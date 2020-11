Ugostitelji apeliraju da se snizi stopa PDV-a

Hrvatsko ugostiteljstvo ima najvišu stopu PDV-a u Europi, a Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja koja tu stopu nije smanjivala u koronakrizi te stoga ugostitelji apeliraju na premijera da pomogne u njezinu smanjivanju, izjavio je u ponedjeljak predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja Marin Medak nakon sastanka s ministrima.

- Razgovarali smo na sastanku o svemu, no ministar financija Marić ne želi ni čuti o smanjenju PDV-a te stoga apeliramo na premijera i Vladu da pomogne u tome, jer bez toga nemamo razloga za rad u ovoj krizi, pa ni ako nas ponovo otvore krajem prosinca ili u siječnju - kazao je Medak nakon sastanka u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava na kojemu su predstavnici ugostitelja razgovarali s predstavnicima Vlade o kompenzacijskim mjerama nakon zatvaranja njihovih poslovanja.

Kompenzacijske mjere Vlada će predstaviti na sjednici u ponedjeljak poslijepodne, no za sada, kako je kazao ministar financija Marić nakon sastanka, riječ je onima za očuvanje radnih mjesta, ponovnom pokretanju i ubrzanju tzv. covid kredita preko Hamaga-Bicro-a i oslobađanju dijela troškova poslovanja u prosincu.

Komentirajući što su im ministri na sastanku predložili i koje su mjere prihvatili kao obeštećenje za zatvaranje njihove djelatnosti, Medak je naglasio da su sve mjere prekasno donesene, uz ocjenu da je Nacionalni stožer civilne zaštite zakazao.

- To sve što nam sada nude nije i to neće biti dovoljno te apeliramo i na premijera i na Vladu da nam jasno kažu ima li nade i vjere za budućnost jer mi to više nemamo i ne znamo što će u ovom okolnostima biti dalje. Koliko smo vidjeli, ni ministri ne znaju koje troškove imamo niti koliko će ekonomski koštati mjere koje donose. Da nam smanje PDV to je oko 300 milijuna kuna na razini godine i ako je to problem, onda nam nije jasno odakle će biti novca za covid kredite oko 1,3 milijarde kuna koliko su rekli niti 470 milijuna kuna za po 4.000 kuna naknade mjesečno za očuvanje radnih mjesta - iznio je Medak.

Naglasio je i da ne žele da njihovi radnici žive od toga i od 4.000 kuna, kada su državi do sada plaćali i PDV i sve druge naknade i namete. Također, rekao je da sada svi ugostitelji imaju jako puno problema, a mnogi smatraju da je pametnije zatvoriti i ne raditi ni u siječnju odnosno nakon popuštanja mjera, jer će se pad prometa i dalje nastaviti.

Razočaranost sastankom i onim što su ministri predložili iznio je i potpredsjednik Nacionalne udruge ugostitelja i predstavnik ugostitelja Istre i Kvarnera Vedran Jakominić, ocijenivši da su 'više potreseni nego zadovoljni, i da je jasno zašto smo na dnu u EU već 30 godina u EU te se bojim da ćemo tamo i ostati'.

Za mjere koje su predložene kazao je da su 'minimum minimuma i rezultat PR akcije, a ne ekonomskih analiza i aktivnosti', dodajući da se boji, i kao ugostitelj i poduzetnik, ali i kao građanin ove zemlje.

- Ni iduća godina neće biti bolja od ove i nemamo sada ni vjere u bolje sutra, a i koji je smisao uzeti nove covid kredite kad smo već i otprije bili zaduženi. Kako ćemo to sve vraćati ako se ne radi, nema prometa, a ni manjeg PDV-a - kazao je Jakominić.

Predsjednik Udruženja ugostitelja Zagreba Franz Letica kazao je da je prije sastanka bio optimist, ali da nakon njega to više nije, dodavši da prije sastanka nisu dobili na uvid nikakav nacrt mjera te nisu znali što je pripremljeno.

- Ima mehanizama za razne akcije, ali i bazena odakle se može uzeti da se pomogne poduzetnicima koji sada ne mogu raditi, a ne da stalno nešto od nas (ugostitelja) uzimaju - kratko je komentirao Letica.