Innovation Norway nudi bespovratno 22 milijuna eura hrvatskom privatnom sektoru

Program 'Business Development and Innovation Croatia', financiran iz norveške darovnice, dio je EGP financijskog mehanizma i Norveškog financijskog mehanizma (EEA and Norway Grants), nudi 22 milijuna eura bespovratnih sredstva hrvatskom privatnom sektoru. Prijave hrvatskih tvrtki primaju se do 17. studenoga.

Innovation Norway je javno tijelo norveškog Ministarstva trgovine i ribarstva i glavni instrument norveške vlade za razvoj norveških poduzeća. Osnovan je 2004. spajanjem četiriju vladinih organizacija: Norveške turističke zajednice, Norveškog trgovinskog vijeća, Norveškog fonda za industrijski i regionalni razvoj, te Vladinog savjetodavnog ureda za izumitelje.

Ima urede u 30 zemalja svijeta, a od siječnja ove godine i u Zagrebu na čijem su čelu Anne Lise Rognlidalen, direktorica i programska menadžerica za Hrvatsku i Grčku te Barbara Stipanović, voditeljica programa u Hrvatskoj.

---- Norveška nije članica Europske unije, ali je članica Europskog gospodarskog prostora (EEA). Kad je Hrvatska postala članicom EU postala je i članicom EEA. Potpore EEA i Norveške su doprinos Islanda, Lihtenštajna i Norveške smanjenju socijalnih i ekonomskih razlika u EEA-u i jačanju bilateralnih odnosa s 15 zemalja EU u srednjoj i južnoj Europi. Program “Business Development and Innovation Croatia“, financira Norveška darovnica (Norway Grants). Opći cilj fondova je pridonijeti smanjenju socijalnih i ekonomskih razlika u Europskom gospodarskom prostoru - pojašnjava Anne Lise Rognlidalen.

- Konkretno, Program će financirati proizvodne tvrtke koje žele osuvremeniti i ozeleniti svoje proizvodne procese, proizvode, rješenja, tehnologije i cjelokupno poslovanje ili inovativne tvrtke koje žele razviti nova rješenja koja su ekološki prihvatljivija i zelenija i s manjim utjecajem na okoliš. Naglasak je na povećanju kompetitivnosti hrvatskih poduzeća i dugoročnom stvaranju dodatne vrijednosti za održivi razvoj - izjavila je Barbara Stipanović.

Usprkos pandemiji, u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom obišli ste i hrvatske gradove. Kakve su reakcije hrvatskih poduzetnika?

Interes je doista ogroman. Na našoj online konferenciji 30. lipnja bilo je prisutno više od 350 predstavnika hrvatskih tvrtki. Impresivna je to brojka i očekujemo kako ćemo dobiti mnogo relevantnih i dobrih aplikacija. Naglašavam kako je Innovation Norway u potpunosti odgovoran za provedbu Programa i djeluje bez ikakvog posredovanja institucija Republike Hrvatske.

Možete li nam objasniti tko ispunjava uvjete za ovu shemu bespovratnog novca i koje su aktivnosti prihvatljive? O kojim se iznosima radi?

Prihvatljivi prijavitelji su poduzeća iz privatnog sektora osnovana u Hrvatskoj. Program će financirati projekte kojima je cilj povećati stvaranje vrijednosti i održivi rast. Uz navedeno, obavezni indikator svakog projekta je i povećanje prometa poduzeća i neto operativne dobiti.

Potpore iz ovog Programa su podijeljene u dva dijela.

Prvi dio se odnosi na sheme individualnih projekata fokusiranih na Inovacije zelene industrije u iznosu od 8.564.148 eura te Plavi rast 7.500.000 eura. Pojedinačni iznosi bespovratnih sredstava za djelomično financiranje koje poduzeća mogu dobiti iznose od 200.000 eura do 1.500.000 eura. Uz mala i srednja poduzeća, u ovoj shemi prihvatljivi prijavitelji su i velika poduzeća.

Drugi dio Programa dodjele bespovratnih sredstava za djelomično financiranje se odnosi na mala i srednja poduzeća i dodjeljuje se putem sheme malih grantova u pojedinačnim iznosima od 50.000 do 200.000 eura i fokusira se na Inovacije zelene industrije u ukupnom iznosu od 1.500.000 eura te Plavi rast, 1.500.000 eura.

Što to znači hrvatskim poduzećima?

Hrvatskim poduzećima to daje mogućnost da poboljšaju svoju konkurentnost smanjenom potrošnjom energije, vode i ulja, boljim iskorištavanjem sirovina i povećanom produktivnošću. Program potiče modernizaciju industrije, razvoj inovativnih rješenja povezanih s obnovljivom energijom, energetsku učinkovitost i smanjenje energetske potrošnje te smanjenje CO2 emisije i drugih emisija. Ostala specifična područja interesa mogu biti inovacije i ozelenjivanje poslovanja u sektorima poput prehrambene industrije, gospodarenja otpadom, drvne industrije i ostale prerađivačke industrije.

Područje fokusa Plavi rast može podržati razvoj novih rješenja u morskom i pomorskom sektoru ili na rijekama, jezerima. Navedeno bi se moglo odnositi na razvoj i ulaganje u pomorske nadgradnje (za popravak brodova), razvoj novih proizvoda iz izvora u moru/jezerima za opskrbu hranom ili lijekovima ili razvoj novih rješenja koja se odnose na morski otpad.

Nerijetko su prijave na natječaje zahtjevne pa su tvrtkama potrebni i stručni konzultanti za ispunjavanje. Je li to slučaj i kod prijave na ovaj Program?

Mislimo kako su naši postupci za prijavu pojednostavljeni u usporedbi s postupcima prijave primjerice na EU fondove i potičemo prijavitelja da pripremi prijavu bez asistencije savjetnika. Postupak se provodi elektronički, a obrazac za prijavu, kao i brojni korisni predlošci potrebni za pripremu inovativnog projekta, dostupni su na stranici www.innovasjonnorge.no/Croatiainnovation. Na istoj se poveznici nalaze i materijali u kojima su objašnjeni postupci prijave i odabira, a i mi smo tu za sva eventualna pitanja.

Prijave su otvorene do 17. studenoga. Kada možemo očekivati rezultate i koje su odgovornosti tvrtki, te kako ide proces evaluacije?

Postupci ocjenjivanja, odabira i dodjele traju i do 6-7 mjeseci. Svakako se nadamo da će prvi ugovori biti potpisani u razdoblju od svibnja do srpnja iduće godine, ali to će prvenstveno ovisiti o broju i kvaliteti prijava. Drugim riječima, očekujemo da će projektni ugovori biti potpisani u razdoblju svibanj-srpanj 2021. Rezultat će biti javno objavljen kad se postupak dodjele dovrši.

Odgovornost svake od prijavljenih tvrtki je osigurati preostala financijska sredstva za financiranje projekta u obliku gotovine, bilo iz vlastitih sredstava bilo preko bankovnog zajma. Innovation Norway nadgledat će sve, a novac će se prijavitelju dati na temelju stvarno dokumentiranih troškova. Prijavitelj podnosi privremeni napredak i financijska izvješća Innovation Norwayu najmanje svakih šest mjeseci.

- Inonovation Norway potiče širenje suradnje hrvatskih institucija i tvrtki s kolegama iz Norveške i financira projektne aktivnosti namijenjene povezivanju, razmjeni i dijeljenju iskustava, znanja, tehnologije i dobre prakse između subjekata zemalja korisnica i zemalja donatora kao i međunarodnih organizacija u prostoru primjene programa“, završava Anne Lise Rognlidalen, a Barbara Stipanovic smatra da će ''ovaj Program značajno doprinijeti stvaranju partnerskih odnosa te prijaviteljima otvoriti vrata norveškog tržišta, pogotovo u trenutačnim vremenima.