Na tragu ulaganja i inovacija ACI u 2021. godini ostvario ukupan prihod od 215,6 milijuna kuna

Najveća hrvatska nautička tvrtka Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina d.d. u poslovnoj 2021. godini ostvarila je 215,6 milijuna kuna ukupnih prihoda, navodi se u priopćenju. Prema nerevidiranom izvješću o rezultatima poslovanja, u protekloj godini EBITDA tvrtke ACI iznosila je 83,7 milijuna kuna, što je značajan porast u odnosu na 70 milijuna kuna godinu ranije. Usprkos otežanim uvjetima poslovanja uslijed nastavka pandemije Covid-19, ACI je ostvario pozitivan financijski rezultat u iznosu od 13,4 milijuna kuna i time nadmašio poslovne rezultate iz 2020. godine.

Postupno vraćanje poslovnih ostvarenja tvrtke ACI prema predpandemijskim razinama predstavlja značajan uspjeh, posebno s obzirom na pandemiju koronavirusa koja je stavila značajne izazove pred sve poslovne subjekte, ponajviše one u turističkom sektoru. Tako je u 2021. godini ACI zabilježio 21 posto veće prihode od prodaje, koji su u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći za 36 milijuna kuna, a trend porasta bilježi se i u gotovo svim segmentima poslovanja te se očekuje daljnji rast.

- Ostvareni rezultati za 2021. godinu su iznad naših očekivanja, posebice s obzirom na neizvjesnost i nepoznanice kojima je obilježena i prethodna godina te s kojima smo ušli u 2021. Očuvali smo radna mjesta, i to bez zadiranja u plaće i materijalna prava radnika te smo zadržali korektne odnose s poslovnim partnerima, sve uz povećanje prihoda od prodaje za 36 milijuna kuna, a vjerujemo kako ćemo se u 2022. godini vratiti na predpandemijske rezultate. Spremni smo i za daljnja ulaganja u naše marine, no osnovni preduvjet za to je produljenje koncesija - poručio je predsjednik Uprave ACI Kristijan Pavić.

Tijekom 2021. godine ACI je realizirao ulaganja u iznosu od ukupno 44 milijuna kuna, od čega je najviše, 23,5 milijuna kuna, uloženo u rekonstrukciju lukobrana u marini Korčula, nakon koje slijedi ulaganje u marinu Dubrovnik u iznosu preko 7,9 milijuna kuna, 2,9 milijuna kuna u ACI marinu u Vodicama te je i u Skradinu i Trogiru uloženo ukupno 2,9 milijuna kuna u sidrene sustave. Godinu je obilježio i početak partnerstva s društvom Gitone Kvarner te osnivanje društva ACI ‐ Gitone s ciljem ulaganja u buduću ACI marinu Rijeka.

ACI značajan naglasak stavlja na ekologiju i očuvanje prirodnih bogatstava te je društveno odgovorno i ekološki prihvatljivo poslovanje među temeljnim vrijednostima, zbog čega je ACI aktivno uključen u projekt Safe Stay in Croatia koji ima za cilj pozicionirati Hrvatsku kao sigurnu i poželjnu turističku destinaciju. Osim za doprinos očuvanju prirodnih bogatstava brojne, ACI marine su i u 2021. godini nagrađivane i time su ponovno potvrdile trud i težnju prema izvrsnosti koja je u srcu poslovanja ACI marina.

Podsjetimo, ACI, jedan od glavnih nositelja nautičkog turizma u Hrvatskoj, upravlja s 22 marine diljem Jadrana i gotovo 6000 vezova te je odličan primjer razvoja turističke ponude i nautičkih sadržaja u Hrvatskoj. Uz dosadašnje značajne investicije i projekte, tijekom 2022. tvrtka planira daljnja ulaganja u iznosu od 97 milijuna kuna, od čega se 90 posto odnosi na investicije, dok će 10 posto biti usmjereno u investicijsko i tekuće održavanje. Temelj za proširenje palete usluga i bilo kakva daljnja ulaganja u budućnosti je produljenje koncesija.