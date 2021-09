Povremeni prijevoznici dobili predah u sezoni, ali se nisu oporavili

Poduzetnicima koji se bave povremenim prijevozom, koji su u nekoliko navrata prije sezone prosvjedovali diljem Hrvatska upozoravajući na teško stanje u njihovoj djelatnosti, ova je sezona donijela predah od beznađa i prijeko potrebne prihode. No, hoće li to biti dovoljno za opstanak cijele djelatnosti, upitno je. Naime, u djelatnosti povremenog prijevoza u Hrvatskoj danas posluje oko 200 tvrtki koje imaju gotovo 2.000 vozila, a zapošljavaju oko 20.000 ljudi. Kako je za Lider objasnila Vesna Lukić, predstavnica povremenih prijevoznika u udruzi Glas poduzetnica te voditeljica regionalnog ureda te udruge u Dubrovniku, do pandemije je ta grana gospodarstva bila jedna od najstabilnijih. Iz godine u godinu se, kaže, sustavno povećavala, broj vozila je rastao, a i sam vozni park se iz godine u godinu obnavljao te su ulaganja u poslovanje bila ogromna.

- Da bi bili u skladu sa zakonom, ali i odgovarali na potrebe tržišta broj najnovijih autobusa, ali i iznimno luksuznih vozila kao i kombija je rapidno rastao. Pričamo o vozilima čija je vrijednost itekako velika. Budući da sam iz Dubrovnika, koji je lani u sezoni najviše izgubio jer nije bilo ni letova, a ni kruzera, izuzetno je teško govoriti o ikakvim usporedbama ovogodišnje sezone sa prošlom godinom. Lani su autobusi bili gotovo cijelu godinu parkirani, a ovu godinu ima nekog pomaka, ali to je daleko i od prihoda i od prometa koje smo imali u 2019. Moji kolege u ostalim dijelovima države su lani nešto neznatno i odradili, a mi ništa. U ovoj godini ipak bilježimo znatan porast u dolascima letova, došlo je čak i nekoliko kruzera, ali kako jedne lasta ne čini proljeće, tako ni jedan, dva kruzera ne čine sezonu. Dolasci kruzera su pompozno najavljeni kao povratak sezone, ali se isto tako ne spominje činjenica da svi ti brodovi plove sa znatno smanjenim kapacitetom i da potrebe za prijevozom nisu ni blizu onih kakve smo imali 2019. – istaknula je Lukić te upozorila na još jedan problem: u prijevoz putnika s kruzera se ove godine uključila i tvrtka za povremeni prijevoz u vlasništvu Grada Dubrovnika.

Kada govori o poblemima povremenih prijevoznika u cijeloj državi ističe da su ovogodišnji prihodi manji i zbog smanjenja cijena, što su napravili na izričito traženje partnera, ali i zbog povećanja cijena goriva.

- Činjenica je da ova dva mjeseca sezone nisu ni približno dovoljna kako bismo uspjeli pokriti sve gubitke iz 2020. i kako bi uspješno zatvorili ovogodišnju sezonu, a o pripremi sezone 2022. ni da ne govorimo. Također bih naglasila da toliko tražena obeštećenja nismo dobili pa je samim tim i poslovanje otežano – napominje Lukić koja smatra kako će do sljedeće godine broj poduzetnika u ovoj djelatnosti padati jer će se oni koji se time bave promijeniti poslovanje na nešto treće.