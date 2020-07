U novom broju čitajte o upravljanju promjenama u doba korone, tečaju i kampovima koji spašavaju sezonu

U novom broju Lidera, tema tjedna je 'Upravljanje promjenama u doba korone'. Bez kontinuirane prilagodbe poslovanja, agilnog vodstva i promišljanja o inovativnim poslovnim modelima budućnost kompanija bit će upitna. Glavni posao predsjednika uprave postaje upravljanje promjenama, a korona je pokazala kako se one mogu efikasno provoditi i u privatnom i u javnom sektoru. Dosad neviđeni vanjski šok prouzročen pandemijom koronavirusa i posljedičnim zatvaranjem gospodarstva sve je dignuo na dosad nezamislivu razinu. Stoga upravljanje promjenama zaista postaje svakodnevni posao na koji se svi moraju naviknuti a o njima piše Matilda Bačelić.



Hrvatska je uspjela dosegnuti i posljednju stanicu prije ulaska u eurozonu, dobivši prošli tjedan zeleno svjetlo za ulazak u europski tečajni mehanizam ERM II u kojem tijekom barem dvije godine mora dokazati spremnost i sposobnost za uvođenje eura. Tečaj koji će u tom razdoblju morati braniti bit će 7,5345 kune za jedan euro uz moguće fluktuacije od +/- 15 posto. Hrvatski izvoznici u prvim reakcijama naglasak stavljaju na uvođenje eura, manje na određeni tečaj, a sve o tečaju i monetarnoj politici piše Vanja Figenwald.



Ispred Andreja Plenkovića je sastavljanje Vlade. Logično je da se o imenima novih ministara pregovara do posljednjeg dana, ali nije logično da stari i budući premijer Plenković do posljednjeg dana nema definirano koja će se ministarstva spajati, a koja ukinuti. To pokazuje da se nova vlada sastavlja bez dublje analize koja bi pokazala željeni smjer rada. O Vladi piše Edis Felić.



Turistička sezona bit će samo djelić onoga što su sezone bile u nazad nekoliko godina. Ludo brojanje turista zamijenilo je brojanje šlepera za izvoz, ali slobodni pad turizma ublažit će kampovi koji su ddefinitivni pobjednici turističke sezone u ovom su trenutku. Kampovi su ove godine jedan od najtraženijih oblika smještaja, s popunjenošću većom od hotela i objekata u kućanstvima, što do sada nije bio slučaj. O kampovima i spasu turizma piše Željka Laslavić.



Vuk Vuković, suosnivač i direktor Oracluma razgovarao je s Vanjom Figenwaldom pa mu je rekao kako ne smijemo podcijeniti strah ljudi ako situacija s virusom eskalira. Vuk kaže kako mnogo ljudi mijenja ponašanje: manje se kreće, manje putuje, a onda i manje troši. Zato će epidemiološki oporavak svakako utjecati na ekonomski. Ekonomija se neće vratiti u normalu dok pandemija ne bude pod kontrolom jer među ljudima i dalje postoji strah.