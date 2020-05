NESLUŽBENO: Opet POSKUPLJUJE gorivo u Hrvatskoj!

Prema neslužbenim informacijama portala cijenegoriva.info, u utorak bi moglo doći do POSKUPLJENJA naftnih derivata u Hrvatskoj. Naime, prosječni spremnik od 50 litara eurosupera 95 mogao bi biti SKUPLJI za TRI kune. Prosječni spremnik od 50 litara eurodizela mogao bi POSKUPITI za ŠEST kuna, dok bi prosječni spremnik od 50 litara autoplina mogao ZADRŽATI ISTU CIJENU. Za sada su informacije s tržišta ovakve, no dođe li do promjena, Lider će to naravno objaviti.

Cijene nafte na svjetskim tržištima porasle su i prošloga tjedna, trećega zaredom, jer mnoge zemlje u svijetu ublažavaju restriktivne mjere u vezi suzbijanja koronavirusa, pa potražnja za 'crnim zlatom' raste, dok se zalihe smanjuju. Na londonskom je tržištu cijena barela prošloga tjedna porasla 5,2 posto, na 32,50 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio gotovo 20 posto, na 29,43 dolara.

Cijene nafte mjesecima su bile pod pritiskom, skliznuvši na najniže razine u 20-ak godina, jer su zbog koronakrize sva najveća svjetska gospodarstva uronila u recesiju, pa je oštro pala i potražnja za 'crnim zlatom'. No, u posljednja tri tjedna cijene su znatno porasle jer mnoge zemlje ublažavaju restriktivne mjere, s obzirom na usporavanje širenja koronavirusa, pa potražnja za naftom jača, a zalihe padaju.

U posljednja tri tjedna cijena crnoga zlata porasla je ukupno 65 posto!