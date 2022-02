Vlada predstavila sveobuhvatni paket mjera: smanjuje se PDV na hranu i energiju

Vlada je danas predstavila sveobuhvatni paket mjera pomoći građanstvu i tvrtkama nakon rasta cijena energenata vrijedan nekoliko milijardi kuna.

Plenković je na početku pojasnio zašto je ovaj paket donesen i kako smo došli u situaciju da moramo reagirati na rast cijena prije svega plina i struje. Naveo je kako energenti poskupljuju iz nekoliko razloga. Prvi je razlog taj što je nakon covida došlo do veće potražnje plina, drugi je razlog Rusija koji je jedan od glavnih opskrbljivača plina u EU, dok Norveška kao jedan od najvećih proizvođača plina u EU nije mogla povećati proizvodnju. Dodao je da proizvodnja plina u EU pada od 2004. godine.

- Paket koji predstavljamo je vrijedan 4,8 milijardi kuna - rekao je Plenković.

Da ovaj paket ne donesemo od 1.travnja bi električna energija poskupjela 23 posto a plin čak 79 posto, rekao je Plenković i dodao da je paket sveobuhvatan i odnosi se na kućanstva, poduzeća i poljoprivrednike.

- Paket se odnosi na kućanstva, potpore za trošak plina kućanstvima, odnosi se na porezna rasterećenja, na socijalna rasterećenja građana u riziku od siromaštva, za umirovljenike te poduzetnike i poseban program potpora za poljoprivrednike i ribare, rekao je Plenković i dodao kako limitiramo rast cijena električne energije na 7,6 posto. Plin, koji bi rastao 79 posto će rasti najviše do 20 posto, zato što se prosječna cijena može kalkulirati tek na kraju veljače, koja se uzima kao referentna točka i onda se formira za iduću godinu, rekao je Plenković

Kako ćemo ublažiti rast cijena električne energije?

Danas u Hrvatskoj prosječna cijena godišnjeg računa za struju u kućanstvu je 3400 kuna. Da ništa ne napravimo, ta cijena bi narasla za 782 kune na 4182 kune prosjeka u godini dana. S našim mjerama, ono što je bilo 3.400 narast će na 3.725, dakle 325 kuna godišnje. Mjerama što uštedjeli našim građanima 457 kuna - rekao je Plenković.

Kada je riječ o plinu, da ne napravimo ništa 0,326 kW/h bi skočilo na 0,574 kn. Kada smanjimo PDV dolazimo na 0,482, a s dodatnom subvencijom dolazimo na 0,382 kn po kW/h. Iznos potpore po računu je 10 lp/kWh.

Potpore poduzetnicima se odnose na mikro, male i srednje poduzetnike s prosječnom godišnjom potrošnjom od 10 GW/h. Iznos potpire je 15 lp na kW/h, ostvaruje se vaučerom. Projicirani trošak ove mjere je 600 milijuna kuna a financirat će se prodajom emisija stakleničkih plinova na dražbama.

Smanjenje PDV-a

PDV na plin i toplinsku smanjuje se s 25 posto na 13 posto što znači da se PDV na struju i plin i toplinsku energiju izjednačava.

S 25 posto na 5 posto smanjuje se plin od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2023. godine. Također, smanjuje se PDV na briket, sječku i ogrjevno drvo s 25 na 13 posto.

Smanjuje se i PDV na hranu, i to s 13 posto na 5 posto na svježe meso i ribu, jaja, voće, povrće, jestiva ulja i masti, dječju hranu, troškove u poljoprivredi, sadnice, gnojvii i pesticide te s 25 posto na 5 posto na maslac i margarin.

Smanjuje se i PDV na higijenske uloške i tampone i to s 25 posto na 13 posto. Smanjuje se i PDV na ulaznice za sportske, kulturne i ostale priredbe s 25 i 13 na 5 posto.

Naknada za umirovljenike

Umirovljenici dobivaju jednokratnu naknadu i to na ovaj način. Umirovljenici koji imaju mirovinu do 1500 kuna dobit će naknadu od 1200 kuna, oni koji primaju od 1500 do 2000 kuna dobivat će naknadu od 900 kuna, oni koji primaju od 2000 do 3000 kuna dobivat će naknadu od 600 kuna i oni koji primaju od 3000 do 4000 kuna naknadu od 400 kuna.

Socijalne naknade za ugrožene

Iznos vaučera za najugroženije se povećava s 200 na 400 kuna. Zadržavaju se postojeći korisnici socijalnih naknada za ugrožene kupce energenata, proširuje se definicija ugroženih kupaca energenata a naknada za električnu energiju se proširuje i na plin i udvostručuje se mjesečni iznos naknade s 200 na 400 kuna, dok je godišnji iznos mjere 300 milijuna kuna.

Ukupna rasterećenja i potpore za kućanstva i poduzeća iznose 4,8 milijardi kuna, od toga, 2,1 milijarda kuna poreznih rasterećenja kroz PDV, 1,2 milijarde potpora za plin, 800 milijuna socijalnih naknada i naknada za umirovljenike, 460 milijuna ograničenja porasta naknade za struju i 250 milijuna potpora poljoprivrednicima i ribarima.

- Ovaj paket značajno ublažava rast cijena plina i struje i znatno ublažava rast hrane i drugih potrepština - zaključio je Plenković i doda da je ovaj paket mjera jedan od najsveobuhvatnijih u EU.