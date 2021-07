Inflacija u prijevozništvu trajat će još najmanje godinu dana

'Do kraja godine cijene prijevoza će se stabilizirati.' Tako su prije par mjeseci glasile prognoze poduzetnika, čiji biznisi ovise o uvozu i izvozu roba i usluga. No kako stvari stoje, cijene, ne samo da ne idu prema stabilizaciji već nastavljaju rasti, tako da prognoze o stabilizaciji i dalje stoje, ali ne za kraj ove već iduće godine.

U globalnoj logistici trenutno se događaju toliko dinamične promjene, da se nitko više ne usudi predviđati. Svaki vid prijevoza, bilo da se radi o cestovnom, željezničkom, zračnom ili morskom, ima neku svoju filozofiju inflacije i njezinih uzroka, da čak ni okorjeli ekonomisti ne mogu naći logična objašnjenja zbog čega je tome tako. Zanimljivo je da se u potražnji tijekom pandemije nije toliko toga promijenilo u odnosu na 2019., ali se u ponudi dešavaju neobjašnjive situacije koje poduzetnike dovode pred gotov čin i brojne dileme. Porast cijena proizlazi iz kontroliranog manjka ponude, a ne veće potražnje u odnosu na 2019. godinu. No osim cijena, veliki problem je pouzdanost isporuke. Tko je do sada izvozio i uvozio, sada u poslovnu kalkulaciju mora ubrojiti puno više parametara nego ranije, više platiti i bukirati transport i do šest mjeseci unaprijed. A i onda nema nikakve garancije da na koncu neće platiti pet tisuća dolara više za rezervaciju kapaciteta i garanciju da će mu roba na odredište stići na vrijeme.

Ovo je zlatno doba za prijevoznike, posebice brodare, s obzirom na to da se 75 posto prijevoza odvija morskim putem, a preko 80 posto trgovine je na relaciji Kina-Europa. Prema pisanju stručnih logističkih svjetskih portala, prekooceanski prijevoznici lani su ostvarili najveću dobit u povijesti, a 2021. će im čak biti i bolja. Globalni logističar Alphaliner zbrojio je prošlogodišnju zaradu devet najvećih svjetskih kontejnerskih brodara kao što je Maersk te došao do brojke od čak 15.8 milijardi dolara dobiti, koja je godinu dana ranije iznosila 4,8 milijardi. Što znači da se tijekom pandemije dobit najvećih igrača utrostručila.

Kakve su trenutno cijene svih vrsta transporta u Hrvatskoj i što nas čeka u budućnosti prijevoznički lideri analiziraju u novom tiskanom i digitalnom izdanju Lidera.