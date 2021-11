Škot s hrvatskom adresom pokrenuo ‘startup‘ interaktivnih mapa za kampere

Ako u slobodno vrijeme volite kampirati, možda ste čuli za web-stranicu CampMap s interaktivnim kartama hrvatskih kampova. Nešto poput Google Mapsa i Bookinga, CampMap nudi navigaciju unutar samih kampova pružajući gostima važne informacije poput veličine i točnog broja parcele za kampiranje do kojih je ponekad teško doći.

Na ideju rješavanja tog problema kroz pokretanje startupa CampMap došao je 2019. godine Simon Neal, rodom iz okolice Aberdeena u Škotskoj, ali s hrvatskom adresom, kada je sam krenuo raditi na demo-verziji prve interaktivne mape za kamp. Iako je Neal u početku osobno financirao projekt, u srpnju 2020. fond Fil Rouge Capital investirao je u njegovu ideju 50.000 eura, a zatim i 250.000 eura u veljači ove godine.

Danas, osim izrade digitalnih interaktivnih mapa kampova, izrađuju i 360° fotografije kampa kako bi gosti odmah mogli pogledati fotografije parcela u kampu, ali i svih ostalih dodatnih sadržaja. Uz CampMap je i djelatnicima kampova lakše komunicirati s gostima, a reduciranjem korištenja papira za karte žele izrasti u 'zelenu' tvrtku. Vizija im je pojednostaviti kampiranje i gostima i djelatnicima kampova.

O planovima širenja poslovanja izvan granica Hrvatske, ali i o njihovim početcima razgovarali smo s Nealom koji nam je otkrio zašto se preselio u Hrvatsku, zašto je baš ovdje pokrenuo startup te kako je premostio poslovne izazove poput birokracije.

Od kada živite u Hrvatskoj i otkud Vam ideja za pokretanjem startupa ovdje, i to namijenjenom kamperima?

Dolazim iz malog mjesta blizu Aberdeena u Škotskoj, koje je okruženo predivnom prirodom i nudi puno mogućnosti za aktivno uživanje u prirodi. Od malih nogu tako boravim u prirodi i kampiram sa svojom obitelji. Nakon završenog studija geologije radio sam 15 godina u industriji nafte i plina diljem svijeta prije nego što sam se doselio u Hrvatsku.

Na odmoru u Hrvatskoj 2009. godine upoznao sam današnju suprugu Jelenu. Nekoliko godina proveli smo u Jordanu i u Velikoj Britaniji, no ipak smo odlučili živjeti u Rijeci. Ovaj grad je na idealnoj poziciji za otkrivanje Hrvatske obale i unutrašnjosti, tako da često vikendima s djecom odlazimo u prirodu. Volimo šetnje i planinarenje i druge aktivnosti u prirodi. Ljubav prema kampiranju moja supruga i ja prenijeli smo na našu djecu pa tako sa sinovima svake godine rado odmaramo u kampovima u Hrvatskoj. Ovdje sam upoznao jedan sasvim novi pristup kampiranju. Hrvatski kampovi, osim samog smještaja u predivnoj prirodi, nude i mnoge druge usluge i aktivnosti – jedinstvene plaže, vodene parkove, animaciju za djecu i slično.

Kao što sam spomenuo, često kampiramo i prilikom odabira mjesta za odmor, dosta vremena gubimo na pronalaženje informacija koje su nam potrebne pri organizaciji odmora s malom djecom. Često je teško doći do točnog broja parcele te dobiti informaciju ima li hlada na parceli i koje je veličine. Odmor ljeti provodimo u šatoru, stoga su nam te informacije izuzetno važne.

Upravo ova pitanja i problemi naveli su me na razmišljanje. Tako sam došao na ideju izrade interaktivnih digitalnih mapa koje su vjerna 'kopija' stvarnoga kampa i sadrže sve informacije o kampu na jednome mjestu.

Cilj interaktivnih mapa za kampove jest da se objedine svi podatci i da se gostu ponudi informacija koja će mu biti dostupna tijekom organizacije putovanja, rezervacije, dolaska u kamp i tijekom boravka u kampu. Gosti tako mogu vidjeti koje su parcele slobodne za rezervaciju, mogu provjeriti dimenzije parcela i opremljenost te putem 360° fotografija mogu provjeriti kako izgleda svaka parcela. Tijekom boravka mogu dobiti informacije o radnom vremenu restorana ili koristiti navigaciju u sklopu digitalne mape da bi se jednostavnije kretali kampom.

Naravno, nikako ne smijemo zaboraviti napomenuti koliko korištenje mape može koristiti i samim operacijama kampa, odnosno djelatnicima. Smanjuje se potreba za korespondencijom s gostom. Komentar nekoliko naših partnerskih kampova jest da su korištenjem mape u rezervacijskom procesu i u komunikaciji s gostom smanjili razmjenjivanje mailova i do 60 posto. U treningu novih djelatnika može se ubrzati upoznavanje djelatnika sa samim kampom. Djelatnici kampa gosta mogu upoznati sa samim kampom kad ga posjete, a da ne napuštaju prostor recepcije te tako novi gosti mogu brže odabrati kamp mjesto, odnosno parcelu na kojoj žele boraviti.

Vlasnici kampova od nekih 200-tinjak parcela spomenuli su nam da godišnje tiskaju i preko 15.000 mapa za svoj kamp. Naš zajednički cilj je da kroz nekoliko godina dođemo do nule. Zaista želimo biti green tvrtka. Polazimo od toga da nije potrebna hrpa papira kako bi se dobila točna informacija, a i sama bit kampiranja kreće od pretpostavke back to nature, odnosno povratak prirodi i moramo biti svjesni što ostaje iza nas kad završimo s odmorom u prirodi i kampiranjem. Koristeći naše mape na bilo kojem uređaju, gost se nesmetano može kretati kampom bez potrebe da koristi tiskanu verziju karte kampa.

Naša vizija je da učinimo kampiranje jednostavnijim i za goste i za vlasnike, odnosno osoblje.

Koliki je rast ostvario vaš startup ove godine u odnosu na prošlu? Također, očekujete li daljnji rast u idućoj godini?

Početni razvoj demo verzije proizvoda je dobro funkcionirao jer su troškovi bili niski. Fokus je tako bio testirati ideju u suradnji s nekoliko kampova; s demo proizvodom ili proizvodom s limitiranim funkcionalnostima. Uslijedile su pozitivne reakcije vlasnika kampova i osoblja u kampovima i shvatio sam da će nam, da bismo u ovo krenuli kako treba, biti potreban investitor i financiranje. Prijavio sam se na akceleratorski program kojega vodi Fil Rouge Capital u Zagrebu. Time je CampMap dobio 50.000 eura u srpnju 2020., a po završetku ovog programa i napretkom samog proizvoda, Fil Rouge Capital osigurao je naknadno ulaganje od 250.000 eura u veljači 2021.

Naši prvi rezultati nisu bili financijski i za te rezultate ćemo još morati malo pričekati, no tijekom ljeta 2021. pokazali smo nevjerojatan rast korisnika i potražnju za našim proizvodom. To nam je dalo povjerenje da se približavamo snažnom pozicioniranju proizvoda na tržištu. Ovo je velika prekretnica za startup tvrtku i svakako je to bio odlučujući trenutak za uspjeh na našem dosadašnjem putu. Što se tiče vremena i ulaganja, trenutne rezultate postigli smo za manje od 12 mjeseci s prosjekom od troje zaposlenih, u malom uredu s prilično osnovnom postavom.

Cilj CampMap tvrtke je otvaranje prema drugim tržištima u Europi, ali i prema tržištima u ostalim dijelovima svijeta.

S kojim ste se sve izazovima poslovanja susreli od pokretanja startupa u Hrvatskoj do danas?

Prije nego što sam doselio u Hrvatsku, nekoliko sam godina vodio posao u Ujedinjenom Kraljevstvu, tako da sam stekao iskustvo što je sve potrebno pokretanje i za vođenje poslovanja. U Hrvatskoj je stvarnost bila malo drugačija, ovdje je potrebno puno više oslanjati se na druge ljude kako bi se obavili svi potrebni poslovi oko otvaranja tvrtke i postavljanja poslovanja 'na noge', npr. pravnik, računovođa, bilježnik, državni odjeli i slično. Treba vremena da se naviknete na to, ali na kraju shvatite kako stvari trebaju funkcionirati i jednostavno se morate prilagoditi.

Otvorio sam dvije tvrtke u Hrvatskoj, prvu 2013., te drugu 2019. godine i došlo je do velikog poboljšanja u procesu. Moja posljednja tvrtka CampMap osnovana je za manje od tjedan dana, uključujući bankovni račun i uz minimalne troškove i papirologiju, nevjerojatno.

Međutim, još uvijek postoji mnogo prepreka koje usporavaju poslovanje i kompliciraju život, što stvara neugodnu klimu i gubi se povjerenje u sustav što je prava šteta. Moj savjet je da pronađete dobrog računovođu koji je upoznat s vrstom posla kojim se bavite ili se želite baviti; često će vam trebati. I javnobilježnički ured koji je blizu mjesta gdje radite jer ćete ih morati posjećivati ​​više nego što mislite.

Izazov je i dalje pronaći način predstavljanja proizvoda prema različitim tipovima kampova. Proizvod se prilagođava svakom klijentu i vizija, odnosno želja tvrtke je pokazati posebnosti svakoga kampa. U kampovima, za razliku od hotela, svaka smještajna jedinica je drugačija i po nečemu posebna, a dosta često je i sama lokacija kampa zaista jedinstvena. Tako da su sve češće sami kampovi motivacija zašto gosti putuju u određenu destinaciju ili čak državu.

Trenutno imamo devetoro stalno zaposlenih članova tima uz određenu konzultantsku podršku. Naš glavni profili kadra su sales, odnosno prodaja, mapiranje te product development tj. razvoj proizvoda. Upravo smo priveli kraju jednu od faza širenja našeg tima te smo tako 'porasli' sa četiri zaposlenika na tim od devet članova u razdoblju od nekoliko mjeseci. S ovim timom možemo ojačati našu prisutnost na tržištu i raditi na usavršavanju proizvoda. U procesu smo osiguravanja novih investicija tj. sredstava i kada ta sredstva stignu, početkom 2022. ponovo ćemo razmatrati zapošljavanje novog kadra.

S obzirom na Vaše dosadašnje iskustvo, kako su CampMap prihvatili kamperi, a kako djelatnici kampova?

Komentari iz kampova koji već koriste mape su više nego pozitivni. Vide praktičnost proizvoda i spomenuli su kako su se brzo privikli na novi način prezentacije kampa gostu prilikom rezervacijskog procesa. Pozitivne su reakcije i djelatnika na recepcijama kampova. Spominju tako kako su za goste koji po prvi puta dolaze u kamp mape odličan način da im pokažu ključne informacije o kampu, ali i da pomognu gostu prilikom odabira parcele za boravak.

Analitički podaci govore da goste najviše, naravno, zanimaju informacije o parcelama i fotografije parcela. Mape se tako dijele i među raznim kamperskim grupama putem društvenih mreža gdje si gostim međusobno daju savjete koji kamp posjetiti ili koju parcelu odabrati u određenom kampu. Često smo u komunikaciji s gostima i rado volimo čuti njihove savjete na koji način usavršiti prikazivanje podataka.

Koji su Vam poslovni planovi za budućnost?

Početna ideja je bila prilično specifična i usmjerena na pružanje usluga gostima kampova uz ostvarivanje prihoda samo u radu s kampovima. Međutim, kako se proizvod razvijao, shvatili smo da možemo riješiti mnogo više bolnih točaka za kampove, goste i lokalne tvrtke, što nam je omogućilo da proširimo poslovni model i otvorimo više kanala prihoda uz snažniji poslovni model.

Trenutno je fokus na hrvatsko tržište i Europu, no uskoro planiramo širenje i izvan europskih granica jer bilježimo potražnju s raznih svjetskih tržišta gdje je proizvod prepoznat. Koliko god su tržišta različita, većina navika kamperskih gostiju je ista i neka pitanja se pojavljuju na svih tržištima. Gostima je tako izuzetno važno kako izgleda parcela, odnosno mjesto gdje kampiraju, bitne su im informacije o destinaciji i poziciji samoga kampa; kao na primjer ima li plaža u blizini, postoje li sadržaji za djecu, jeli kamp u blizini ski lifta, opcije javnog prijevoza i slično.

Naš cilj je biti globalna tvrtka s dominantnom pozicijom u kamping industriji. Naša primarna tržišta su Europa, Sjeverna Amerika, Australija i Novi Zeland. Očekujemo fizičku prisutnost i ured na svim tim mjestima, ali ćemo zadržati svoj primarni ured i radnu snagu u Rijeci. Način na koji tvrtka posluje znači da se većina posla obavlja u centralnom 'hubu' odnosno u Riječkom uredu, što uključuje razvoj proizvoda i operacije mapiranja, međutim, trebat će nam prodajna i poslovna podrška na svakom od naših tržišta.