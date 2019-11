FOTO: Lidl predstavio prvi izvještaj o održivosti u maloprodaji

Lidl Hrvatska predstavio je u četvrtak svoj prvi izvještaj o održivosti, ujedno i prvi takav izvještaj jednog maloprodajnog lanca u Hrvatskoj.

- Kao velika tvrtka koja posluje u 29 zemalja i zapošljava više od 280 tisuća ljudi u svijetu, a samo u Hrvatskoj oko 2400, imamo odgovornost prema gospodarstvu, društvu i okolišu. Tu odgovornost u svakodnevnom poslovanju shvaćamo itekako ozbiljno. Prvenstveno radimo na tome da osiguramo održivo poslovanje na svim razinama - na asortimanu, zaposlenicima, okolišu, društvu i poslovnim partnerima - izjavila je Marina Dijaković, voditeljica Sektora korporativnih komunikacija Lidla Hrvatska.

Izvještaj je predstavljen u sjedištu Lidla u Velikoj Gorici, prvoj zgradi u Hrvatskoj i drugoj u Europskoj uniji koja je izgrađena prema standardima međunarodnog certifikata zelene gradnje.

Naglasila je da je nisu zakonski obveznici objavljivanja nefinancijskog izvještaja jer matična kompanija izvještava o utjecajima cijele grupacije, međutim izvještaj o održivosti za Lidl Hrvatska izdan je iz želje tvrtke da ga pokaže javnosti jer predstavlja važan dio njihove strategije održivog razvoja. Kao koristi nefinancijskog izvještavanja nabrojene su praćenje napretka u postizanju cjelokupne održivosti, doprinos transparentnosti i dobroj reputaciji, integracija svih održivih praksi na jednom mjestu.

Danas predstavljen izvještaj o održivosti za 2017. i 2018. godinu bit će dostupan u digitalnom obliku na internetskoj stranici Lidla, a tvrtka ga je odlučila objavljivati svake dvije godine, obrazložila je voditeljica odnosa s javnošću Lana Jugo te predstavila područja obuhvaćena izvještajem i metodologiju kojom je on nastao.

Tijekom 2018. Lidl je certificirao sve dobavljače za održivu proizvodnju, do kraja ove godine cilj im je ukinuti jednokratne plastične proizvode. Do 2025. namjeravaju doseći cilj da 100 posto plastične ambalaže asortimana privatnih robnih marki bude prikladno za recikliranje te da u tim pakiranjima bude 20 posto manje plastike. To je i godina u kojoj kane prodavati isključivo jaja iz podnog uzgoja te smanjiti udio šećera i solu za 20 posto u proizvodima vlastite robne marke, ali i proširiti ponudu proizvoda za osviještenu prehranu.

Neki od trajnih ciljeva koje su si zacrtali je povećanje broja malih domaćih proizvođača s kojima surađuju (trenutno surađuju sa 60 njih), rad na zadovoljstvu zaposlenika, nulta tolerancija na korupciju i potpora lokalnim zajednicama kroz razvojne programe. Lidl Hrvatska donirao je u robi i novcu 803 tisuće kuna u 2017., a prošle je godine ta brojka porasla na 2,9 milijuna kuna.

Proizvođači voća i povrća s kojima surađuju svi posjeduju certigikat Global G.A.P, a do početka 2020. certificati bi se trebali i svi proizvođači cvijeća i biljaka. Lidl naglašava kako pametnim zgradama i trgovinama te zelenom gradnjom štiti okoliš, kao i mogućnosti razvrstavanja i recikliranja ambalaže koje nudi u svojim trgovinama. Važno područje je i sprječavanje bacanja hrane za što lanac trgovina također ima strategiju.

Predstavljanju je prisustvovao i predsjednik Uprave Lidla Hrvatska Boris Lozić te ostali članovi i članice Uprave.