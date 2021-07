Zaposlenici HEP Opskrbe uredili dio šetnice Parka prirode Kopački rit

Volonterska akcija 'Naša ZelEn priča' ove se godine početkom lipnja održala na sjeveroistoku Hrvatske, u Parku prirode Kopački rit. Akcija je inicirana od strane zaposlenika HEP Opskrbe, a organizirana u suradnji s djelatnicima Parka prirode Kopački rit.

O iznimnoj ljepoti krajobraza i velikoj biološkoj raznolikosti, prisutnima je vrlo slikovito govorio ravnatelj Javne ustanove Park prirode Kopački rit, Tomislav Bogdanović. Zahvalio je na angažmanu svim zaposlenicima HEP Opskrbe i pohvalio ovu hvalevrijednu inicijativu. Tijekom višesatne akcije zaposlenici HEP Opskrbe su pomogli u saniranju prvog dijela šetnice, napravili su pripremu za bojanje i obojali predviđeni dio šetnice u duljini od 1 km.

U Aleji Dunavskih parkova postavljena je klupa, koju je Parku donirala HEP Opskrba, a na kojoj će se budući posjetitelji moći odmoriti i uživati u pogledu.

- Volontiranjem naših zaposlenika dodatno ističemo svoju brigu za društvo te nas veseli pomagati zajednici kojoj je to potrebno. Na tom konceptu nastao je i naš proizvod ZelEn - električna energija iz obnovljivih izvora. Posebno smo ponosni što se sredstva od prodaje proizvoda ZelEn prikupljaju u Fond iz kojeg se realiziraju projekti iz područja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti i to za potrebe ustanova koje skrbe za socijalno osjetljive kategorije stanovništva. Iz Fonda ZelEn do sada je realizirano jedanaest projekata u vrijednosti 3,3 milijuna kuna, a upravo je u tijeku i javni poziv za donaciju projekata u iznosu od milijun kuna. Svojim poslovanjem želimo povećati svijest o odgovornom ponašanju prema prirodi i okolišu u kojem živimo i djelujemo - istaknula je Kristina Sušanj, voditeljica projekta 'Naša ZelEn priča'.

Svim svojim kupcima kategorije poduzetništvo, koji su se odlučili za odgovorno poslovanje, HEP Opskrba nudi opskrbu električnom energijom isključivo iz obnovljivih izvora energije, putem jedinstvenog proizvoda na tržištu ZelEn. Paralelno s ponudom ZelEna, pokrenuta je akcija 'Sto zelenih stabala' u sklopu koje je posađeno više stotina stabala uz HEP-ove hidroelektrane, a 'Naša ZelEn priča' proširena je i na druge društveno korisne projekte. Proteklih godina bile su to: akcija čišćenja obale, bojenje dječjih domova, prikupljanje pomoći za socijalno osjetljive skupine društva, trčanje humanitarnih utrka, pomoć stradalima od potresa i druge korisne akcije.

---.