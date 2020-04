I dalje možete dobivati potpore države od 4000 kuna po zaposlenom kada otvorite terase, dućane i radnje

Slijedom tvrdnji mnogih ugostitelja da im se pokretanje posla predviđeno za 11. svibnja neće isplatiti zbog propisanih mjera zaštite od koronavirusa, provjerili smo kod porezne stručnjakinje Marije Zuber mogu li svi poslovni subjekti koji su dobili pomoć države u obliku četiri tisuće kuna za zaposlene nastaviti koristiti tu pomoć nakon pokretanja posla. Glavni prigovor ugostitelja je da mjere zaštite vode u znatno manji kapacitet pojedinog lokala, a time i osjetno manji promet od uobičajenog zbog čega nemali broj njih procjenjuje kako im poslovanje neće biti isplativo u takvim uvjetima.

Odgovor na pitanje hoće li im poslovanje biti isplativo je, očekivano, potvrdan. Kriterij za dobivanje državne pomoći bio je pad prometa, a ne prekid poslovanja, stoga svi ugostitelji (ali i svi poslovni subjekti koji mogu prema preporukama HZJZ-a i odlukama Vlade opet pokrenuti svoje poslovanje, op.ur.) mogu računati na mjere potpore tijekom svibnja, kao što su to mogli tijekom ožujka i travnja.

- Potporu za očuvanje radnih mjesta ostvaruju oni koji ne rade i oni koji rade, ali im je promet smanjen za najmanje 20 posto. No, te se potpore ostvaruju za ožujak, travanj i svibanj. Ugostitelji će otvoriti polovinom svibnja i za taj mjesec još imaju pravo na državnu potporu - pojasnila je Zuber.

Država je omogućila otvaranje ugostiteljskih objekata s vanjskim terasama od 11. svibnja što znači da će potporu ugostitelji moći dobivati gotovo tri tjedna tijekom poslovanja. Drugim riječima, moći će do kraja svibnja raditi, a da im dobar dio troškova za zaposlene pokriva država, pa se, barem za taj period, prigovor ne čini sasvim utemeljen.

Jasno je, naravno, da to ovisi od objekta do objekta, odnosno o tehničkim mogućnostima, poput veličine i oblika terase, lokacije objekta, pretrpljenoj financijskoj šteti u razdoblju trajanja zabrane rada i drugih faktora, no čini se da će dobar dio njih imati kakvu-takvu računicu do kraja svibnja. Nakon isteka mjera potpore, pak, situacija bi mogla biti bitno drugačija. Stoga se postavlja pitanje hoće li država nastaviti i u ljetnim mjesecima isplaćivati potpore.