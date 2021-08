Školica komuniciranja Melite Pavlek: Četiri dobre navike koje nam je donijela pandemija

Koliko smo samo navika promijenili u proteklih godinu dana? Nadam se da puno njih i da nam se neke loše više nikad neće vratiti u rutinu. Dobro je ponekad na pandemiju pogledati iz sasvim drugog kuta i sjetiti se koje smo nove dobre navike usvojili. Ne samo zbog podsjetnika, nego i zbog dodatne motivacije da ih duže zadržimo.

Ovo su četiri navike koje će vam pomoći da ostanete u balansu bez obzira na oluje u okružju.

1. Glazba, ručak i kupka

Većina nas je zbog rada od kuće svoj ručak počela kuhati. A to je sjajna stvar. Ukoliko se još natjerate taj ručak jesti za stolom, a ne iznad računala, učinili ste čudo za sebe. Kada uz to dodate da smo češće slušali našu omiljenu glazbu i vratili se mini užitku poput odvojenog vremena za odmor u kadi, napravili smo puno. Lockdown nas je prisilio da neke navike vratimo u rutinu, pa neka glazba, kupka i domaći ručak ostanu tamo zauvijek.

2. Zrak i fizička rutina

U nedostatku klubova, koncerata i teretana ljudi su počeli više hodati, trčati i baviti se sportovima koji se prakticiraju izvan dvorana. I ne samo to. U to su počeli uvoditi i svoje klince koji su konačno dobili veću mogućnost da se odlijepe od ekrana. Natjerali smo se započeti trening kod kuće i činiti to redovito na tjednoj razini. Isprobali smo online grupe za yogu, streching, ples, body sculpt. I nemamo više opravdanog razloga za izležavanje na kauču, jer je toliko mogućnosti da se pokrenemo da više nema izbjegavanja. Pandemija nas je natjerala da cijenimo više zeleno i slobodno i da uživamo u tome. I činimo dobro za svaku stanicu našeg tijela.

3. Avanture na cijeni

Sve može biti avantura. Vlastoručni popravak namještaja ili uređenje kućnog ureda. Vožnja u nepoznato ili započinjanje neke nove vještine. Kriza nas je usmjerila da pustolovine tražimo u našem bliskom okružju i još bolje, unutar nas samih. Bismo li ikada razmišljali o novom hobiju, posjećivanju izletišta i slušanju podcasta da nije toga? Možda i bismo, ali ne tako srčano kako smo to učinili sada. Zato je dobro da neke od takvih stvari zadržimo trajno u našem životu. Navika stvara dobro okružje, pa zašto to mijenjati.