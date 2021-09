SPAN objavio javni poziv na sudjelovanje u javnoj ponudi dionica

Span d.d., prva privatna hrvatska IT kompanija koja je u srpnju najavila izlazak na Zagrebačku burzu, objavila je Javni poziv na sudjelovanje u javnoj ponudi dionica, navodi se u priopćenju. Javna ponuda će se istovremeno odvijati u dva kruga, u razdoblju od 6. do 10. rujna. Putem javne ponude Span namjerava prodati 578.200 vlastitih dionica (29,5 posto) i potom sve dionice, njih ukupno 1.960.000, uvrstiti na Zagrebačku burzu.

U prvom krugu Ponude pravo na kupnju dionica, koje nije prenosivo, imaju isključivo zaposlenici i to najviše do ukupno 49.000 ponuđenih dionica, s time da svaki zaposlenik može kupiti najviše 1.500 dionica. U drugom krugu Ponude pravo na kupnju dionica imaju svi ostali ulagatelji (Kvalificirani ulagatelji i Mali ulagatelji), među kojima i svi hrvatski građani, i to do ukupno 529.200 dionica. Svaki pojedini Mali ulagatelj može kupiti najviše 19.600 ponuđenih dionica, dok za Kvalificirane ulagatelje nije određen najveći broj dionica koje mogu kupiti putem Javne ponude. Interes za kupnju ponuđenih dionica ulagatelji iskazuju pisanom Izjavom o prihvatu ponude, pri čemu svaki ulagatelj dostavlja samo jednu Izjavu.

Određen je raspon cijene od 160 do 175 kuna po dionici, što znači da će se ponuđene dionice prodati po cijeni koja neće biti niža od 160 kuna niti viša od 175 kuna po dionici. Najkasnije u roku od dva radna dana nakon isteka drugog kruga Ponude, kompanija će odrediti konačnu cijenu po kojoj će se ponuđene dionice prodati te će taj podatak dostaviti Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (HANFA) i istu bez odgode objaviti na svojoj internetskoj stranici.

- Otkako smo najavili izlazak na Zagrebačku burzu dobivamo puno upita s različitih strana o poslovanju i planovima. Ulagačima se sviđa naša priča i ono što radimo i vjerujem da je uzbudljivo razdoblje pred nama. Dioničari, među kojima i naši zaposlenici, omogućit će nam da ubrzamo organski rast na postojećim tržištima i daljnja širenja na međunarodna tržišta. Mi dajemo garanciju da ćemo ostati sinonim za stručnost, predanost i kvalitetu u stvaranju najboljih IT rješenja za sve naše korisnike - poručio je osnivač i predsjednik Uprave Spana Nikola Dujmović.

Građani Republike Hrvatske koji se kao Mali ulagatelji odluče na kupnju Spanovih dionica (fizičke osobe), svoje ponude ispunjavaju i predaju u odabranim poslovnicama Zagrebačke banke, u Zagrebu na adresama Ilica 38, Savska cesta 60, Tratinska 69, Ghandijeva 1, Zagrebačka 15, Nova ves 11 (Centar privatnog bankarstva), zatim u ulici Ante Starčevića 10 u Rijeci, Domovinskog rata 30 u Splitu, Ribarskoj 4-6 u Osijeku te na Kapucinskom trgu 5 u Varaždinu. Mali ulagatelji pravne osobe i Kvalificirani ulagatelji svoje ponude ispunjavaju i predaju elektroničkom poštom putem institucionalne prodaje Zagrebačke banke d.d. (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ).

Ukupni ponuđeni iznos Mali ulagatelji su dužni uplatiti do petka, 10. rujna 2021. u 17:00 sati, a Kvalificirani ulagatelji najkasnije u roku od dva radna dana od primitka potvrde o broju kupljenih dionica. U slučaju da potražnja za dionicama bude veća od broja ponuđenih dionica, primjenjivat će se pravila alokacije koja predstavljaju dodatan kriterij za određivanje broja kupljenih dionica od strane ulagatelja.

Nakon utvrđivanja točnog broja prodanih dionica Span će na svojoj internetskoj stranici objaviti završetak javne ponude te podatak o broju prodanih dionica i ukupnom iznosu koji su ulagatelji uplatili za ponuđene dionice. Slijedi preknjižba kupljenih dionica na račune vrijednosnih papira Ulagatelja nakon čega će sve Spanove dionice biti uvrštene na Službeno tržište Zagrebačke burze, očekivano 21. rujna 2021.

HANFA je Spanu u srpnju odobrila jedinstveni Prospekt u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem dionica na uređeno tržište. Odobrenje Prospekta ne treba smatrati odobrenjem dionica ponuđenih ili uvrštenih za trgovanje na uređenom tržištu. Kompanija upućuje sve potencijalne ulagatelje da pročitaju Prospekt prije donošenja odluke o ulaganju kako bi u potpunosti razumjeli potencijalne rizike i koristi povezane s odlukom o ulaganju u dionice.

U posljednje tri godine Span grupa bilježi godišnju stopu rasta prihoda višu od 20 posto te je danas jedna od vodećih hrvatskih IT kompanija po prihodima i jedan je od najvećih izvoznika koji 70 posto svojih prihoda ostvaruje na međunarodnom tržištu. U suradnji s 40 međunarodnih partnera, posluje s više od 1200 klijenata na 100 tržišta smještenih na šest kontinenata, među kojima su vodeće regionalne i globalne korporacije. Grupu čine tri domaća društva – Infocumulus, Bonsai.tech i Trilix – te sedam društava u Sloveniji, Velikoj Britaniji, SAD-u, Njemačkoj, Ukrajini, Azerbajdžanu i Švicarskoj.

Kao vodeći stručnjaci za Microsoft tehnologije i vodeći regionalni Microsoft partner, Span nosi priznanje Microsoft Gold Partnera te je prva hrvatska kompanija koja ima osam Microsoftovih naprednih specijalizacija. Osim ulaganja u obrazovanje svojih stručnjaka, Span ima snažne odnose s vodećim regionalnim obrazovnim institucijama. Svojim radom i kompanijskim vrijednostima, kompanija želi biti primjer odgovornog i održivog poslovanja u Hrvatskoj.