PIK Rijeka će i u studenom otkupljivati mlijeko od malih proizvođača, Dukat ne planira prestati

PIK Rijeka, koja je zbog neekonomičnosti namjeravala odustati od otkupa mlijeka 120 malih proizvođača u Lici, ipak će i u studenom nastaviti otkupljivati njihovo mlijeko. Kako javljaju iz Hrvatske poljoprivredne komore, rezultat je to razgovora između te mljekare i predstavnika HPK te ličko-senjskog župana Darka Milinovića i načelnika općine Brinje Zlatka Fumića.

Međutim, to je samo privremeno rješenje (otkup će trajati do kraja studenog) čime je PIK Rijeka ostavila mogućnost da se u tih mjesec dana pronađe dugoročno rješenje za otkup u ovom kraju. No ukoliko se ne pronađe rješenje, u HPK-u kažu da su druge domaće mljekare spremne preuzeti otkup i pomoći malim mljekarima da opstanu na području koje je nerazvijeno, no ne kažu o kojim je mljekarama riječ.

Inače, Dukat je odgovorio na naš upit s obzirom da se pojavila informacija da u cijeloj zemlji mljekare odustaju od otkupa malih količina mlijeka zbog neekonomičnosti. U Dukatu kažu da bez iznimke otkupljuju sve ponuđeno mlijeko u Hrvatskoj.

- Bez obzira na teške, a nerijetko i neisplative relacije u pojedinim dijelovima zemlje, mlijeko otkupljujemo od svih naših kooperanata, s ciljem očuvanja proizvodnje mlijeka u Hrvatskoj – kažu u Dukatu.