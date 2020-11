Nove usluge nastaju zbog pandemije – u hotelu Bonavia Plava Laguna može se bookirati ‘home office in a hotel‘

Kako bi se prilagodili novonastaloj situaciji u turističkom sektoru uzrokovanoj pandemijom Covid -19, u Plavoj Laguni odlučili smo u Hotel Bonavia Plava Laguna u Rijeci uvesti nove ponude. Riječ je o usluzi „home office in a hotel“, jedinstvenoj usluzi u Hrvatskoj, u kojoj se korisnicima nude paketi za korištenje hotelskih soba za ured tijekom radnog dana. Paket uključuje kvalitetnu wi-fi vezu, doručak dobrodošlice u sobi te korištenje teretane, a nakon napornog radnog dana, gosti dobivaju i mogućnost za korištenje wellness oaze u sklopu hotela.

Za one koji imaju potrebe za sastanke, na raspolaganju je jedna od konferencijskih sala, a korištenje sale je za gosta hotela besplatno u trajanju od dva sata dnevno.

„S obzirom na trenutnu situaciju s pandemijom, na nama u hotelskom sektoru je da prilagodimo postojeće ponude, posebice za razdoblje posezone. Razmišljajući o svakodnevnim potrebama, došli smo do zaključka da je upravo ovo ponuda koja Rijeci, a i mnogim drugim gradovima nedostaje te smo odlučili tržištu ponuditi nešto između „ureda za van“ i udobnosti doma. Dakle, kombinirali smo potrebu ljudi da rade izvan kuće, sa svim pogodnostima koje nudi hotel – od usluge hrane i piće do korištenja sala za sastanke pa sve do opuštanja u wellnessu ili fitnessu na kraju napornog dana“, naglašava direktorica hotela Vlatka Stanić.

Ponuda će osim klasičnih kanala prodaje biti dostupna i na specijaliziranim on line kanalima, a dostupan je klasični dnevni paket, peterodnevni paket, kao i njihove premium inačice koje uključuju i korištenje wellness centra, sauna i 30 minuta relax masaže, lunch paket te popust na piće i slastice u Cafe Dante u sklopu hotela.