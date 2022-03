Otkada je počeo rat u Ukrajini policija za lažne vijesti je nestala

Prije par dana počela je invazija na Ukrajinu. Čak 77 godina nakon Drugog svjetskog rata, svijet se opet našao na rubu provalije. Mediji su zaboravili na koronu, ali nisu izgubili taj koronaški stil maltretiranja 'iz minute u minutu'. Vijesti stižu sa svih strana, neke se pokazuju istinite, druge pak to baš i nisu, ali koliko vidimo factcheckeri (specijalizirani servisi za provjeru činjenica) o ovoj temi šute.

Iako su bili iznimno revni u zadnje dvije godine, označavajući lažnima sve kontra mainstream informacije, u isto vrijeme smanjujući doseg ljudima koji su ih objavljivali, zadnjih par dana gotovo ni glasa od njih. Policija za lažne vijesti se sakrila iza barikade. A primjera lažnih vijesti ili onih izvađenih van konteksta je u zadnja dva tri dana bilo pregršt.

Snimka 'ruskog' tenka koji gazi djedicu u automobilu objavljena je na svim društvenim mrežama, svim portalima, ali kad se otkrilo da je to ukrajinski tenk, to nigdje nije bilo naznačeno od strane, kod nas Faktografa, ali ni drugih svjetskih FactCheck portala. Čini se da factchekere rat ne zanima. Istina je prva koja nastrada u ratu i to se do sada uvijek pokazivalo prilično točno.

Mediji su u službi jednih ili drugih, pa recimo, bivši nogometaš Andrej Voronjin koji je pobjegao iz Moskve kaže kako Rusi nemaju pojma što se uopće događa u Ukrajini. To u ruskim medijima ne postoji. Ali zato svi ostali znaju što se događa. Zapadni mediji prenose fotke ukrajinskog predsjednika Zelenskog u rovovima, da bi se saznalo da su slike stare barem godinu dana. Zatim su tu i hrabri vojnici Zmijskog otoka koji su Rusima na poziv da se predaju rekli 'da se jebu' herojski umrli, ili nakon jednog dana ipak nisu.

A Faktograf šuti, kao i svi ostali. Fake news je u ratu dozvoljen, kao i cenzura koja je očito u ruskim medijima na vrhuncu. Cenzura, propaganda i fake news, ah divote. Ali to nisu jedini primjeri. Ugledni The Telegraph je objavio članak o ruskom mobilnom krematoriju koji puzi Ukrajinom i pali mrtve vojnike i civile kako se ne bi saznao pravi broj žrtava. Članak je naravno bio popraćen fotografijom tog 'krematorija', ali se ispostavilo da je slika iz 2013. godine. Istina je da je ruskog porijekla jer ju je objavila ruska građevinska tvrtka, a radi se zapravo o stroju za spaljivanje otpada. Primjera ima milijardu, ali provjerivača činjenica nigdje na vidiku. A ovaj je tjedna za njih trebao biti ludilo. Trebalo se prašiti koliko provjeravaju medije i objave na društvenim mrežama, stavljajući oznake poput 'nedostaje kontekst' ili 'djelomično točno' ili 'netočno' ili..ali ništa.

Na kraju, kao i u svim ratovima, gomila propagande bit će bačena na običan puk, što od jednih što od drugih, podjele na društvenim mrežama će se samo produbljivati, factcheckeri će ih hraniti, mediji će nas maltretirati svim i svačim i na kraju ništa nećemo naučiti, kao što nismo ni do sad.