Turbulencije u svim sektorima - Preuzimanja i spajanja podebljala mršavu godinu za poslovne savjete

Nakon vrlo neizvjesne 2020., godine u kojoj se svijet suočio s pandemijom koja ni danas ne jenjava, prošla je godina za klijente hrvatskih konzultanata bila kudikamo bolja, pa je to utjecalo i na rezultate tvrtki koje se bave savjetodavnim uslugama. Prošla godina neće biti upamćena ni kao godina u kojoj su pljuštali rekordi, ali postavljeni su se ciljevi više-manje realizirali. No jedno je zajedničko svima (makar neće svi to jasno i javno priznati): protekla je godina bila jedna od najnapornijih i najizazovnijih u povijesti. Rad od kuće, bez fizičkih poslovnih sastanaka, bez poslovnih putovanja, pa onda nadoknađivanje svega u samo nekoliko mjeseci ostavili su trag i mnogi to više ne žele ponoviti.

– Prošle godine poslovali smo vrlo dobro, ali posljednjih četiri-pet mjeseci bilo nam je jedno od najnapornijih i najizazovnijih razdoblja od osnutka poduzeća. Pokrenuli smo nove projekte, a vratili su nam se stari koji su bili prekinuti zbog epidemije, zbog čega smo trebali u nenormalnim uvjetima raditi mnogo i iznimno pažljivo jer ipak je riječ o projektima velikih vrijednosti – ističe Željko Perić, osnivač i izvršni partner Capera, koji je dio međunarodne grupacije Oaklins.

Dugoročno izazovno

I prvi je dio godine za Caper bio izazovan jer je strogo poštovao epidemiološke mjere, zbog čega su veći dio prve polovine godine zaposlenici radili na daljinu, što, prema Perićevu mišljenju, za taj biznis nije najbolji model.

– Počeo sam dolaziti u ured i ići na sastanke s klijentima tek nakon što sam primio i drugu dozu cjepiva, dakle debelo u drugoj polovini godine – rekao je Perić.

Direktorica i partnerica Komunikacijskog ured Colić, Laco i partneri​ Violeta Colić ističe da je prošla godina bila poslovno uspješna za kompaniju iako je kao i ona prije nje bila izazovna, ponajviše zato što pandemijske okolnosti, dodala je, izravno utječu na načine komunikacije i načine rada i njih i njihovih klijenata.

– Upravljanje odnosima na daljinu uz nemogućnost stalnih izravnih kontakata svakako je izazovno, osobito dugoročno. Okolnosti s kojima se nosimo od proglašenja pandemije nametnule su prilagodljivost i fleksibilnost kao imperativ i temeljnu odrednicu uspješnosti, a klijenti još više trebaju potporu u uvođenju raznih promjena – istaknula je Colić.

Svladane vještine

Slično nam je ispričao i Božidar Lukša, osnivač i direktor Texela, specijaliziranoga za poslovno i računovodstveno savjetovanje. Njegova je tvrtka protekle godine poslovala vrlo dobro. Prihodi su porasli za desetak posto i, naveo je, povećan je porfelj klijenata.

– Naši su najveći izazovi u protekloj godini bili organizacijski. S obzirom na to da nam dvije trećine ljudi radi od kuće, a sklapali smo nove ugovore i preuzimali klijente, trebalo je organizirati prijenos informacija i postavljanje postavki za pružanje usluga na daljinu, posebice zato što smo i s nekim klijentima sve rješavali online. Sada smo svladali i te vještine – poručio je Lukša.

I Dubravka Kopun iz konzaltinške tvrtke Kopun Group napominje kako je 2021. u kontekstu konzultanskih usluga bila specifična kao i 2020. Velik dio projekata za koje su očekivali da će nositi konzultantski dio njihova poslovanja nije se ostvario jer je dio projekata jednostavno na stand-byu, a to se najviše odnosi na ispomoć u uvođenju sustava digitalizacije i automatizacije, koji nisu zaživjeli.

– No 2021. svakako su obilježili M&A, gdje primjećujemo sve veći interes i angažman, pogotovo za prodaju poduzeća. Razlozi su različiti, ali dijelom se mogu podvesti i pod okolnosti zbog pandemije bolesti COVID-19. Slično kao što se sada u svijetu događa da zaposlenici napuštaju svoja radna mjesta (trend zvan great resignation, nap. a.), zbog čega i neki vlasnici počinju preispitivati osobne životne odluke, pri čemu razmatraju i napuštanje cjelokupnog ili dijela poslovanja – naglasila je Kopun.

Unatoč svemu

Direktorica i partnerica u Hauski & Partneru Sanja Petek Mujačić ističe pak da su u protekloj godini velik dio energije posvetili internoj transformaciji organizacije, osnaživanju u svim segmentima. Doveli su nove članove tima, predstavili promjene u menadžmentskom timu, dublje su ušli u specifične ekspertize poput savjetovanja u održivosti i organizacijskom razvoju te razvoju novih proizvoda i usluga.

– Redefinirali smo strategiju, unaprijedili interne procese, uveli nove alate za suradnju i modele rada. Bio je to intenzivan i sveobuhvatan proces koji je angažirao i utjecao na cijelu organizaciju. I kao svaka promjena nije bio lagan, već izazovan, s raznim nepoznanicama. No poveo nas je u dobrom smjeru i već sredinom prošle godine osjetili smo pozitivne povratne informacije s tržišta. Klijenti su to prepoznali u novim suradnjama i novim izazovnim projektima, dakle imamo odlične pokazatelje i dobar start za 2022. – naglasila je Petek Mujačić.

Partnerica i voditeljica Odjela poslovnog savjetovanje u EY-u Hrvatska Majda Pavleković kaže da je ta kompanija u prošloj godini realizirala postavljene ciljeve. Pandemija je, dodala je, odgodila donošenje konkretnih odluka naručitelja i utjecala na njihov oprezniji pristup investicijama, a njezin utjecaj nije zaobišao ni tržište rada.

– Zahvaljujući stručnom timu, uhodanim poslovnim procesima i adekvatnoj organizaciji rada sa svim poslovnim izazovima uspješno smo se nosili. Sigurnost i dobrobit zaposlenika, koji su temelj EY-eva uspjeha, ostale su nam na prvome mjestu pa smo dodatan napor uložili i u taj segment. Uza zaštitu zdravlja zaposlenika i pružanje svih potrebnih uvjeta za neometano obavljanje posla nastavili smo ih nagrađivati i motivirati sustavom bonusa i promaknuća bez obzira na pandemijska previranja i izazove – navela je Pavleković.

Globalni faktori

Gordana Kadoić, vlasnica Adria Corporatea, tvrtke specijalizirane za edukaciju i poslovno savjetovanje, priznaje pak kako je prošla godina za nju kao konzultanticu bila izazovna i teška. Najveći izazovi bili su smanjeni broj klijenata te reducirani proračuni za razvoj zaposlenika u tvrtkama koji su njezini trenutačni i potencijalni klijenti.

Na naš upit koji će biti glavni izazovi za njih same, ali i za njihove klijente u ovoj godini, svi su se složili da turbulencija neće manjkati i da na njih treba biti spreman. Inflacija na domaćem terenu, rast cijena energenata, ali i globalni problemi poput opskrbnih lanaca, koji se, vrlo vjerojatno, u ovoj godini neće stabilizirati, neizvjesnosti u Ukrajini i odnosa među svjetskim silama te povećanja kamatnih stopa u Americi koje bi se moglo preliti i na Stari kontinent, scenarij je s kojim će se svi morati naučiti nositi. Unisoni su u tome da uvođenje eura neće biti toliko izazovno kao što se mislilo. Barem ne uz postojeće, druge turbulencije.

– Sve te turbulencije utjecat će opću ulagačku klimu. Zdrav rast hrvatskih poduzeća ponajviše ovisi o uspješnu izvozu robe i usluga, a to je izravno povezano sa sigurnosnim stanjem u Europi i svijetu – istaknuo je Perić koji smatra da svako tko izvozi i radi s inozemstvom mora ​pomno pratiti situaciju.

Colić kao problem broj jedan u 2022. navodi nedostatak radne snage. Neke industrije već vode oštru borbu za svakog čovjeka, a uspješne će, prema njezinu mišljenju, biti samo one koje nađu pravi odgovor na taj izazov i načine da zadrže kvalitetne ljude, odnosno privuku potreban novi kadar i talente, poručila je Colić.

Najizazovnije doba

Petek Mujačić iz Hauske navodi još jedan izazov s kojim će se kompanije suočavati 2022., a to su prekinuti ili pomaknuti procesi u nabavnome lancu koji će tvrtkama otežati isporuku proizvoda kupcima, poremetiti odnos između ponude i potražnje te utjecati na raspoloženje potrošača.

– Oporavak tržišta od posljedica pandemije, prilagodba poslovanja novim regulativama, potreba za digitalizacijom i promjenama paradigme poslovanja, odgovori na očekivanja potrošača od organizacija u rješavanju globalnih problema kao što su klimatske promjene, poštovanje raznolikosti, sve će se to ove godine naći u agendama uprava i menadžmenta – istaknula je.

Lukša, naravno, progovara o toj temi kao prekaljeni računovođa i ističe da će za većinu poslovne zajednice u Hrvatskoj glavni izazovi biti obuzdavanje učinaka rasta cijena troškova i smanjenje utjecaja tog rasta na dobit društva. Osim rasta cijena, niz novih troškova izazvat će i pripreme za uvođenje eura, posebice troškovi informatičkih rješenja.

– Izazovno je vrijeme pred nama i u svim će sektorima biti turbulencija. Teško je išta predvidjeti jer su poremećaji na svjetskim tržištima nepredvidljivi, a sve to utječe na hrvatsku poslovnu zajednicu – naglasio je Lukša i dodao da smo, prema njegovu mišljenju, u najturbulentnijem razdoblju u novijoj povijesti i da treba biti spreman za promjene jer one dolaze.

Zadovoljstvo najvažnije

Kadoić pak misli da će u ovoj turbulentnoj situaciji trebati pratiti kako posluju mikropoduzeća i mala poduzeća jer o velikom broju njih ponajviše i ovisi gospodarska snaga Hrvatske. Svi ti izazovi nisu rezervirani samo za gospodarstvo; burno bi moglo biti i u javnom sektoru, napomenula je Pavleković iz EY-a. Za njega će, dodala je, jedan od velikih izazova u sljedećem razdoblju svakako biti tempo ugovaranja i trošenja novca, prije svega onog europskog.

Naravno, sve te turbulencije nose i prilike za naš realni sektor. Većina stručnjaka apostrofira da su to zelena ekonomija i održiva industrija te sektori koji se oslanjaju na nove tehnologije. Također navode da se u traženju tih novih prilika poslovni sektor treba osloniti na fondove Europske unije. Kad ako ne sad?

A koji je univerzalni konzultantski savjet za 2022.? Prije svega zadovoljstvo kupaca, klijenata, ali i zaposlenika. Zaposlenici su najveći resurs, pogotovo u vremenu kad je nedostatak radne snage toliko izražajan i jedan od najtežih globalnih problema. Održivost, zelena ekonomija gdje god je i koliko je god moguća, povratak na lean menadžement u svjetlu inflacija i moguće recesije te spremnost na prihvaćanje promjena u svijetu, u poslovnoj kulturi i oko nas. Hibridni je rad tu, zaključuju, i ostaje, ma koliko se dio poslodavaca borio protiv njega.