Trgovački lanac BOSO podržava neradnu nedjelju

Unatoč tome što dosadašnje inicijative za zakonsko reguliranje neradne nedjelje nisu bile uspješne i dalje smo uvjereni da je moguće doći do konsenzusa i adekvatnog rješenja po ovom pitanju. Trgovački lanac Boso prihvatljivim smatra i rješenje kojim bi se trgovačkim lancima omogućilo da rade određen broj nedjelja, primjerice 12 nedjelja kroz godinu. To je praksa koju godinama uspješno primjenjuju i neke druge europske zemlje, poput Austrije, a nedjelje će i u tom slučaju uglavnom biti neradne.

Snažno podupiremo zakonsko reguliranje neradne nedjelje jer smo sigurni da će to pozitivno utjecati na zadovoljstvo naših zaposlenika, a također ističemo da sigurnost radnih mjesta neće biti ugrožena ukoliko se to dogodi. Svjesni smo da neradna nedjelja može uzrokovati određeno smanjenje prihoda, ali s obzirom na vrijednosti koje sa sobom donosi to smatramo prihvatljivim. Ukoliko bi i došlo do smanjenja prihoda uvjereni smo da ono neće biti značajno. Iskustva iz protekla tri tjedna, kada trgovine nisu radile nedjeljom, pokazuju da se prometi i prihodi od nedjelje uglavnom raspoređuju na ostale dane u tjednu.

U ovim okolnostima kada trgovine ne rade nedjeljom vidjeli smo da se kupovne navike mogu brzo prilagoditi takvoj situaciji, kao i poslovanje trgovačkih lanaca, a da nedjelja doista može biti taj jedan dan u tjednu kada se odmaramo i provodimo kvalitetno vrijeme s bližnjima.

Društvo Boso sa sjedištem u Vinkovcima osnovano je prije 30 godina. Danas je jedan od vodećih hrvatskih trgovačkih lanaca i tržišni lider na području Slavonije koji zapošljava preko 1100 radnika i ima više od 190 prodajnih mjesta. Osnivač je i član najvećeg udruženja trgovaca u Hrvatskog, Narodnog trgovačkog lanca (NTL), koje okuplja tvrtke slične veličine i tržišnog usmjerenja na nacionalnoj razini te djeluje kroz više od 1500 prodajnih mjesta na području cijele Hrvatske.