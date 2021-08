Zagrebački profesor razvio aplikaciju protiv varanja na ispitima

Uvođenjem online nastave, a time i pisanjem ispita online, problem varanja na ispitima postao je još izraženiji. Jedna od efikasnijih ideja protiv prepisivanja zasigurno je aplikacija Cheatless koju je osmislio zagrebački profesor Jurica Đurić.

Kako objašnjava profesor, aplikacija se prvo mora preuzeti na računalo, a prilikom pokretanja 'gasi sve programe koji nisu potrebni za vrijeme pisanje provjere znanja, blokira upotrebu Windows kratica i druge funkcionalnosti operacijskih sustava koje bi studenti mogli iskoristiti za prepisivanje'. Osim toga, nije ju moguće pokrenuti ako je spojen vanjski ekran i unutar virtualnog okružja.

Funkcionira i uživo

– Student pokreće aplikaciju i prihvaća privolu za snimanje audiozapisa i videozapisa te učitava provjeru znanja, čime počinje pisanje. Tijekom pisanja snimaju se audiozapis i videozapis koje nakon završetka pisanja nastavnik može pregledati – objašnjava profesor, no dodaje da je uz Cheatless moguće spriječiti i prepisivanje na ispitima uživo.

– Kod pisanja uživo, nastavnik i dalje može kontrolirati kojim se programima student koristi, ali snimanje audiozapisa i videozapisa zapravo i nije toliko važna značajka u tom slučaju jer taj dio nastavnik odradi uživo – opisuje profesor te napominje da je aplikacija izašla iz prve razvojne faze i polako sazrijeva u proizvod spreman za tržište. No, u budućnosti bi voljeli još više pojednostavniti njezino korištenje.

Dostupna svima

Aplikacija je do sada testirana na Visokoj školi za informacijske tehnologije te na Edward Bernays Visokoj školi. Naravno, bilo je i studenata koji su bili skeptični u vezi s cijelom idejom.

– Smatram da su studenti imali strah od novosti, do sada nepoznate tehnike provjere znanja i da je to bio najveći razlog njihove nesigurnosti. S druge strane, bilo je studenata koji su bez problema prihvatili koncept provjere znanja uz audionadzor i videonadzor jer su bili svjesni da je to i za njih prihvatljivije i jednostavnije u danim okolnostima nego odlazak na ispit uživo – objašnjava profesor te ističe da je Cheatless dostupan i na drugim visokim učilištima, ali i u školama.

Aplikacija je predstavljena na sjednici Vijeća veleučilišta i visokih škola kada su deseci predstavnika visokih učilišta saznali za nju. Od početka je dostupna za sve koji se žele njome koristiti u beta fazi i pritom sudjelovati u testiranju.