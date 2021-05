Kakva su iskustva i potrebe malih i srednjih poduzetnika prilikom implementacije GDPR-a

Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom poziva sve zainteresirane na besplatno online sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji 3 GODINE PRIMJENE GDPR-a: iskustva i izazovi europskih malih i srednjih poduzetnika u usklađivanju s Općom uredbom o zaštiti podataka, koja će se održati 25. svibnja 2021. s početkom u 11 sati, s panelima na hrvatskom i engleskom jeziku.

Značaj malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj ogleda se u činjenici da mala i srednja poduzeća čine više od 99 posto od ukupnog broja svih poduzeća. U fokusu ovog događanja bit će iskustva i potrebe malih i srednjih poduzetnika prilikom implementacije GDPR-a, a koji su tijekom COVID-19 pandemije postali najugroženiji dio gospodarskog sustava u Hrvatskoj i Europskoj uniji.

Cilj održavanja ove konferencije je podizanje razine svijesti o važnosti zaštite osobnih podataka kod mikro, malih i srednjih poduzetnika, ali i cjelokupne javnosti. Više o konferenciji možete vidjeti ovdje, a prijaviti se možete ovdje.

S kakvim se sve izazovima i nedoumicama susreću hrvatski i europski mali i srednji poduzetnici prilikom usklađivanja poslovnih procesa s GDPR-om, raspravljat će stručnjaci za zaštitu podataka, informacijske sigurnosti, predstavnici regulatornih tijela i članovi nadzornog odbora EU ARC projekta:

g. Zdravko Vukić , ravnatelj Agencije za zaštitu osobnih podataka,

, ravnatelj Agencije za zaštitu osobnih podataka, g. Igor Vulje , zamjenik ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka,

, zamjenik ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka, gđa MB Donnelly , pomoćnica irske Povjerenice za zaštitu podataka (DPC),

, pomoćnica irske Povjerenice za zaštitu podataka (DPC), prof. dr. Paul de Hert s Vrije Universiteit Brussels – Tilburg University,

s Vrije Universiteit Brussels – Tilburg University, dr.sc. Paolo Balboni , profesor na Pravnom fakultetu, Sveučilište Maastricht,

, profesor na Pravnom fakultetu, Sveučilište Maastricht, gđa Dijana Kladar , odvjetnica,

, odvjetnica, gđa Natalija Parlov Una , certifikacijska auditorica informacijske sigurnosti i privatnosti (TÜV NORD),

, certifikacijska auditorica informacijske sigurnosti i privatnosti (TÜV NORD), prof. dr. sc. Tihomir Katulić s Pravnog fakulteta u Zagrebu,

s Pravnog fakulteta u Zagrebu, g. Igor Barlek (GDPR CROATIA),

(GDPR CROATIA), gđa Marija Bošković Batarelo (Parser compliance)

(Parser compliance) g. Marijan Bračić (Poslovna Inteligencija).

Prvu panel raspravu na engleskom jeziku The impact of the GDPR across the industries: state of play and future developments moderirat će Tihomir Katulić, a predstavnici nadzornih tijela, IT i GDPR stručnjaci diskutirat će o utjecaju GDPR-a na IT industriju. Kako je biti regulator u zemlji u kojoj se nalaze europska sjedišta najvećih američkih IT kompanija? Je li ideja da nadzorna tijela za zaštitu podataka mogu nadzirati i sankcionirati big tech igrače utopistička? Usporava li i otežava GDPR razvoj IT tehnologija i inovacije? Mogu li uopće GDPR, ePrivacy direktiva i nova regulativa u područuju umjetne inteligencije odgovoriti na izazove u eri velikih podataka, IoT-a i industrije 4.0? Postoji li adekvatno IT rješenje za usklađivanje poslovanja s GDPR-om? Kako će Akt o digitalnim uslugama i Akt o digitalnim tržištima utjecati na male i srednje poduzetnike? Želite li biti dio ove zanimljive rasprave? Pratite nas i postavite svoje pitanje!

Drugu panel raspravu na hrvatskom jeziku pod nazivom Kako je Opća uredba o zaštiti podataka utjecala na poslovanje hrvatskih malih i srednjih poduzetnika moderirat će gđa. Sanja Smiljanić Grubišić, novinarka HRT-a i urednica emisije Potrošački kod, a raspravljat će se o temama iz područja zaštite podataka koje su relevantne za hrvatske poduzetnike. Kakvo je stanje razine svijesti o zaštiti podataka kod malih i srednjih poduzetnika tri godine nakon pune primjene GDPR-a? S kakvim problemima se najčešće susreću, odnosno koje su njihove nedoumice prilikom usklađivanja sa zakonskim propisima o zaštiti podataka? Koja je uloga nadzornog tijela za zaštitu podataka i trebaju li se mali i srednji poduzetnici bojati kazni? Jesu li građani uopće svjesni svojih prava na zaštitu osobnih podataka te primjenjuju li ih? Samo su od nekih pitanja na koje će panelisti dati odgovore.

Konferenciju organizira Agencija za zaštitu osobnih podataka u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, u okviru EU projekta ARC – kampanje za podizanje svijesti o zaštiti podataka za mikro, male i srednje poduzetnike, sufinanciranog iz programa Europske unije 'Prava jednakost i građanstvo', te će njome ujedno biti obilježena i treća godišnjica pune primjene Opće uredbe o zaštiti podataka.

