Školica komuniciranja Melite Pavlek: Tri načina kako ne raditi greške (bez kojih se može)

U životu postoje greške koje stalno iznova radimo. Kao što je navika da se ključ ostavlja uvijek na drugom mjestu. Ta bezazlena i glupa greškica može biti simpatična do trenutka kada žurite na važan sastanak i ne može zaključati stan. Onda postaje sudbonosno velika. Svi naši propusti imaju neku skrivenu lekciju i samo je pitanje želimo li zaista čuti što nam poručuju. A poruke su svuda, samo je potrebno primiriti naš skakajući um i slušati pozorno. Koje su to klasične greške koje nam se događaju i uporno iznova ometaju naš napredak.

NEPOZNATE SNAGE – Znate li zaista koje su vaše jake strane? Inzistirate li uporno na onim kvalitetama koje su općenite i prosječne? U čemu ste iznimno dobri? Razmislite i krenite brusiti vaše posebnosti koje će vas učiniti utjecajnijima. Ako ste dobar govornik, koristite to kako bi pronašli svoj poslovni put. Ako ste u znanstvenim vodama, jače se aktivirajte oko vaše akademske karijere. Igrajte na svoje jake karte i ako ne znate što su one točno, samo jedan iskreni razgovor s poznanicima biti će dovoljan da vam bude jasnije. Iskoristite to.

KASNI START – Kakva je vaša jutarnja rutina? Možete li malim promjenama dobiti dodatno vrijeme, kreativne ideje ili dodatni fokus upravo s nešto ranijim ustajanjem? Brinite se o tome kako će vaše jutro početi, što ćete učiniti, kako ćete se pripremiti za nastavak dana. Neka lagana mentalna i energetska tehnika može u potpunosti promijeniti vašu komunikaciju sa samim sobom i s drugima. Ako ustabilite rutinu koja vam odgovara, primijetit ćete da imate dodatnog vremena i da ste puno ispunjeniji nego kad dan počne u kaosu i kašnjenju. Planirajte jutra. Ona su čaroban početak najboljeg dana u vašem životu.

PAMETNO, NE TEŽE – Za svaki posao, za svaku aktivnost koju radite, razmišljate li u okvirima navika ili tražite nove načine? Osnovna greška je kada ne razmišljamo da budemo efikasniji i često ubijemo 'dvije muhe istim udarcem'. Nemojte sami sebi stvarati dodatno opterećenje već razmislite što sve možete iskoristiti višestruko. Ako pišete blog pretvorite ga i u vizualizaciju ili kratki video. Ako stvarate baze klijenata, razmislite za što ih sve možete iskoristiti. Više vremena za strateško razmišljanje sigurno će vam ukazati što još možete poboljšati umjesto da se vrtite u poznatom krugu.

Neke greške možemo ispraviti odmah i uživati u promjeni koja će biti ogromna. I zato dajte svojoj snazi prostora, krenite pozitivno u novi dan i razmišljajte strateški. To je već jako puno.