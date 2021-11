Hoće li metaverzum postati decentralizirano utočište ili centralizirana tiranija

Prije dva tjedna Facebook se preimenovao u Metu i najavio svoje planove za pokretanje razvoja metaverzuma, potpuno novog načina interakcije i navigacije internetom. Sada, metaverse prostor ima multi milijarderskog korporativnog diva koji se natječe za kormilo. Samu budućnost metaverzuma zasigurno će obilježiti borba između Web 3 i Web 2 sudionika, decentralizacije i centralizacije.

Sviđalo se to nama ili ne, velike korporacije vjerojatno će igrati važnu ulogu u tome kako će se metaverzum razvijati. No, hoće li ga mučiti isti problemi s kojima se suočavaju današnji divovi društvenih medija ili će decentralizirane platforme i usluge zauzeti središnju pozornicu?

Izgradnja digitalnog centraliziranog 'vrta'

Na nedavnoj konferenciji Facebook Connect, osnivač i izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg najavio je da samo ove godine planira potrošiti 10 milijardi dolara na razvoj metaverzuma, ekosustava međusobno povezanih digitalnih iskustava, usluga i platformi koje se neprimjetno stapaju sa stvarnim svijetom.

No, kao što je Facebook uvijek iznova pokazivao, primjerice kada je odustao od obećanja da neće zahtijevati facebook račun za korištenje svojih Oculusovih proizvoda, gotovo sigurno će nastojati provesti stroge kontrole o tome kako će se 'metaverzum' koristiti i kako mu pristupiti. Uostalom, zaključavanja ekosustava popularan je i provjeren način prisiljavanja na nastavak angažmana tijekom izolacije natjecanja.

S obzirom na to da je sam Zuckerberg opisao metaverzum kao 'sljedeću generaciju interneta' koju će koristiti stotine milijuna korisnika, malo je vjerojatno da korporativni golijat neće učiniti sve što je u njegovoj moći iza kulisa da pozicionira Metu u središte metaverzuma, naravno na benefit svojih dioničara.

Kao ogroman, nadolazeći ekosustav koji će bez sumnje uvesti nove načine stvaranja, druženja i rada na mreži, metaverzum će postati sveprisutan medij s kojim će većina pojedinaca donekle komunicirati.

Isto tako, s obzirom na nedavno objavljivanje osuđujućih 'Facebook datoteka' Wall Street Journala, otkriveno je da platforma društvenih medija pati od čitavog mnoštva problema i djeluje s nekim ozbiljno sumnjivim poslovnim praksama, od velikih tužbi, problematičnog moderiranja sadržaja do povlaštenog tretmana određenih korisnika. Sve je to u potpunoj suprotnosti sa Zuckerbergovom navodnom egalitarnom vizijom metaverzuma.

Ovi dokumenti također pokazuju da Facebook brzo gubi naklonost među milenijalcima, a pogotovo među Generacijom Z, generacijama koja će najviše komunicirati s metaverse tehnologijama.

Facebook je već bio oštro kritiziran zbog svojih planova, a nedavno ga je američka političarka Alexandria Ocasio-Cortez proglasila 'rakom demokracije' u nedavnom napadu na Twitteru. Čini se da je taj osjećaj opći konsenzus i na Crypto Twitteru, koji nije povoljno reagirao na vijesti.

- Igra je namještena i to nam ne ide u prilog. Meta želi posjedovati naš digitalni identitet, a s obzirom na njegov način, imat će pristup većem količini vaših podataka nego ikad prije. Ne, hvala! - samo su neki od komentara na Twitteru.

Katapult blockchaina

Očekuje se da će blockchain postati jedna od ključnih tehnologija koja omogućuje razvoj istinski sveprisutnog virtualnog prostora kojim se može kretati jednako sigurno kao i Web 2 internetom.

Zahvaljujući rješenjima digitalnog identiteta utemeljenima na blockchainu koja će pokretati istinski postojane digitalne avatare, zajedno s digitalnim sredstvima koja omogućuju agnostički pristup uslugama i proizvodima, 'pravi' metaverzum naslijedit će vrijednosti na kojima je blockchain industrija utemeljena, a to je slobodan pristup, otpornost na cenzuru, sigurnost i decentralizacija.

Bez obzira na to, tehnološki čelnici na kraju će se usredotočiti na blokchain infrastrukturu u pokušaju da usmjere razvoj metaverzuma i oblikuju ga prema vlastitoj slici. Uostalom, s obzirom na to da bi metaverse industrija trebala rasti po složenoj godišnjoj stopi rasta od 13,1 posto tijekom sljedećih nekoliko godina, dok se predviđa da će sektor blockchain tehnologije porasti za 32,4 posto do najmanje 2025., postoji snažan financijski poticaj za uspostavu ranog uporišta.

Twitter će biti jedan od prvih koji će se uključiti u akciju s Blueskyem, decentraliziranim protokolom društvenih medija koji će se koristiti za održavanje raznih društvenih mreža, uključujući Twitter. Međutim, s obzirom na to da je i Twitter bio izložen kontroverzama, uključujući sumnjive suspenzije računa, otmice računa visokog profila i brojna izvješća o vladinoj cenzuri, nije toliko jasno hoće li to podržati spomenuta osnovna načela.

Da ne spominjem činjenicu da su Twitter (i mnoge druge platforme društvenih medija) zabranjene u nekoliko zemalja. I kao što smo već vidjeli s Facebookovim proizvodom Novi digitalnim novčanikom, korporativni kripto projekti obično privlače prekomjerni regulatorni nadzor, često ozbiljno ograničavajući njihov opseg, te na kraju rezultiraju razvodnjenim proizvodom, pri čemu ravnoteža između dobiti i napretka često naginje na prvo.

Niz kripto-izvornih platformi društvenih medija i metaverznih projekata trenutno je u razvoju i nedvojbeno imaju veliku prednost u odnosu na proizvode koje podupire korporacije jer mogu ostati istinski bez dopuštenja i demokratski. Neki od primjera su Decentraland i Sandbox, koji već pružaju rani uvid u to što bi metaverzum mogao biti kroz njihova složena gospodarstva pod kontrolom korisnika, virtualne nekretnine i digitalna iskustva temeljena na VR-u.

S obzirom na potencijal da radikalno promijeni način na koji komuniciramo jedni s drugima i živimo svoj svakodnevni život, metaverzum se razvija kao ključna tehnologija u budućnosti.

No, budući da su korporativni divovi spremni sukobiti se s motiviranom i snalažljivom blockchain zajednicom oko razvoja i prirode metaverzuma, još uvijek nije jasno hoće li to biti još jedan alat dizajniran za iskorištavanje masa ili koncept pravog digitalnog vlasništva kojeg svi želimo.