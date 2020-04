Ivan Polojac, komunikacijski je stručnjak u europskoj središnjici kineske tehnološke kompanije Vivo koji je ured u Düsseldorfu trenutačno zamijenio kućnim uredom u Zagrebu. Ovo je njegova priča.

ponedjeljak 6. travnja

Započinjem treći tjedan rada od kuće i za sada doista sve funkcionira besprijekorno. Ovo je ujedno početak drugog tjedna nakon samoizolacije budući da sam polovinom ožujka stigao iz Düsseldorfa kako bih mogao biti s obitelji u Zagrebu. Tjedan počinjemo kratkim koordinacijskim sastankom europskog PR tima, gledamo Planner i tjedne zadatke te pripremam sve potrebno za poslijepodnevni sastanak. U europskoj centrali radi sjajna ekipa. Više od sedamdeset ljudi, petnaest nacionalnosti, od Kine do Argentine, a trenutačno radimo na tri kontinenta i u različitim vremenskim zonama.

Ponedjeljak poslijepodne rezerviran je za četiri dugotrajna i konstruktivna sastanka koristeći se videokonferencijom Teams. Detaljno razmatramo situaciju s pandemijom COVID-19 i prilagođavamo planove za službeno predstavljanje brenda i portfelja pametnih telefona za Europu. Nakon završetka radnog dana, vrijeme je da se potpuno posvetim ulozi oca. Marta ima dvije i pol godine pa moram nadoknaditi čitanje priče o Peppi Pig i pogledati pokoju epizodu 'Profesora Baltazara'. Ravnoteža između privatnog i poslovnog života nikad nije bila važnija.

utorak 7. travnja

Pokretanje novog brenda u Europi izniman je zadatak, to više kad sagledamo sve zapreke s kojima smo se susreli, uključujući otkazivanje velikih i ključnih događaja kao što su telekomunikacijske konferencije, događaji industrijske vertikale telekomunikacijske industrije, ali i veliki sportski događaji. Vođen načelom da nikad ne možeš biti dovoljno spreman, ovaj tjedan radim na internom priručniku i procedurama za kriznu komunikaciju. Poslijepodne se ponovno spajam na Teams. Kolegica koja je preuzela posao savjetnice za odnose s javnošću za njemačko tržište počela je raditi od 1. travnja, a nakon toga imam sastanak s kreativcima u vezi s pokretanjem internetske stranice. Uh, zamalo sam zaboravio odraditi dnevnu prijavu zdravstvenog stanja! Neovisno o tome što smo trenutačno raštrkani na sve strane svijeta, pratimo provjerenu metodu kolega iz središnjice u Kini i svakodnevno pratimo i prijavljujemo zdravstveni status kolegama u ljudskim resursima. Nekoliko klikova na web-obrascu i gotovo.

srijeda 8. travnja

Ne znam je li do punog Mjeseca ili zato što spavam s jednim okom otvorenim kao zec nakon potresa, no probudio sam se umorniji nego kad sam legao. Nakon duplog espresa palim laptop i bacam se na posao. Srijedu započinjemo sastankom s PR i digitalnom agencijom. Tih kratkih petnaest minuta u ponedjeljak, srijedu i petak dragocjeno je za kratku raspravu o otvorenim stavkama, radije nego da utrošimo jedan sat na dan u korespondenciji e-mailom. Nakon kratkog pregleda 'kriznog priručnika' vrijeme je za konferencijski poziv s kreativcima i web-dizajnerima. Kako kažu, ako nemate internetsku stranicu, kao i da ne postojite, tako da se svojski trudimo izraditi sadržajan i informativan web sa zanimljivim pričama o brendu, koji će biti spreman nekoliko tjedana prije službenog predstavljanja proizvoda.

četvrtak 9. travnja

Zapitam se je li doista potrebno da ekipa Gradske čistoće prikuplja staklo iz kontejnera u 6.25 sati. Zbog potpune tišine vani buka odjekuje još glasnije. Odlazim u radnu sobu, uključujem računalo, aparat za kavu i krećem. Šaljem nekoliko poruka kolegama diljem svijeta da čujem jesu li dobro. Četvrtak ovog tjedna prilično je miran, tako da dovršavam 'krizni priručnik', uključujući nekoliko primjera izvješća, definiranje 'semafora' za predstavljanje proizvoda, praćenje rada konkurencije itd. Ključno je u komunikacijskom savjetovanju dati opipljive informacije i kolegama unutar europske centrale i menadžmentu u Kini, tako da i u zgusnutom rasporedu mogu dobiti sve potrebne informacije unutar tri minute.

petak 10. travnja

Veliki petak blagdan je u Sjevernoj Rajni – Vestfaliji pa iskorištavam dan za čitanje, pregledavanje vijesti koje sam u pregledniku označio da ću ih pročitati poslije. Koristim vrijeme dok je mir u kući jer kad se malena probudi, nastane miniuragan. Nevjerojatna je količina buke i nereda koju mala djeca mogu napraviti u samo nekoliko minuta, hahaha! Nakon što sam pročitao još nekoliko označenih službenih mailova, bilježim zadatke za sljedeći tjedan, a nakon toga čitam bakine kuharice. Kuhanje me baš opušta pa je vrijeme da pripremim nešto lijepo za obitelj.

subota 11. travnja

Starih se navika teško riješiti, tako da ni preko vikenda ne spavam dugo. Ustajem u sedam, sjedam u auto i odlazim kratko do praonice, a na povratku kupujem kruh i nešto sitnih kolača pa sjednem u fotelju i čitam uz šalicu kave. Nažalost, poslijepodne se pretvara u jedno od najtežih u životu. Dragi dnevniče, za danas dosta!

nedjelja 12. ožujka

'No Sleep Till Brooklyn' – pjesma mi odjekuje nakon probdjevene noći. Ipak, Uskrs je i vrijeme da se bude s obitelji, to više što zaključujemo četvrti tjedan u 'karanteni'. Doručak i igra s kćeri, nakon čega šaljem poruke prijateljima i kolegama diljem svijeta da čujem jesu li dobro i zaželim im sretan Uskrs. Razmišljam kako je u današnje vrijeme jednostavno biti u kontaktu zahvaljujući aplikacijama, servisima za dopisivanje, društvenim mrežama, kako je jednostavno snimiti fotografije i podijeliti ih s prijateljima i obitelji. Utješno je čuti da su svi uglavnom u redu, s obiteljima, šalimo se i nasmijavamo. To je doista pozitivno u današnjem svijetu i opipljiva razlika koju donosi mobilna komunikacija. Želim vam svima sretan Uskrs. Čuvajte se!

ponedjeljak 13. travnja

Što je gore od petka 13.? Ponedjeljak 13. #dadjokes

Šuljam se u kuhinju i ubacujem pečenje u pećnicu u kojoj će provesti sljedećih pet-šest sati, prema receptu moje bake Istrijanke. Hrana je nekad tako utješna. Možda sam trebao biti kuhar? Odgovaram na (kasne) poruke ekipi u SAD-u i Latinskoj Americi, kolegicama i kolegama koji su otputovali raditi od kuće i biti ondje s obiteljima, drago mi je što su svi dobro. Razmišljamo naglas kad ćemo se ponovno vidjeti u Düsseldorfu i uglavnom se slažemo da će to najvjerojatnije biti početkom lipnja. Nakon razgovora s njima bilježim u notes još nekoliko ideja za komunikacijsku kampanju za predstavljanje brenda u Europi. Iako je Uskrsni ponedjeljak, ne dopuštam da mi misli pobjegnu. Vrijeme je za još jednu prijavu zdravstvenog stanja. Ostatak dana provodim s obitelji i vrijeme prolazi u tren oka.