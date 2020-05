Preporuke poslovnih savjetnika: Djelujte sad, planirajte sad!

Poslovni izazovi u kojima su se našle tvrtke u vrijeme koronakrize kad su mnoge mogle samo virtualno do kupaca svojih proizvoda i usluga pokazali su kako se način na koji su dosad poslovale nužno mora mijenjati unutrašnjom reorganizacijom i komunikacijom s kupcima. Neke od onih koje su bile digitalno transformirane uspjele su se brzo prilagoditi, ali druge su zapale u ozbiljne teškoće. Potrebna je pomoć konzultanata kako bi poslovanje prilagodile trenutačnim okolnostima i u budućnosti bile otpornije na nove udare krize.

– Konzultant često ima ulogu katalizatora promjena. Nudi pogled izvana, nepristranost i objektivnost, dodatne kapacitete koje tvrtka nema, cjeloviti pogled na problem, primjenu najboljih praksi i povećanje brzine promjena. Konzultant je sparing-partner i devil’s advocate. Mora imati integritet i usuditi se reći stvari koje se zaposlenici iz različitih razloga ne usude reći – ističe Nataša Ćurić Martinčević, predsjednica Uprave Apsolona, naglašavajući da svaka kriza potiče promjene.

(Ne)otporniji na šokove

Ono što je bilo nezamislivo prije krize i zahtijevalo strateške radionice na kojima su vagani argumenti za i protiv u krizi je preko noći, često uspješno, primijenjeno: rad od kuće, suradnja na cloudu, sastanci preko Hangoutsa, Zooma, Skype, Teamsa, fleksibilno radno vrijeme, upotreba digitalnih alata koji su postojali u tvrtkama, ali su bili zanemareni, lansiranja e-trgovine i poboljšanja postojećih e-trgovina... Ćurić Martinčević ističe kako su se tvrtke uslijed ove krize suočile s radikalno različitim izazovima; turizam, ugostiteljstvo i sve povezane djelatnosti suočili su se s rapidnim padom prihoda te iznimno velikom neizvjesnošću u pogledu brzine oporavka njihove djelatnosti i dugoročnog utjecaja ove krize na njih. Druge su, poput industrije hrane i povezanih industrija, proizvođača dezinfekcijskih sredstava i zaštitne opreme, tvrtki povezanih s digitalizacijom poslovanja zbog nemogućnosti ispunjenja potražnje za svojim uslugama – propustile velike prilike. Osim toga, pokazalo se kako su digitalizirane tvrtke mnogo otpornije na šokove, a potražnja za digitalnim rješenjima eksponencijalno raste.

– Kako bi se dodatno ubrzala implementacija pozitivnih promjena i zadržao učinak dobiven u krizi, dobro je razmisliti i o angažmanu konzultanta. Iako su izazovi drukčiji, konzultantov svježi pogled izvana može pomoći i jednima i drugima. Kod prve skupine tvrtki izazov će biti upravljanje likvidnošću kratkoročno i redefiniranje svrhe i strategije tvrtke dugoročno, a kod drugih kako povećati učinkovitost operativne kralježnice tvrtke te izvući maksimum iz zadanih resursa, proširiti svoj ekosustav da bi mogli bolje zadovoljiti potražnju, koje nove poslovne modele lansirati, kako isfinancirati brzi rast i iskoristiti prilike koje proizlaze iz ubrzanog digitalnog rasta – pojašnjava Ćurić Martinčević.

Holistički pristup

Navodi kako se u prvom trenutku može činiti da je problem u manjku obrtnih sredstava, no detaljnom analizom može se utvrditi da je problem zapravo u prodaji (velikodušni uvjeti kupcima koje kupci ne percipiraju), upravljanju zalihama (prevelike zalihe), izostanku sustavnog pristupa naplati ili pogrešnoj strategiji. Zbog toga je važno surađivati s konzultantom koji holistički pristupa problemu i preispituje koji je stvarno problem. Što se tiče poslovanja u postkrizno vrijeme, Ćurić Martinčević ističe da su u posljednja dva mjeseca mnoge tvrtke iskoristile priliku i postavile dobre temelje za poslovanje budućnosti: učinkoviti rad na daljinu, suradnja i komunikacija s klijentima i dobavljačima na različitim digitalnim platformama, kvalitetna i transparentna komunikacija putem digitalnih alata, učenje i stjecanje novih vještina putem e-learninga, daljnje prilagodbe liderskog stila u smjeru coachinga, mentoringa i osnaživanja zaposlenika naspram tradicionalne hijerarhije i kontrole...

– Teško je dati univerzalni savjet koji odgovara svima. U svakom slučaju, najvažnije je prihvatiti krizu na pozitivan način – kao povoljnu priliku za najvažniju transformaciju koju smo godinama pokušavali, a iz bilo kojeg razloga nismo uspjeli. Kriza donosi veliku transparentnost u pogledu stvarnih snaga i slabosti organizacija i pojedinaca te je veliki test liderskih vještina za vodeće ljude u organizaciji. Liderske vještine koje se traže u ovoj situaciji su hrabrost, vizionarstvo, jasna komunikacija, inspirativnost, ali važni su i autentičnost, empatičnost i strast. Lider danas treba biti svjestan sebe i dojma koji ostavlja na organizaciju i ekosustav – kaže Ćurić Martinčević ističući da je ovo prilika za brze promjene tvrtkama koje su većinom offline i nisu još ni započele digitalnu transformaciju. Propuste li je, neće imati više prilika.

Predviđanje ishoda

No uspjeh tvrtke ovisi i o talentu njezinih zaposlenika, a Ćurić Martinčević mišljenja je kako će ova kriza imati veliki utjecaj na tržište talenata. Prije krize bilo je vrlo teško doći do talenata zbog velike jagme poslodavaca za njima i odljeva kvalitetnih zaposlenika u inozemstvo. Sad će tvrtke koje pokažu da su se dobro snašle i redefinirale svoju svrhu imati priliku lakše doći do talentiranih zaposlenika. Dubravka Kopun, direktorica tvrtke Kopun Revizije, jedne od tvrtki Kopun Groupa, naglašava da smo danas, za razliku od prethodnih kriza koje su u pravilu bile ograničene na jedan sektor, u jedinstvenoj globalnoj situaciji jer je pandemijska situacija u roku od svega 45 dana izazvala globalni lock-down.

– Smatramo da je iznimno važno u ovoj fazi pretpostaviti različite scenarije budućih situacija i sukladno navedenome razvijati veći broj poslovnih strategija. Upravo je u ovakvim situacijama rad s konzultantima iznimno koristan jer tvrtke prisiljava pomoću već uhodanih modela predvidjeti sljedeće korake i osigurati reakcije na bilo koji od budućih ishoda pandemije – objašnjava Dubravka Kopun, ističući da je svaka kriza ujedno i šansa te da su neke od najvećih svjetskih kompanija, primjerice, General Electric, General Motors, IBM, Disney, HP, Trader Joe, FedEx i Microsoft nastale tijekom razdoblja najvećih recesija.

Likvidnost za tri godine

Prema riječima Dubravke Kopun, većina tvrtki trebala bi poraditi na tome da u budućim krizama budu otpornije jer se iz današnje perspektive više ne očekuje da tvrtke budu brže ili jeftinije u proizvodnji proizvoda ili pružanju usluga, nego otpornije na novonastalu tržišnu situaciju.

– Ključno je pitanje kako u kratkom roku stabilizirati poslovanje, a paralelno ga pripremati za rast tako da porast bude veći od tržišnog rasta. Strategija bi trebala biti act now, plan now (djelujte sad, planirajte sad) – napominje Dubravka Kopun, dodajući kako je opće pravilo da su za svaki mjesec recesije, potrebna dva-tri mjeseca oporavka.

Budući da ćemo, prema projekcijama epidemiologa, tek za godinu i pol imati cjepivo protiv koronavirusa, fokus svake tvrtke mora biti osiguravanje likvidnost za minimalno sljedeće tri godine poslovanja i to tako da osigura dugoročnu strukturu troškova usklađenu s budućim prihodima poslovanja. S druge strane Stanko Kopun, direktor tvrtke Kopun i Kopun, ističe da nitko nema iskustva s poslovanjem u dobi socijalnog distanciranja i izolacije, ali ako žele postojati tvrtke moraju svoje strateške scenarije početi brzo prilagođavati novim uvjetima. Naglašava kako će ‘nova stvarnost’ u budućnosti donijeti veću sklonost lokalnim proizvodima i uslugama, a u prednosti će biti tvrtke koje imaju proizvode sa stabilnom tržišnom potražnjom, kao što je to prehrambena industrija, te tvrtke-inovatori, koje osim inovacije moraju imati i stabilnu bilančnu strukturu.

Osim toga, nužno je preobraziti prodajne odjele kako bi prodavači postali savjetodavno učinkoviti i unutar virtualnog okružja. Prema riječima Stanka Kopuna, dosad su prodajni predstavnici oko 30 posto radnog vremena trošili na prodajne aktivnosti, a ostatak na poslovna putovanja, administrativne zadatke i pripreme ponuda, zbog čega je, s obzirom na novonastalu situaciju, nužna transformacija odjela prodajnih aktivnosti. Tvrtke moraju i smisliti inovativna rješenja rada za sve sektore kako bi učinak krize bio ublažen te imati plan zamjene zaposlenika na određenim mjestima nužnim za nesmetano funkcioniranje tvrtke. Ono što se pokazalo najvažnijim u ovoj krizi je digitalna transformacija tvrtki.

Kontinuitet poslovanja

Stanko Kopun ističe da ćemo pandemiju koronavirusa pamtiti kao trenutačni prelazak na digitalne tehnologije u privatnom i javnom sektoru, približavanje kupcima i kvalitetna iskustva kupaca s e-trgovinom. No naglašava kako uz digitalizaciju poslovnih procesa treba paziti i na IT sigurnost s obzirom na povećani broj kibernetičkih napada na tvrtke. Također ističe da je internet proteklih tjedana prepun raznih webinara o tome kako poslovati tijekom pandemije i spriječiti učinke nadolazeće ekonomske krize, a najveći broj savjeta vrti se oko digitalizacije poslovanja i menadžmenta.

– No najvažnije pitanje bit će kako osigurati dovoljno prihoda za kontinuitet uspješnog poslovanja. Jedan od savjeta bio bi fokusirati se na prodaju – kaže Kopun, ističući da je sad prilika i potreba za usredotočenje prodavača na efikasnost u vidu savjetodavne prodaje zbog toga što će kupac više nego ikada htjeti podršku i savjet prodavača u virtualnom okružju. Tvrtke, između ostaloga, trebaju redefinirati prodajne procese i educirati prodavače, što je samo jedan, ali važan razlog zbog čega trebaju usluge konzultanata.