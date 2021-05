Teški dani za proizvođače: Sve je teže doći do sirovina, a cijene im skaču u nebo

Strelovit rast sirovina kojem svjedočimo otkako je počela ova godina baca neke proizvođače na koljena, a neke zasad 'samo' u očaj. Nema materijala, cijene su mu poletjele u orbitu, ugovoreni poslovi zvuče kao kletva jer njihovo izvršenje pucanj je u nogu za tvrtku, a neki su već donijeli odluku da ne isporučuju svoje proizvode kako bi očuvali poslovanje. To bi moglo dovesti do zastoja radova na brojnim projektima i gradilištima. Budući da su među njima i oni financirani europskim sredstvima, svako prekoračenje roka potencijalno znači i penalizaciju. Prijetnje visokim novčanim kaznama u trenutku kada se krivulje na robnim burzama nastavljaju neumorno penjati, a nabaviti materijal izbezumljujuća je igra živaca, nisu nimalo simpatične. Međutim, zasad nema nagovještaja da za situaciju ima rješenja, a jedino što je sasvim izgledno je inflacija. Proizvođači nam svjedoče da iza sebe i pred sobom imaju teške dane.

– Ugovarali smo poslove kad su cijene repromaterijala bile na povijesno niskim razinama da bi sada cijene tih materijala eksplodirale i po sto posto. Dodatna je komplikacija što se materijal ne može nabaviti i mi smo neki dan zaustavili isporuku na tri aglomeracije. Na jednom poslu ostao sam dužan isporučiti 150 tona proizvoda, a samo na tom poslu otišao sam već u minus 140 tisuća eura. Dobio sam za taj posao avans, potpisao sam ugovor da će cijene biti nepromjenjive, ali one inače godišnje variraju do pet posto. Bili smo pripravni uzeti rizik i da porastu do deset posto, ali ovo što se trenutno događa premašuje sva predviđanja, svjedočimo tektonskom poremećaju – ispričao je Goran Brašnić, direktor tvrtke Vargon koja se bavi proizvodnjom plastičnih cijevi i spojeva za dovod i odvod vode.

Dodaje da se službena cijena granulata polietilen 100 od kojeg rade cijevi krajem listopada prošle godine na burzi kretala oko 880 eura, a danas stoji 1960 eura. Tu je i iscrpljujuća potraga za repromaterijalom. – Stalno gledam gdje će se pojaviti neka sirovina koju sada moram platiti u roku od dva sata da bih je dobio. Ako ja ne platim, njih 20 čeka u redu. Također, roba se mora odmah povlačiti, nema više sukcesivnog opskrbljivanja kad se dogovori projekt – opisuje tešku situaciju direktor Vargona koji se pribojava da će, ne nabavi li dovoljno sirovine, dio zaposlenika morati poslati na prisilni godišnji odmor, ali ni sam ne zna što će kad taj godišnji prođe jer cijene samo nastavljaju ići u vis.

- Od informacija koje dobivamo od naših članica možemo zaključiti da nema područja u kojem nije došlo do porasta cijena sirovina, a posljedično tome i rasta cijena proizvoda od tih sirovina - kažu iz Hrvatske gospodarske komore. Tumače da se europska industrija prerađivača plastike suočava se s velikim nedostatkom sirovina i nikad nije doživjela tako ekstremna povećanja cijena.

Trenutni nedostatak uzrokovan je poboljšanjem globalne ekonomije u kombinaciji s izvozom plastike iz Europe u Aziju i Sjevernu Ameriku. Logistički problemi zbog nedostatka kontejnera u Europi također doprinose problemu, kao i manja proizvodnja plastike u SAD-u. Nadalje, potražnja za određenim sirovinama koje se koriste za zaštitne predmete protiv COVID-19 izuzetno je velika, objašnjavaju iz HGK.

- Ova situacija prijeti ekonomskom opstanku brojnih malih i srednjih poduzeća, ali također ugrožava proizvodnju bezbrojnih proizvoda, od primjene u građevinarstvu i automobilskoj industriji do osnovnih proizvoda za pakiranje hrane i lanaca opskrbe lijekovima. Proizvođači proizvoda od plastike u cijeloj Europi imaju ozbiljna uska grla u opskrbi sirovinama od početka ove godine - naglašavaju iz HGK te navode da je zbog trenutne situacije s Covid-19 krizom došlo i do većeg skoka cijene čelika, prvenstveno zbog zastoja u globalnom lancu vrijednosti i to najviše u segmentu prijevoza i proizvodnje.