi se učlaniti u Strujni krug jer Udruga nudi brojne pogodnosti za svoje članove.

- Mi imamo dogovore s partnerima pa kod kupnje električnog vozila svi članovi Udruge dobivaju određene popuste na kupnju ali i 35 posto popusta na osiguranje – dodaje Prpić.

Dodaje kako je to komercijalni dio Udruge te da sami članovi financiraju Udrugu dok istovremeno taj novac od članova koriste i za lobiranje, a trenutno lobiraju za četiri segmenta.

- Prvi je, što je već dogovoreno, da kod svakog novog parkirališta ili garaže već bude provedena instalacija za punjače. Također, s MUP-om radimo na tome da sva električna vozila koja su parkirana na punjaču, a ne pune se mogu biti odvučena paukom – govori Prpić.

Dodaje da su i dio skupine koja trenutno radi na promjeni Zakona vezanim uz regulaciju e-romobila.

- Radimo i na velikom projektu ugradnje punjača u rasvjetne stupove na parkiralištima gdje je plan postaviti oko 100 tisuća punjača – kaže Prpić i dodaje da bi to bilo potpuno rješenje za električna vozila u Hrvatskoj te napominje kako ovakav projekt nigdje nije proveden na nacionalnoj razini, što oni pokušavaju u Hrvatskoj.

Ali ni to nije sve. Udruga trenutno razgovara s Fondom za električna vozila radi isplate poticaja tijekom cijele godine, a ne kao što je to do sada bilo na 'najbrži prst'.

- Novca Fond ima dovoljno jer Fond od neekoloških vozila godišnje uzme oko 1,3 milijarde kuna koje treba vratiti u ekologiju, a kako bolje vratiti nego kroz poticaje za kupnju električnih vozila – zaključuje Prpić.

Za kraj, vratimo se malo skipanju, pa kako je i sam pozvao na svom FB profilu, ako netko treba interesantnog skipera za sljedeće ljeto, Hrvoje Prpić je na raspolaganju.