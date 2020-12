Trgovački centri za svakog kupca moraju osigurati 20 četvornih metara

- Odluku o posebnoj organizaciji djelatnosti trgovina koja će vrijediti u razdoblju od 12. prosinca do 10. siječnja 2021. Vlada je već pripremila i trebala bi biti potpisana tijekom dana - rekao je na sjednici Nacionalnog stožera civilne zaštite, načelnik Stožera Božinović.

U smislu te odluke, prodavaonice i trgovački centri razvrstani su prema neto površini prodajnog prostora, odnosno, prema ukupnoj površini trgovine umanjenoj za skladišne prostore, sanitarne čvorove, evakuacijska stubišta, tehničke prostrije i ostale prostorije koje nisu dostupne za kupce i posjetitelje.

Prema novoj odluci, od subote, 12. prosinca, će u trgovinama koje imaju do 10 četvornih metara neto površine prostora, moći boraviti samo po jedan kupac. Za one od 11 do 100 kvadrata najveći dopušteni broj kupaca bit će određen na način da se za svakog kupca mora osigurati najmanje 10 kvadrata prostora.

To se u trgovinama neto površine prodajnog prostora od 101 do 200 četvornih metara povećava na najmanje 12 kvadrata po kupcu, a za one od 201 do 2 tisuće kvadrata vrijedit će ograničenje od najmanje 16 kvadrata, dok će sve trgovine s više od 2 tisuće četvornih metara neto prodajne površine za svakog kupca morati osigurati najmanje 20 kvadrata prostora.

Za trgovačke centre, najveći dopušteni broj kupaca odredit će se na način da za svakog kupca mora biti osigurano najmanje 16 kvadrata prostora, a sve prodavaonice i trgovački centri bit će obvezni na ulazu jasno istaknuti obavijest o najvećem broju kupaca koji istovremeno mogu biti u njima, te se strogo pridržavati ograničenja dopuštenog broja.

- Nadalje, sve prodavaonice i trgovački centri obavezni su za vrijeme očekivanog dolaska većeg broja kupaca, kao što su sniženja, popusti, predblagdanske nabave i slično, poduzeti dodatne mjere kako u njihovim prostorima ne bi istovremeno boravio veći broj kupaca od dopuštenog, te kako bi se osiguralo pridržavanje epidemioloških mjera - istaknuo je ministar Božinović.

Božinović je najavio da se za prodavaonice s više od 2 tisuće kvadrata neto površine prodajnog prostora i trgovačke centre uvode i dodatne nužne epidemiološke mjere, a uključuju obustavu organiziranog prijevoza za kupce i posjetitelje, obvezu osiguranja sprječavanja ulaska prekomjernog broja kupaca, te uvođenje redara koji će spriječiti prekomjerni ulazak kada dopušteni broj posjetitelja prijeđe 90 posto maksimalnog dopuštenog broja.

Također, imat će obavezu uklanjanja ili fizičkog onemogućavanja sjedenja na zajedničkim dijelovima trgovačkih centara, uklanjanja ili ograđivanje namještaja za sjedenje iz dijelova predviđenih za konzumaciju jela i pića, te uklanjanja ili onemogućavanje korištenja aparata za zabavu.

- Isto tako, uvodi se i obaveza organiziranog upozoravanja kupaca na obavezu pridržavanja propisanih mjera, a nadležnoj službi civilne zaštite morat će se na njezin zahtjev učiniti dostupnim podaci i evidencija o održavanju sustava ventilacija, prozračivanja i izmjene zraka, kazao je ministar.

Svi imaju i obavezu odrediti kontakt osobe koje će 24 sata biti dostupne za kontakt s nadležnom službom civilne zaštite.

Božinović je istaknuo kako je takva odluka razmotrena i donesena u razgovoru s predstavnicima trgovina, te da računa na njihovu visoku motivaciju da se mjere poštuju, kako ne bi došlo do sankcioniranja.

- Mislim da je brojka koja je određena prema veličini prostora primjerena ne samo epidemiološkoj situaciji nego i prosječnim brojkama ulaska u trgovine u doba epidemije, tako da se ne bi trebale stvarati gužve - naglasio je.

Na upit novinara rekao je i kako nije moguće propisati sve životne situacije, te je stav Vlade da je takva odluka racionalna, da jedna tako važna djelatnost ostane otvorena.

- Mislim da je to svima jasno, da to svi razumiju. Zajedno smo u ovome, partneri smo u ovome i siguran sam da ćemo svi zajedno učiniti sve - poručio je Božinović.

Naglasio je da bez obzira na novu odluku o nužnim epidemiološkim mjerama, Vlada predviđa normalan rad trgovina do 10. siječnja, ali da 'nitko u ovoj situaciji ne može reći hoće li doći do naglog pogoršanja ili poboljšanja'.

Na novinarsko pitanje razmatra li se mogućnost zatvaranja kazališta i kina, Božinović je kazao da je, što se tiče ukupnog sektora kulture i djelatnosti u kulturi, Vlada odlučila zasad ostaviti kulturna zbivanja otvorenima.

- To je sigurno jedno od pitanja koje ćemo razmotriti. U svakom slučaju, od spektra kulturnih djelatnosti, ako se nešto bude mijenjalo sigurno bi se to odnosilo na kina i kazališta, a manje ili ne na galerije, muzeje i knjižnice - rekao je potpredsjednik Vlade i načelnik Nacionalnog stožera CZ, ministar Božinović.

Što se tiče nadzora i kontrole pridržavanja propisanih epidemioloških mjera u kulturnim institucijama, Božinović je kazao kako bi to trebalo biti lako utvrdivo temeljem broja prodanih ulaznica i karata.