Jedan od najmlađih hrvatskih poduzetnika Nikola Zec: Morali smo obustaviti rad WorldFood Boxa, ali privremeno!

Student Ekonomskog fakulteta na Sveučilištu u Valenciji Nikola Zec možda na prvi pogled ne odudara od svojih vršnjaka, ali u poslovnom smislu teško da se itko može mjeriti s njim. Prije no što je postao brucoš osnovao je prvi startup WorldFood Box, a potom pokrenuo još dva velika projekta. Zahvaljujući svojoj poduzetnosti, optimizmu i entuzijazmu devetnaestogodišnji pokretač Gooders Newsa, prve pozitivne medijske kuću u Hrvatskoj, našao se na nedavno objavljenoj Liderovoj listi 30 ispod 30, a to mu nije prvo priznanje.

- Svoj prvi startup WorldFood Box pokrenuo sam još u srednjoj školi sa 17 godina, a riječ je o brendu koji se je bavio uvozom hrane iz različitih dijelova svijeta. Kroz naše 'kutije iznenađenja' s hranom iz različitih dijelova svijeta smo željeli javnost upoznati sa svjetskom gastronomijom i svima omogućiti kušanje svjetskih delicija. Kasnije smo poslovanje preusmjerili i na veleprodaju te postali uvoznici američkih i kineskih proizvoda za brojne trgovačke lance diljem Balkana. Ove godine smo zbog uvedenih epidemioloških mjera koje ograničavaju uvoz/izvoz prehrambenih proizvoda i otežanog transporta bili prisiljeni privremeno obustaviti rad WorldFood Boxa - priča taj serijski poduzetnik koji je kroz svoj poduzetnički put shvatio da se nekada izuzetno bitno fokusirati na manji broj projekata i odrađivati ih kvalitetno.

Tako je trenutno, osim na studij, svoj fokus usmjerio na vlastitu agenciju NZ Business koja klijenta nudi usluge integracije video sadržaja u njihovo poslovanje i promociju.

- Mislim da će se video produkcija jako razvijati u narednim godinama. Ljudi vole zabavan video sadržaj o kojem ne moraju razmišljati, a brendovi kroz njega mogu vrlo dobro plasirati product placement i na takav način stvarati brend awareness. Prema istraživanjima s područja neuromarketinga, proizvod će uvijek ostati u dubokoj svijesti kupca koji gleda video, a da toga nije ni svjestan - tumači 'male tajne zanata'.

Nikola Zec proglašen je najboljim, mladim, kreativnim direktorom u svijetu i dobio nagradu Top Talents under 25 koju su osnovali dvadesetjednogodišnji direktor tvrtke Skills4School Rubin Lind i Hauke Schwiezer, izvršni direktor Startup Teensa. Upravo tu nagradu Zec izdvaja kao najveće poslovno postignuće, dok mu je u privatnom životu najveći dosadašnji uspjeh odlazak na studij u Valenciju gdje trenutno studira.

- Prilagodba na novu državu, kulturu i jezik je poprilično teška, no omogućuje mi da se razvijam u poslovnom smislu, ali i kao osoba - smatra Zec koji ove godine planira završiti preddiplomski studij i nastaviti obrazovanje na MBA programu Swiss School of Business and Management. Dodaje kako u sljedećih godinu dana planira dodatno razvijati agenciju NZ Business, a dugoročni cilj mu je njezino poslovanje proširiti i na ostale države EU. No, kaže, za to treba izuzetno puno vremena. Sva sreća da je tako mlad počeo!