Za razliku od Hrvatske, primjena GDPR-a u Europi prošla bez značajnijih izazova

U sklopu predsjedanja republike Hrvatske Vijećem Europske unije, u četvrtkak je Zagrebu održana europska konferencija Data Protection Day 2020 – Facing New Challenges u organizaciji Agencije za zaštitu osobnih podataka i Tajništva hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije.

Konferencija je organizirana uz potporu Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva pravosuđa i Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva te je okupila hrvatsku i međunarodnu zajednicu stručnjaka u području zaštite podataka i privatnosti – predstavnike Vlade Republike Hrvatske, predstavnike tijela javne vlasti, akademske i znanstvene zajednice, predstavnike Europske komisije, Europskog nadzornika za zaštitu podataka (European Data Protection Supervisor - EDPS) i Europskog odbora za zaštitu podataka (European Data Protection Board - EDPB) te predstavnike poslovnih subjekata iz različitih sektora.

Izlaganje dr.sc. Wojciecha Wiewiórowskog, Europskog nadzornika za zaštitu podataka, ukazalo je na smjer institucija Europske unije u dizanju razine svijesti europskih građana o zaštiti osobnih podataka u digitalnom okruženju te fokusu na prevenciju u dijelu zaštite osobnih podataka.

Zanimljiv razgovor s gospodinom Wiewiórowskim ukazao je na to da pravni subjekti koji su u europskim državama uglavnom poslovali prema dotad važećim nacionalnim zakonima koji su se doticali zaštite osobnih podataka i prava nad njima nisu imali značajnije izazove u usklađivanju s GDPR-om. Također je napomenuo da je postignuta značajna harmonizacija u međusobnoj suradnji nacionalnih nadzornih tijela u omogućavanju podnošenja primjedbi građana svom nacionalnom nadzornom tijelu vezanih uz primjedbe na postupanje s njihovim osobnim podacima u drugim državama EU.

U ostalim izlaganjima naglasak je stavljen na on-line manipulacije, profiliranje te zlouprabu osobnih podataka te zaštitu digitalnog identiteta i privatnosti. Izazovi koje donosi razvoj umjetne inteligencije iz tehnološkog aspekta ukazuju na sve veću potrebu primjene načela privacy by design and privacy by default u dizajnu IT sustava, dok postoje veliki prijepori vezani uz pravne i etičke aspekte njenog razvoja.

Cilj održavanja ove konferencije je podizanje razine svijesti o temeljnim pravima i slobodama te vladavini prava Europske unije, kao i kontinuirano usmjerenje ka prevenciji u zaštiti podataka na europskoj razini.