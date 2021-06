Kad netipično postane tipično – kako je ‘lockdown‘ otključao naš potencijal

Ono što je za brojne poslodavce u veljači prošle godine bilo nezamislivo, rad od kuće, virtualni sastanci, zapošljavanje bez fizičkog kontakta, danas je uobičajeno. Gotovo da i nema sustava u kojem se i dalje, unatoč popuštanju epidemioloških mjera, ne radi barem hibridno, djelomično iz ureda, djelomično na izdvojenome radnome mjestu, a ti oblici rada pokazuju se poželjnima i za nove talente i za zaposlene, koji tvrde da su kod kuće produktivniji. Upravo stoga mnoge tvrtke, neke čak i u tradicionalnim industrijama poput banaka, prihvaćaju hibridne modele rada kao novu korporacijsku kulturu.

Jedna od takvih tvrtki jest i Addiko banka, koja upravo s takvim modelom rada, 3 + 2 ili 2 + 3, nastoji zadovoljiti i želje svih svojih zaposlenika, ali i svoje dioničare. Izdvojeni rad nakon pandemije neće nestati, zaključak je okruglog stola na temu 'Kada netipično postane tipično – kako je lockdown otključao naš potencijal?', koji je i organiziran u suradnji Lidera i Addiko banke.

Nije bilo jednostavno prebaciti na rad od kuće cijelu jednu financijsku instituciju, istaknuo je na okruglom stolu predsjednik Uprave Addiko banke Mario Žižek. No nije bilo izbora, to se jednostvano moralo učiniti jer tako su nalagale epidemiološke mjere i bilo je presudno primijeniti rad od kuće za sustav u kojem ukupno radi više od devetsto zaposlenih. I uspjeli su, i to u samo tjedan dana.

I u kompanijama iz sektora IT industrije shvaćaju da su zaposlenici najvrjedniji resurs koji IT u Hrvatskoj danas ima. Toj industriji pak, za razliku od banaka, rad od kuće u uvjetima pandemije nije bio baš toliko stran i na prvu neizvediv, no to ne znači da izazova nije bilo, rekao je Viktor Olujić, član Uprave Asseca, IT kompanije za uvođenje vlastitih softverskih rješenja. Svoja je iskustva o radu na daljinu, prije i tijekom pandemije, podijelio i Daniel Ackermann, predsjednik Uprave Degordiana.

Ivan Pakozdi, prodekan za razvoj i pročelnik Katedre za odnose s javnošću na Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment, istaknuo je kako je, za razliku od nekih drugih zemalja koje su prije pandemije uvele modele izdvojenog rada, Hrvatska na to lani bila primorana. U toj su se prilagodbi neke organizacije snašle bolje, neke slabije, no nakon godinu i nekoliko mjeseci jasno je da povratka na staro, na ono kako je nekada bilo, neće biti.

– Sve više ljudi, zaposlenika, želi raditi od kuće, produktivni su u naizgled neproduktivnu okružju. Sada su na potezu menadžeri, voditelji i lideri kompanija koji moraju osmisliti najbolje oblike rada za svoje organizacije – naglasio je Pakozdi.