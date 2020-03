Stigao NKSInst - Fina dobila odobrenje za rad novoga, ekspresnog platnog sustava

POJMOVNIK Izrazi koje treba znati

BBAN – identifikacijski broj računa za plaćanje kojim se jednoznačno utvrđuje individualni račun za plaćanje kod pružatelja platnih usluga u nekoj državi članici i koji se može upotrebljavati samo za nacionalne platne transakcije. Taj se isti račun za plaćanje za prekogranične platne transakcije utvrđuje s pomoću IBAN-a.

BIC – poslovni identifikacijski kôd kojim se nedvosmisleno utvrđuje pružatelj platnih usluga, a čije elemente određuje Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO).

IBAN – međunarodni identifikacijski broj računa za plaćanje kojim se jednoznačno utvrđuje individualni račun za plaćanje u nekoj državi članici, a čije elemente određuje Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO). Sastavljen je od najviše 34 alfanumerička znaka koji precizno identificiraju državu, banku te klijentov račun u banci. Hrvatski IBAN ​sastoji se uvijek od 21 znaka. Takvo određenje računa omogućuje automatsko procesuiranje i obradu naloga do računa korisnika.

Izravno terećenje (engl. direct debit – SDD) – nacionalna ili prekogranična platna usluga za terećenje platiteljeva računa za plaćanje, kad platnu transakciju inicira primatelj plaćanja na osnovi suglasnosti platitelja.

Korisnik platnih usluga – fizička ili pravna osoba koja se koristi platnom uslugom u svojstvu platitelja ili primatelja plaćanja.

Kreditni transfer (engl. credit transfer – SCT) – nacionalna ili prekogranična platna usluga kojom se račun za plaćanje primatelja plaćanja odobrava za platnu transakciju ili niz platnih transakcija na teret platiteljeva računa za plaćanje od pružatelja platnih usluga kod kojeg se vodi platiteljev račun za plaćanje, na osnovi instrukcije koju daje platitelj.

Međunarodna platna transakcija – platna transakcija u čijem obavljanju sudjeluju dva pružatelja platnih usluga, od kojih jedan pružatelj platnih usluga (primatelja plaćanja ili platitelja) posluje u Republici Hrvatskoj, a drugi pružatelj platnih usluga (platitelja ili primatelja plaćanja) posluje prema propisima treće države.

Nacionalna platna transakcija – platna transakcija u čijem obavljanju sudjeluju platiteljev pružatelj platnih usluga i pružatelj platnih usluga primatelja plaćanja ili samo jedan pružatelj platnih usluga koji posluju u Republici Hrvatskoj.

Nalog za plaćanje – instrukcija koju platitelj ili primatelj plaćanja podnosi svojem pružatelju platnih usluga, a kojom se traži obavljanje platne transakcije.

Naplata – dio transakcije izravnog terećenja koji započinje njezinim iniciranjem od primatelja plaćanja sve do njezina završetka u obliku uobičajenog terećenja platiteljeva računa za plaćanje.

Okvirni ugovor – ugovor o platnim uslugama kojim se uređuje buduće obavljanje platnih transakcija, a koji može sadržavati obvezu i uvjete otvaranja i vođenja računa za plaćanje.

Ovlaštenje (engl. mandate) – izražavanje suglasnosti i davanje odobrenja koje platitelj daje primatelju plaćanja i (izravno ili neizravno, preko primatelja plaćanja) platiteljevu pružatelju platnih usluga da bi se primatelju plaćanja omogućilo iniciranje naplate za terećenje platiteljeva naznačenog računa za plaćanje te da bi se omogućilo da platiteljev pružatelj platnih usluga postupi prema takvim instrukcijama.

Platna transakcija – polaganje, podizanje ili prijenos novca koje je inicirao platitelj ili primatelj plaćanja, bez obzira na to kakve su obveze iz odnosa između platitelja i primatelja plaćanja.

Platitelj – fizička ili pravna osoba koja ima račun za plaćanje i koja da suglasnost za obavljanje naloga za plaćanje s tog računa ili, ako platiteljev račun za plaćanje ne postoji, fizička ili pravna osoba koja daje nalog za plaćanje u korist računa za plaćanje primatelja plaćanja.

Platna shema – jedinstveni skup pravila, praksi, standarda i/ili provedbenih smjernica, dogovorena između pružatelja platnih usluga za obavljanje platnih transakcija u Uniji i u državama članicama, koji je odvojen od bilo kakve infrastrukture ili platnog sustava koja/koji podupire njegovu primjenu.

Platni sustav – sustav za prijenos novca s formalnim i standardiziranim postupcima i zajedničkim pravilima za obradu, obračun ili namiru platnih transakcija.

Potrošač – fizička osoba koja u ugovorima o platnim uslugama djeluje izvan područja trgovačke, poslovne ili profesionalne djelatnosti.

Prekogranična platna transakcija – platna transakcija u čijem obavljanju sudjeluju dva pružatelja platnih usluga od kojih jedan pružatelj platnih usluga (primatelja plaćanja ili platitelja) posluje u Republici Hrvatskoj, a drugi pružatelj platnih usluga (platitelja ili primatelja plaćanja) posluje prema propisima druge države članice.

Primatelj plaćanja – fizička ili pravna osoba koja ima račun za plaćanje i za koju je namijenjen novac koji je predmet platne transakcije.

Račun za plaćanje – račun koji glasi na jednoga ili više korisnika platnih usluga, a upotrebljava se za obavljanje platnih transakcija.

R-transakcija – platna transakcija koju pružatelj platnih usluga ne može propisno obaviti ili čija je posljedica iznimna obrada, između ostaloga, zbog nedostatka novca, opoziva, pogrešnog iznosa ili pogrešnog datuma, nedostatka ovlaštenja ili pogrešnog odnosno zatvorenog računa.

SEPA (engl. Single Euro Payment Area) – područje u kojemu platitelji mogu zadavati i primati plaćanja u eurima prema jednakim osnovnim uvjetima, pravima i obvezama, bez obzira na to gdje se nalaze.