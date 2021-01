[VIDEO] Tvrtka iz Gline preživjela rat, požar, a sada i potres koji je pomaknuo stroj od devet tona

- Pogon i skladište su relativno dobro prošli, no krov moramo svakako sanirati. Pao je dimnjak i zabatni zid s visoke zgrade na niži krov, a veliki dio krova koji je potres oštetio srušili su radnici kako ne bi ozlijedio nekoga budući da je zgrada uz državnu cestu - pokazujući nam kako je stradalo obiteljsko poduzeće Integros u Glini objašnjava njegova direktorica Jasna Košutić.

U toj su ulici stradale gotovo sve stare zgrade. Iako je postojao interes da se obnove, doznajemo da za to nisu dobili odobrenje jer su spomenici kulture i sada su neki od tih spomenika spremni samo za rušenje.

Tiskara i knjigovežnica Intergros postoji već gotovo pedeset godina i dok gledamo štete od potresa strojevi i dalje rade. Sedamdesetih godina otvorena je mala tiskara Grafoton. Lijepo se radilo i moglo zaraditi na tom poslu, ali došao je rat i valjalo je spašavati glavu. Povratkom u Glinu, tvrtka je krenula ponovno s poslom u maloj radioni, ali je razvoj posla zahtijevao nove strojeve pa je prostor ubrzo postao premalen. - Suprug je tada kupio bivši Trgopromet, preselio skladište tu gdje smo sada i krenuo s proizvodnjom. Širenje poslovanja se nastavilo - priča Košutić kako je sve išlo u dobrome smjeru, a onda se 2012. dogodio požar koji je uzrokovao opušak na balama starog papira.

- Buknuo je krov, a ispod njega je bilo skladište s jedno četiri šlepera kuverti i kad je to krenulo gorjeti, nema šanse da se ugasi. Gasimo požar, ostajemo bez krova i skladišta, a vatrogasci to zalijevaju i čađava voda ide dolje po strojevima i papiru. Kad smo otvorili vrata tiskare, voda je bila do koljena - provodi nas direktorica Košutić kroz povijest nedaća u kojima se našla tvrtka.

Sreća u nesreći

No, u toj je nesreći ipak malo sreće jer je obnovljen objekt gdje je tiskara, stavljena je armatura, osnažene vertikale pa je taj dio poslovne zgrade dobro prošao u potresu koji je bio toliko snažan da je pomaknuo stroj od devet tona. Šteta bi bila kudikamo veća da nisu poskidali dvadesetak dimnjaka koji su stajali na krovovima jer je u staroj kući u svakoj sobi bilo kalijevih peći. Ipak, da nije riječ o spomeniku kulture davno bi krov na svim objektima bio obnovljen.

– Prilično je narušena statika jedne zgrade i morat ćemo sanirati oko 800 četvornih metara krovova. No još ne mogu ni ugrubo procijeniti koliki su razmjeri štete jer statičari moraju službeno utvrditi što će se sve morati rušiti – kaže vlasnica i direktorica InterGrosa koji proizvodi kuverte, formulare, zemljišne knjige, upisnike. Dvadesetak radnika usprkos strahu pokušava nastaviti raditi, ne usuđuje se penjati na drugi kat gdje su nekada bili uredi i trza se na svaki glasniji zvuk.

Dok smo u srijedu ujutro razgovarali s Košutić, ona je ispraćala u Petrinju nekoliko zaposlenika koji odlaze iz razrušene knjižare spasiti što se spasiti dâ. Zaposlenica koja tamo radu u nekoliko je sekundi ostala bez posla, no otkaz nije opcija. Štoviše, posla ima. Kaznionica u Glini sada je neupotrebljiva pa je dio narudžbi iz tamošnje tiskare prebačene na InterGros. No kako će se držati pogoni i hoće li u njima imati tko raditi, jer oduvijek je bio problem pronaći kvalificirane radnike, Košutić ne zna. Kredita ionako već ima i novi joj se ne mile, a vjere u brza rješenja nema. Bit će kako bude...

Naravno, u takvim trenutcima čeka se vijest o tome hoće li Vlada pokrenuti neki program obnove. Sami, kaže Košutić, teško da će moći u to jer, kako kaže, neisplativo je ulagati milijune eura u obnovu građevina koje tržišno vrijede upola manje.