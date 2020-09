Kako (p)ostati konkurentan na sve zahtjevnijem tržištu?

Kako bi tvrtke većinu svog fokusa mogle usmjeriti upravo na realiziranje novih ideja potrebno je osigurati da se svi ostali “kotačići” pokreću nesmetano. To se odnosi i na upravljanje klijentima, pružanje kvalitetnog korisničkog iskustva, dobivanje kvalitetnih izvještaja na temelju kojih se kasnije mogu prognozirati buduća kretanja na tržištu, praćenje utroška vremena, ali i mnoge druge komponente poslovanja koje su važne jednako kao i sama proizvodnja. Primjerice, na izrazito kompetitivnom high-tech i IT tržištu koje se bori za svakog klijenta, osim samog skupljanja podataka koje se sada već podrazumijeva, bitno je znati kako sve te podatke iskoristiti da bi se dobio kompletan i sveobuhvatan, tzv. 360° pogled na klijenta. Okupljanje svih dostupnih podataka koje o kupcu imamo na jednoj platformi jasno će nam pokazati tko je naš kupac i što točno želi, a to će nam olakšati da do njega dođemo.

Za high-tech i IT industriju CRM može biti od velike važnosti zbog izrazito kompleksnog prodajnog procesa koji je karakterističan za takve tvrtke. Transparentnost prodajnog ciklusa znači bolje upravljanje njime, ali i lakšu suradnju s klijentima i partnerima. Stotine i stotine kompanija zato su svoje poslovanje standardizirale pomoću platformi koje rade “u oblaku”, a sve kako bi poboljšale prodajna predviđanja. Osim što im to pomaže da budu spremni za buduće izazove, uvelike im olakšava pravilnu raspodjelu resursa, ali i nudi veću sigurnost podataka. Ono što je možda i najvažnije, CRM će tvrtkama omogućiti da pruže besprijekorno korisničko iskustvo i personaliziranim rješenjima ne samo privuku, nego i zadrže kupca.

Koju ulogu u poslovanju high-tech i IT tvrtki ima Salesforce možete saznati na webinaru HSM informatike, Silver Consulting Partnera ove vodeće svjetske CRM platforme. Filip Novak, Salesforce Territory Manager za ovu regiju i Slaven Stojanović, Head of Sales objasnit će koje su sve mogućnosti Salesforce platforme u postizanju gore navedenih ciljeva. AIGO Business System, jedna od vodećih kompanija u regiji u području rješenja za ispis i integracije poslovnih sustava prošle je godine uz pomoć HSM informatike implementirala Salesforce CRM rješenje. Bojan Krstić, Solution Sector Director ove beogradske tvrtke iz prve će ruke reći kako im je poslovanju pridonijela ovakva platforma.