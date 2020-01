Recesija je otkazana, ali stiže nam japanifikacija 

Nakon godina paničnog iščekivanja nove recesije zakazane za 2020., na ivici te sudbonosne godine, kada se valjalo još samo malo strpjeti za nastup novoga ekonomskog potopa, konsenzus se među ekonomistima i analitičarima promijenio. Po novom, naime, recesija je otkazana i ne zna se kada dolazi, ali će je zato zamijeniti dugo razdoblje puzajućeg rasta, odnosno onoga što se popularno naziva japanifikacijom.

– Japanifikacija, sekularna stagnacija ili koje god ime upotrijebili, označava višedesetljetno stanje vrlo niskih potencijalnih i tekućih stopa rasta BDP-a, popraćeno dugoročnim trendovima pada stope inflacije, ukupne faktorske produktivnosti i kamatnih stopa. Pritom je stopa inflacije u Japanu ne samo preniska, nego često i negativna, unatoč neprirodno niskoj stopi nezaposlenosti, ekspanzivnoj monetarnoj politici održavanja nultih kamatnih stopa, uz ekstremno visok javni dug i znatne mjere fiskalnih poticaja – objašnjava Marijana Ivanov s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

Neizbježno ispuhavanje ekonomije

Koncept japanifikacije je, iznenađujuće, inspiriran Japanom i njegovim ‘izgubljenim desetljećem‘ tijekom 90-ih godina prošlog stoljeća u kojem se jedna od najrazvijenijih zemalja na svijetu nije mogla iskobeljati iz kombinacije niskog rasta, inflacije (pa i deflacije), kamatnih stopa i potražnje, ali visokog javnog duga (Japan ima najveći javni dug na svijetu, koji se kreće oko 240 posto BDP-a, iako je uglavnom u domaćem vlasništvu). U međuvremenu je problem toliko narastao da je ‘izvornom‘ desetljeću dodano i sljedeće, a sve je izvjesnije da će se japanifikacija uskoro odnositi na ‘tri izgubljena desetljeća‘.

Nečim sličnim sada se prijeti Europskoj uniji, koja ima više-manje sve potrebne sastojke za oponašanje japanskog slučaja i prema mnogima se nakon produljenog razdoblja negativnih kamatnih stopa već nalazi u japanskom scenariju, tim više što se čini da će takva situacija potrajati.

– Zbog problema demografskog starenja, visoke sklonosti štednji u uvjetima nepostojanja sustava mirovinskog osiguranja, prevelikog udjela ljudi koji rade povremene i privremene poslove, čemu su pridonijele i strukturne reforme za povećanje fleksibilnosti na tržištu rada, deflatorna kretanja smanjuju poslovna očekivanja i prihode poduzetnika. Istodobno, prigušeni rast naknada zaposlenima i relativno visok udio siromašnog stanovništva nepovoljno se odražavaju na potrošački optimizam – opisuje Ivanov japanska situaciju, koja bi se lako mogla danas primijeniti i na Europu.

Ivanov nastavlja da je Japan postao žrtva globalizacije i liberalizacije, odnosno uvlačenja u bjesomučnu utrku za povećanjem konkurentnosti i produktivnosti koje struktura ekonomije i vrijeme potrebno za ostvarivanje adekvatnog povrata na inovativna tehnološka ulaganja nisu mogli pratiti.

Uništavanje birokratiziranjem

Postoje i drugi faktori koji usmjeravaju Europu prema japanskom scenariju dugotrajne stagnacije.

- EU u cjelini doslovno uništava sama sebe prekomjernim birokratiziranjem, normiranjem, direktivama i uredbama od tisuća i tisuća stranica. Pritom su one često rezultat lobiranja najmoćnijih industrijskih grupacija u Europi, gdje se određena tehnološka rješenja i sustavi pravnom silom zamjenjuju novima, koji se ujedno naveliko financiraju proračunom EU, kako bi se dala prilika za ekstraprofite u provedenim inovacijama, ali problem je što te inovacije nužno ne vode većoj efikasnosti i produktivnosti - smatra Ivanov. To onda, nastavlja, vodi u vječno zazivanje reformi, fleksibilnosti i liberalizacije, što možda snižava konačnu cijenu proizvoda potrošačima, ali ujedno znači i veću neizvjesnost za radnike i za poduzetnike.



Dosadašnja aktivnost monetarne politike uspjela je, čini se, samo spriječiti najgori scenarij, ponavljanje ozbiljne recesije, ali ne i održati više stope rasta. Gledajući japanski primjer, postavlja se i pitanje koliko eventualno uključivanje fiskalne politike i dodatno stimuliranje trošenjem kakvo redovito zazivaju iz Europske središnje banke, pri čemu zapravo misle na Njemačku, može promijeniti trend usporavanja. Japan je u tom dugom razdoblju stagnacije pokušao i s fiskalnim poticajem, ali uz vrlo ograničen uspjeh, stoga je upitno može li i veća potrošnja države potaknuti održiv rast po višim stopama.

Uzdanje u ‘zelene‘ investicije

Ivanov ističe kako labava monetarna politika vodi financiranju prevelikog broja neproduktivnih investicija i poslovnih aktivnosti koje zapravo podržavaju stagnaciju, umjesto da vode u veći rast.

- Ulaganja u nekretnine, stanogradnju i građevinarstvo općenito su primjeri takvih ulaganja, ali to su vrlo često i tehnološki intenzivne aktivnosti gdje današnje inovacije u tehnologije ne omogućavaju zamah ekonomije kao u ranijim razdobljima tehnoloških revolucija. To je već odavno problem Japana, ali i europskih ekonomija, uključujući favorizirana ulaganja u zelenu tehnologiju, zelenu energiju, elektroautomobile, umjetnu inteligenciju i tako dalje - kaže Ivanov.



Sve ovo znači da će nova godina donijeti stagnaciju umjesto očekivane duboke recesije i glasnog prsnuća, što je, tako gledano, dobra vijest. To ujedno znači i da teških ekonomskih posljedica kakvima je svijet svjedočio nakon 2008. prema svemu sudeći neće biti, ali izostanak rasta, izmjene niske inflacije i deflacije, visoka razina nesigurnosti i neizvjesnosti radnih mjesta, negativne kamatne stope koje nagrizaju mirovinske sustave, povećana izdvajanja države, potrošački pesimizam i prateći poduzetnički pesimizam te rast nejednakosti daleko su od poželjne situacije.