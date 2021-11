Klimatski summit COP26: Popravni ispit trebao bi biti već iduće godine

Dok se u petak ujutro UN-ov klimatski summit COP26 u Glasgowu pripremao za veliku završnicu, bilo je jasno da će sav postignut napredak, sve obveze i obećanja za boljitak Zemlje na koje je prisegnulo gotovo dvjesto državnika ostati u sjeni zaključka da je to sve moglo i bolje.

Već nakon prvog tjedna švedska aktivistica i zelena ikona današnjice Greta Thunberg procijenila je da je summit potpuni neuspjeh nazvavši ga 'dvotjednom proslavom uobičajenog poslovanja' i podsjetivši da se ne borimo kako bi sve ostalo takvo kakvo je.

Države su spremne na promjene, ali samo ako će ih moći raditi puževim korakom kako ne bi išle nauštrb svojih gospodarstava i kvalitete života građana. Međutim, slažu se mnogi, Zemlja nema vremena. Neke žrtve moraju se pretrpjeti kako bi se izbjegle goleme ekološke katastrofe poput podizanja mora, poplava i suša, do čega bi doveo rast temperature viši od 1.5 stupnjeva u odnosu na predindustrijsko razdoblje.

Zavjeti država o smanjenju emisija stakleničkih plinova koji uzrokuju globalno zagrijavanje nedovoljno su ambiciozni kako bi se zaista postigao taj cilj da se rast temeprature ograniči na 1.5 stupnjeva Celzijusevih kao što je dogovoreno još Pariškim sporazumom 2015. godine. Prema posljednjim procjenama, temperatura će, nastave li se staklenički plinovi emitirati ovim tempom, porasti za 2.7 stupnjeva.

Glavni tajnik UN-a António Guterres još je i prije završetka summita zaključio da ciljevi na koje su se obvezale države nisu dovoljni kako bi se smanjile emisije ugljičnog dioksida, ali i kako je obvezivanje na smanjenje emisija posve beznačajno ako vlade nastave ulagati u fosilna goriva.

- Takva obećanja zvuče šuplje kad industrija fosinih goriva i dalje prima bilijune potpora - primijetio je Guterres.

Doduše, nadao se da će države ipak sjesti za stol i napraviti odvažne kompromise i postaviti ambiciozne ciljeve. No, troškovi zelene tranzicije su visoki, opstanak nekih industrija ozbiljno je ugrožen, a globalno gledano interesni lobiji dosad su tolliko razgranati da im se gotovo nemoguće oduprijeti.

Tijekom konferencije u nekoliko su navrata sudionici tvrdili kako najveći zagađivači i ovisnici o fosilnim gorivima blokiraju značajnije iskorake u formiranju dogovora o smanjenju emisija stakleničkih plinova. Između ostalih, najčešće su za sabotažu vezano uz prestanak korištanja ugljena i smanjenje državnih potpora za fosilna goriva prozivane Rusija i Saudijska Arabija.

Sve to objašnjava zašto se sudionici summita ponašaju kao učenici zadovoljni dvojkama koje se nagovara da ciljaju na petice.

Popravni ispiti

Arhitekti Pariškog sporazuma smatraju da s ovako nesmionim ciljevima postavljenim u Škotskoj na klimatskoj konferenciji COP26 nema smisla čekati 2025. kako bi se oni revidirali. Nemamo taj luksuz, ističu. Vrijeme curi.

Christiana Figueres, bivša UN-ova šefica za klimu i francuska ekonomistica i diplomatkinja Laurence Tubiana, koje su sudjelovale u kreiranju Pariškog sporazuma za the Guardian su ustvrdile da je taj kraći rok ključan da se spriječi rast temperature iznad 1,5 stupnjeva. S time da sljedeći susret treba biti planiran već iduće godine slaže se i Laurent Fabius, bivši francuski ministar vanjskih poslova koji je također nadgledao nastajanje Pariškog sporazuma.

Prema analizi Climate Action Trackera koju su objavili ovoga tjedna, kad bi se ostvarili trenutačni planovi nacionalno određenih doprinosa (NDC), temperatura bi svejedno premašila rast od dva stupnja, točnije, porasla bi za 2.4 Celzijusevih stupnjeva. Na COP26 istaknuto je da bi emisije trebalo srezati za 45 posto do 2030. godine kako bi se rast temperature ograničio na 1,5 stupnjeva.

- Ako će se zemlje ponovno sastati tek za pet godina kako bi povećale svoje klimatske ambicije, iskreno, to će biti prekasno. To je od krucijalne važnosti. Treba djelovati žurnije budući da je ovo desetljeće presudno. Moramo se vratiti sljedeće godine. Ne možemo čekati idućih pet godina za nove NDC-ove - rekla je Figueres, osnivačica think thank skupine Global Optimism.

S njom se slažu i u Europskoj uniji, a takav stav dijeli i glavni tajnik UN-a Guterres. No, Amerikanci su već zdvojniji, slažu se da bi trebalo češće revidirati planove, ali da se to čini baš svake godine, nije im draga ideja. Voditeljica kineske delegacije Xie Zhenhua također nije prigrlila ideju, već je kazala su dugoročniji planovi bolji za postizanje ciljeva, ali i da bi 2023. godina mogla biti trenutak za revizije ciljeva.

Pitanja koja su ostala otvorena su koliko bi financijski svoju odgovornost za klimatske promjene i posljedice njihova djelovanja trebale pokazati bogatije zemlje onima siromašnijima koje zbog toga trpe štete, ali i kako bi zemlje trebale nadzirati i izvještavati o svojim emisijama stakleničkih plinova.