[Poslovni putopis] Luka Rijeka traži novog strateškog partnera umjesto poljskih suvlasnika (2)

U tiskanom izdanju Lidera broj 853, te na vašem mrežnom mjestu od 3. veljače 20222. u članku pod nazivom 'Luka Rijeka traži novog strateškog partnera umjesto poljskih suvlasnika' objavljene su netočne i nepotpune informacije, čime se nanosi šteta pravima i interesima OTL-a i Luke Rijeka, posebice dobrom imenu i ugledu OTL Grupe.

Novinarka Aleksandra Brzić nije provjerila informacije sadržane u članku niti se obratila OTL-u da pribavi i naš stav u skladu s općeprihvaćenim načelima i pravilima u novinarskoj profesiji. Štoviše, novinarka se u članku poziva na navodne izvore koje nije imenovala nego je koristila općenite reference poput 'poznavatelji nagađaju…', a čime je očigledno nastojala prikazati kao osnovane ustvari ničim potkrijepljene neistinite tvrdnje iznesene u članku. Navedeni propusti diskvalificiraju članak jer ga čine neistinitim i zavaravajućim uslijed pristranog napada na skupinu dioničara luke Rijeka koji su uložili značajna sredstva u njezin temeljni kapital.

Upućujemo na samo dvije netočne informacije iz članka oko kojih se vrti cijela priča.

OTL blokira povećanje kapitala i razvoj Luke Rijeka

Ova je tvrdnja neistinita. OTL nikada nije dobio od Luke Rijeka prijedlog o povećanju kapitala pa na njega nije niti mogao imati primjedbe, a kamoli blokirati ga. Stav je članova Upravnog odbora OTL-a upravo suprotan. Uzimajući u obzir situaciju u Luci Rijeka i njezin ogroman razvojni potencijal, željeli bismo obavijestiti javnost da podržavamo dokapitalizaciju Luke Rijeka.

OTL je postao dioničar Luke Rijeka 2015. godine, a 2017. je povećao svoj udjel u temeljnom kapitalu. U sklopu prve faze ulaganja 2015. OTL je uložio više od 100 milijuna kuna u povećanje temeljnog kapitala Luke Rijeka iz čega je financirana izgradnja skladišta u Škrljevu. Godine 2018. izrađen je investicijski plan vrijedan više od 100 milijuna kuna za rekonstrukciju Luke Rijeka kako bi se društvo moglo početi razvijati i stjecati nove klijente. Nadzorni odbor Luke Rijeka je 2019. za predsjednika Uprave jednoglasno imenovao g. Grabovca, dugogodišnjeg savjetnika mirovinskog fonda Allianz AZ i njegova predstavnika u društvu. To znači da je OTL, rukovodeći se najboljim interesima društva, također glasovao za njegovo imenovanje.

Unatoč punoj potpori koju su NO i svi dioničari Luke Rijeka dali g. Grabovcu, on još uvijek nije proveo ni investicijski plan koji je izradio OTL ni njegove kasnije izmijenjene verzije. Pored toga, dioničarima Luke Rijeka do sada nisu predstavljeni nikakvi planovi povećanja temeljnog kapitala uz projekciju njihove provedbe u svrhu realizacije posebnih investicijskih planova. Upravo uslijed toga smo suočeni s 'godinama stagnacije, zapuštenom infrastrukturom i problemima lošeg upravljanja'. Dakle, tu se u potpunosti slažemo s mišljenjem autorice članka. Međutim, pokušaj prebacivanja odgovornosti za trenutno stanje na dioničare usmjeren je na skretanje pozornosti sa stvarnog krivca za ovakvo stanje. Upravljanje društvom najbolje opisuje činjenica da je prije imenovanja g. Grabovca za predsjednika Uprave cijena dionice iznosila otprilike 40 kuna. Nakon više od godine dana rada g. Grabovca na položaju predsjednika Uprave, ta je cijena plana na rekordno nizak iznos od 22 kune. Danas dionica doseže cijenu od otprilike 29,40 kuna, što znači da se vrijednost društva posljednjih godina smanjila za više od 143 milijuna kuna.

OTL navodno želi otjerati Luku Rijeka u stečaj kako bi poboljšao konkurentski položaj luke Gdynia koja je u vlasništvu OTL-a

OTL izražava svoje čvrsto protivljenje jer je ova tvrdnja neistinita. Insinuacije da bi OTL bio zainteresiran za stečaj Luke Rijeka nadasve su šokantne i nečuvene te se temelje na mediokritetskim i neistinitim argumentima koji su u suprotnosti s osnovnim zemljopisnim i poslovnim činjenicama. Luka Gdynia i Luka Rijeka nisu u međusobnoj tržišnoj utakmici .

Točno je da je OTL vlasnik luke u Gdyniji koja se dinamično razvija. Grad i luka Gdynia nalaze se na Baltičkom moru, a ne na Jadranskom Moru. To je više od 1250 km sjeverno od Luke Rijeka. Suprotno priči koju novinarka izlaže u članku, brodovi iz Finske i Švedske koji prevoze teret u Poljsku, kao i kamioni koji prevoze milijun tona žita iz okolice Gdynije ne mogu se natjecati s lukom u Rijeci udaljenom 1250 km. U luci u Gdyniji je 2021. pretovareno 3,6 milijuna tona tereta. U narednim godinama planiran je daljnji rast na razini od pet milijuna tona godišnje. To je moguće zahvaljujući dobroj upotrebi raspoloživih resursa, konstruktivnoj suradnji s Lučkom upravom u Gdyniji i stalnom poboljšanju ponude te njezinoj prilagodbi potrebama klijenata (…). Kao OTL Grupa, imamo i iskustvo i materijalno znanje o načinu provođenja procesa razvoja prekrcaja u luci. Željeli bismo da se na sličan način na Jadranskom moru razvija i Luka Rijeka.

Napad na OTL u predmetnom članku objavljenom u Lideru kojim se OTL nastoji prikazati kao glavnog krivca za tešku situaciju u Luci Rijeka primjer je krajnje pristranosti i neistinitosti izraženih teza. Novinarka ne raspolaže suštinskim činjenicama i informacijama o odnosima među dioničarima društva jer oni nisu dostupni javnosti.

Za OT Logistics SA:

Konrad Hernik, predsjednik Upravnog odbora i glavni izvršni direktor

Witold Rusinek, prokurist