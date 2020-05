Poseban Liderov prilog: Rješenja u doba korone – što su vremena teža to su ljudi snalažljiviji i kreativniji

Što su vremena teža, to ljudi postaju snalažljiviji i kreativniji kako bi ih što lakše prebrodili. To vrijedi i za tvrtke. Pandemija koronavirusa dodatno je upregnula uprave poduzeća da pronađu spasonosna rješenja za poslovanje jer koliko god bili savršeni dosadašnji poslovni planovi, nisu ni 'pod razno' uključivali iznenađenja poput koronakrize. U izvanrednim okolnostima presudno je bilo brzo donošenje ključnih odluka u kojima je trebalo uzeti u obzir niz čimbenika: zdravlje zaposlenika, dostupnost proizvoda i usluga, prilagođavanje poslovnog procesa pandemijskim uvjetima, održavanje proizvodnje, logistike te tvrtkine likvidnosti. Nije to nimalo jednostavno ni u normalnim uvjetima poslovanja, a kamoli u trenutku kad se ne vidi kraj krize. Svatko se na svoj način suočio s izvanrednim mjerama i snalazio u skladu s mogućnostima. Ono što je zajedničko svima, osim koronakrize, jest da moraju vrlo brzo donositi odluke jer se situacija iz dana u dan mijenja. Jedni su privremeno zaustavili proizvodnju, drugi zaposlenike poslali raditi od kuće, treći počeli proizvoditi trenutačno najtraženije proizvode poput dezinfekcijskih sredstava…Koje su najbolje korporativne krizne prakse otkrila je Kata Pranić.

---Još prije sedam godina slavna londonska robna kuća Selfridges prva je u svijetu ponudila opciju drive-through kupnje, putem koje kupci proizvode mogu naručiti online, a zatim ih preuzeti na recepciji Oxford street trgovine, ne izlazeći iz automobila. U Sjedinjenim Američkim Državama ove se godine pompozno najavljuje povratak drive-in kina jer se film u njima gleda bez ljudskih kontakata budući da su gledatelji u svojim vozilima. U Paramount Drive-Inu jedini kontakt s osobljem je kupnja karte u kiosku i njezina predaja drugom službeniku koji upućuje na održavanje razmaka među vozilima. Drive-in usluga u Hrvatskoj postoji već dugi niz godina, ali je do sada bila rezervirana ponajprije za lance brze prehrane poput McDonald’sa ili KFC-a. Nakon restriktivnih mjera zatvaranja ugostiteljskih, trgovačkih i ostalih objekata, drive-in proširio se i na ostale djelatnosti. Ponudu trgovina i restorana u novoj normali očito ćemo još neko vrijeme razgledavati online, a robu ćemo fizički sami preuzimati, bilo iz automobila bilo pješice. Unatoč otvorenim vratima trgovina.Čelnici kompanija su za Lider objasnilii koje su ključne odluke morali donijeti da bi prebrodili ono najgore. Saznajte kako su to učinili u

