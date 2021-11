Sanja Brkić: Nema vrhunskog menadžera o kojemu ona nešto ne zna

Kada bi se značaj u društvu ili uspjeh u poslu vrednovali po tome koliko ljudi će se pored jedne osobe zaustaviti i iskreno je i srdačno pozdraviti Sanja Brkić daleko bi iza sebe ostavila sportaše, umjetnike i političare. Zajedno. Jedan običan susret na kavi u zagrebačkoj Esplanadi s ovom damom stoga je moguće opisati jedino uz spominjanje i niza imena poznatih ljudi koji su joj pritom prišli. S obzirom da je prije punih 25 godina postala prvi Head Hunter u regiji, činjenica da gotovo nema osobe koju ne poznaje, ne treba ni čuditi.

– To je moj život, to ide uz moj posao – šarmantno je odmahnula na komentar kako se čini da je baš svi poznaju.

Napomenu kako je očito i da je iznimno poštuju možda je najbolje opisati jednim brojem – točno 25 broj je godina (plus nekoliko dana) otkad je gospođa Brkić počela karijeru i te 1996. godine postala prvi headhunter u regiji.

Još od dvadeset prve godine života Sanja Brkić imala je svoju tvrtku, ugovor s velikom turističkom agencijom, držala je govor pred tisuću ljudi na konferenciji u Miamiju, bila je govornica na konferencijama u Lisabonu, Amsterdamu, Parizu, do dvadeset četvrte proputovala je pola svijeta... I odbila ponudu za koju bi u to vrijeme mnogi drugi 'dušu prodali'. No očito je pritom ostavila i dubok dojam na te austrijske headhuntere.

– Otprilike dva tjedna nakon što sam ih odbila, dobila sam poziv iz Beča, i to iz iste te tvrtke, Personal & Management Consultinga. Pitam ih što sada, pa odbila sam. I kažu oni meni: 'Okej, odbili ste McDonald's, ali mi vam nudimo da otvorite ured naše tvrtke u Zagrebu.' Naravno da je moja prva reakcija bila da ne znam baš ništa o headhuntingu, ali odgovorili su mi samo: 'Naučit ćete.' I tako je i bilo. Najveći izazov uvijek mi je učenje. Provela sam tri dana u Beču kako bih uopće vidjela o čemu je riječ, vratila se u Zagreb, otvorila tvrtku i postala direktorica PMC-a za Hrvatsku – opisala je početak svoje karijere.

Temelji njezina posla stubokom su se promijenili i dalje se stalno mijenjaju, i to ubrzano. Njezina najveća prednost svih ovih godina bila je, za razliku od stranih headhuntera specijaliziranih za vrlo uske niše ili djelatnosti, to što je zbog maloga hrvatskog tržišta bila primorana baviti se svim područjima istodobno. Pa je tako zapravo postala allrounder: o svakoj industriji može kompetentno razgovarati, prati svjetske i regionalne trendove te posvuda ima odlične kontakte.

S obzirom na to da se bavi isključivo pozicijama top-menadžmenta i onima u upravama kompanija, a kod nas svi sve poznaju, upravo joj je njena diskrecija donijela mnoge poslove i veliko povjerenje. - Na to sam najponosnija jer dugoročnost je ključ uspjeha – kaže Brkić.

