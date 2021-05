Danska se do kolovoza u potpunosti vraća normalnom životu

Dok i Covid liberalna Hrvatska plaho razmišlja o širem popuštanju preostalih mjera na snazi, Danska, inače dosad prilično Covid rigidna, namjerava biti perjanica europskog vraćanja u toliko žuđeno 'staro normalno'. Kako javlja Financial Times, u petak će se ova bogata sjeverna država praktički potpuno otvoriti i polako ukinuti 'Covid putovnice' unutar zemlje, ali i nošenje maski do kolovoza, čime će postati prva članica EU koja se vratila gotovo u potpunosti u uobičajeni život. Prema planu, na ledu zasada jedino ostaju noćni klubovi koji se neće otvarati, no sve ostalo trebalo bi biti kao u davna vremena prije pandemije. Prema tamošnjem ministru zdravstva Magnusu Heunickeu, Danska je u vrlo pogodnoj poziciji u pogledu pandemije usprkos nedavnom rastu zaraženih, prenosi FT. Naime, zemlja je malo iznad europskog prosjeka po procijepljenosti (do kraja kolovoza mogućnost cijepljenja će imati svi odrasli građani), a i najranjivija populacija je zaštićena cjepivima, pa se nove zaraze znatno manje prevode u hospitalizacije i smrti.

Konkretnije, Covid putovnica potrebna za pristup mnogim sadržajima poput knjižnica i sportskih klubova bit će ukinuta sljedeći mjesec za sve osim za putovanje izvan zemlje, dok će obveza nošenja maski biti eliminirana najkasnije do kolovoza. Danska, naravno, nije jedina članica koja brza prema normalizaciji, neke kao što su Grčka, Švicarska i Hrvatska već su poodmakle u ublažavanju pritiska na svakodnevni život, no ovaj plan je zasada jedan od najambicioznijih u pogledu opsega povratka na staro. Od petka će 20 posto radnika, uglavnom u javnom sektoru, moći ići na posao, kao i studenti na predavanja, dok bi svi ostali to pravo dobili početkom kolovoza. Pored toga, Covid putovnica će po novom uključivati i osobe cijepljene prvom dozom prije najmanje dva tjedna, ne samo one u potpunosti cijepljene ili s negativnim testom u protekla 72 sata.