Zbog crnog tržišta cigareta Hrvatska gubi 120 milijuna eura

Prema istraživanju Ekonomskog instututa 7,8 posto pušača u Hrvatskoj kupuje duhan ilegalnim kanalima, što je, procjenjuje se 88.000 pušača. U zemljama regije, pak, taj je postotak još veći i iznosi 11 posto, a kad se sve to zbroji dolazi se do brojke od više od pola milijuna pušača koji se opskrbljuju na ilegalnom tržištu.

Na temelju provedene ankete i prema procjenama Ekonomskog instituta proizlazi da se godišnje izgubi više od 306,7 milijuna eura poreznih prihoda u regiji zapadnog Balkana, a samo u Hrvatskoj godišnje izgubljeni porezni prihodi iznose 120 milijuna eura, pri čemu se čak polovina prihoda gubi uslijed prekogranične kupnje duhanskih proizvoda u Srbiji i Bosni i Hercegovini zbog značajno nižih cijena. U deset godina izravni gubici od ukupnih poreza na duhan u Hrvatskoj iznose dva posto BDP-a, procjenjuje Ekonomski institut.

Dvojak je problem prekogranične prodaje - legalne i nelegale. Zbog znatno nižih cijena, jeftine cigarete s legalnih tržišta susjednih država prenose se u Hrvatsku, a trošarina je plaćena u državi gdje je obavljena kupnja. Uz to, postoji i dodatan problem jer se u većini promatranih država uzgaja duhan, pa je nelegalni rezani duhan prisutan na gotovo svim tržištima s cijenom koja je i preko deset puta niža od cijene legalnih cigareta.

- Ono što je bitno za istaknuti, a ovo je istraživanje također to potvrdilo, jest da s povećanjem cijena ne dolazi do smanjenja broja pušača, kako se to često čuje iz Ministarstva zdravstva. Naime, zbog skupih cigareta ljudi ne prestaju pušiti, već traže dostupnu alternativu, bilo da je to jeftiniji proizvod u istoj kategoriji, prelazak na jeftiniju kategoriju - cigareta na rezani duhan, ili prelazak na nelegalni proizvod, odnosno onaj na kojeg nije plaćena trošarina u Hrvatskoj - smatra Josip Lozančić, direktor regulatornih i pravnih poslova BAT Adria.

Kupovina nelegalnih proizvoda s crnog tržišta najgora je varijanta – država u tom slučaju gubi sve prihode, potrošač konzumira proizvod proizveden i skladišten bez ikakvih kontrola, a gube i svi sudioici u legalnom prometu duhanskim proizvodima (od proizvođača duhana do krajnjeg trgovca) koji legalno zapošljavaju zaposlenike i uredno plaćaju poreze i doprinose prema državi.

Postoje mišljenja da studija Ekonomskog instituta iznosi podatke koji predstavljaju konzervativnu procjenu o gubitku 120 milijuna eura u proračunu i 7,8 posto pušača koji kupuju duhan ilegalnim kanalima te da je ta brojka znatno veća i penje se do 15-20 posto konzumenta duhanskih proizvoda koji kupuju duhan na crno, a to bi trebao biti dovoljan razlog da se oprezno razmisli o svim budućim povećanjima trošarine, jer je ona okarakterizirana kao glavni generator povećanja cijena, pa samim time i želje za kupovinom polulegalnim ili nelegalnim kanalima.