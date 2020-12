[VIDEO] Anita Juka: Gradnjom filmskog studija donijeli bismo velik novac u Hrvatsku

Uz atraktivne sadržaje na velikom ekranu, poslovna strana filma uvijek nekako ostaje u drugom planu. Direktorica produkcijske kuće 4Film Anita Juka otkriva nam u razgovoru za Lider koji su potencijali i najveći prostori za poboljšanja filmskog biznisa u Hrvatskoj.

Gotovo dva desetljeća Juka producira filmove, a jedna od najvećih uspješnica je film njezine sestre, redateljice Ivone Juke 'Ti mene nosiš'. Osim što je bio kandidat za Oscara, osvojio nagrade na međunarodnim filmskim festivalima, ujedno je i prvi film iz regije koji je otkupio Netflix za svjetsku distribuciju. Početkom godine Anita Juka izabrana je u izvršni odbor Europske filmske akademije i tako postala prva Hrvatica u tom odboru. Postignuće je tim veće ako se uzme u obzir da članove izvršnog odbora biraju svi članovi akademije, njih više od 3 600, a naša producentica jedna je od 16 izabranih.

Uživali smo razgovarajući s Jukom u prostorima 4filma, a djelić atmosfere zabilježili smo i kamerom. Pogledajte video.

Pri kraju smo izrazito neugodne godine za filmsku industriju. Koliko je stanje zapravo loše?

Izazov je uopće završiti snimanje dugometražnog igranog filma jer dodatni troškovi se pojavljuju svakog dana produkcije. Ekipa jednog dugometražnog igranog filma broji od 80 do 400 članova, držati socijalnu distancu je ponekad nemoguće, jer se snima često i u zatvorenim prostorima. Na snimanju dugometražnog igranog filma 'Spas' koji snimamo u Ukrajini s ukrajinskim i češkim partnerima, dvaput smo morali zaustaviti snimanje i poslati cijelu ekipu u samoizolaciju jer su nam dva člana ekipe bila Covid pozitivna. To su ogromni troškovi jer u prosjeku jedan dan snimanja iznosi između 100.000 do 200 000 kuna - ispričala je.

Kako se drži 4Film?

Unatoč svim izazovima proizašlih u ovoj pandemiji, bili smo izrazito aktivni. Nedavno smo dobili podršku od programa Creative Europe MEDIA koji financira 50 posto svih troškova projekata koje trenutno razvijamo. Potporu ovog fonda izrazito je teško dobiti jer se natječu sve vodeće europske produkcijske kuće. Trenutno radimo na koprodukciji dugometražnog igranog filma Balkaya redatelja Emina Apera, jednog od najuspješnijih europskih redatelja današnjice, a potporu projektu dao je i francuski CNC koji je jedan od najkonkurentnijih filmskih fondova na svijetu. Od ostalih projekata, trenutno smo u pred-produkciji tri dokumentarna filma, produciramo dugometražni igrani film Spas Maksyma Nakonchnyia za kojeg smo dobili potporu fonda Vijeća Europe za europske-koprodukcije Eurimagesa, pri kraju smo post-produkcije dugometražnog igranog filma M redatelja Vardana Tozije, a u 2021. planiramo i produkciju novog dugometražnog igranog filma Moj privatni ratni zločinac redateljice Ivone Juke koji je dobio nagradu EWA (European Woman Audio-Visual Network) za scenarij.

Jeste li zadovoljni mjerama za oporavak?

Chris Marcich, ravnatelj HAVC-a i Ministarstvo kulture i medija brzo su reagirali i uložili velik napor u očuvanju audiovizualne djelatnosti. Otvorene su brojne mjere za COVID-19 krizu - od dodjele dodatnih sredstava za snimanje do očuvanja radnih mjesta.

Nije bilo otkaza?

Nije i nadam se da ih ni neće biti. Imamo fenonomenalnu ekipu u 4Filmu, svi smo filmofili, iskreni zaljubljenici u naš posao i sjajan smo tim.

Prije korone Hrvatska je postajala hit destinacija za snimanja. Mislite da će to i ostati kad pandemija posustane?

Sigurna sam da hoće. Imamo puno upita od Amerikanaca. Nadamo se da ćemo sljedeće godine snimati veliki projekt s mađarskim partnerima. Imamo fenomenalne lokacije, savršene autoceste, dobre hotele i infrastrukturu, dio smo EU, i još uvijek nudimo povoljnije cijene naspram drugih. Iz Zagreba bez problema stignete do bilo koje točke u Hrvatskoj. Fantastična smo zemlja za snimanje. Često se velike produkcije snimaju u više država i prava je šteta što Hrvatska nema filmski studio. Ovako se filmovi snimaju u Mađarskoj koja je uložila ogroman novac u razvoj filmskih studija. U Budimpešti su svi studiji popunjeni sljedeće dvije godine.

Šef HAVC-a zagovara izgradnju novog filmskog studija u Hrvatskoj. Podržavate li to?

Apsolutno. Iznenadilo bi me da itko može biti protiv. To je ogromna prilika za biznis, zapošljavanje u našem sektoru i stasanje nove generacije osvjetljivača, tonskih snimatelja, kostimografa, šminkerica i maskera i dr. Zainteresirali bismo mnogo stranih produkcija i donijeli velik novac u Hrvatsku.

Radi li se na tome?

Hrvatska je uvela tzv. tax incentive - porezni odbitak. To znači da stranim produkcijama koje snimaju u Hrvatskoj vraća 25 do 30 posto potrošenog novca. Belgija vraća 40 posto. To je snažan način privlačenja stranih produkcija. One zapošljavaju lokalno stanovništvo i puno troše u lokalnim restoranima, hotelima. Cijela privreda se diže. Studija u Belgiji je pokazala da su u deset godina prihodovali milijardu eura kroz porezni odbitak.

Zašto ne uspijevamo proizvesti seriju u rangu europskih produkcija koje se mogu vidjeti na streaming servisima? Jesu li hrvatski glumci inferiorniji?

Glumci su dobri, uvijek je do redatelja koliko će iz njih izvući. Glavni je problem u sustavnom nerazvijanju dobrih scenarija. Desetak ljudi je godinu dana pisalo Mad Mana. U Hrvatskoj nacionalna televizija raspisuje natječaj koji traje 30 dana. U tom periodu ne možete razviti kvalitetan sadržaj pa su producenti prisiljeni vaditi stare scenarije iz ladica. Natječaj je ionako formalnost, predodređen za nove sezone serija koje vam je neugodno gledati. Proračun HRT-a je preko milijardu i sto milijuna kuna godišnje i trebao bi podići kvalitetu produkcije domaćih audiovizualnih djela.