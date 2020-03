Infografika: Jesu li globalni Indexi toliko globalni koliko mislimo da jesu

Jesu li globalni Indexi toliko globalni koliko mislimo? Čini se da nisu.

Današnja infografika zasniva se na konceptu S&P Dow Jones indeksa koji pokazuje postotak američkih tvrtki u globalnom sektoru i industriji na dan 31. prosinca 2019. Izračuni odražavaju tržišnu kapitalizaciju poduzeća u 'indeksu globalnog tržišta S&P (BMI)', koji prati više od 11.000 dionica u 50 razvijenih i novih gospodarstava.

Postotak američkih tvrtki po sektorima

Tvrtke sa sjedištem u SAD-u koje obavljaju svoje primarne poslove u Americi dominiraju globalnim sektorima i industrijama.

Američke kompanije, kako se vidi na tablici iznad, dominiraju industrijama. Što se tiče sektora informacijske tehnologije (IT) tvrtke sa sjedištem u SAD-u čine čak 73 posto IT sektora. Međutim, to se može promijeniti zbog naravno Kine, kojoj je plan do 2025. IT sektor učiniti prioritetnim sektorom u zemlji.

- Amerika je još uvijek svjetski lider, ali Kina se približava jako brzo – rekla je Rebecca Fannin, novinarka i autorica knjige 'Tech Titans of China'

Zdravstveni sektor je također snažno usmjeren prema američkim zalihama, koje čine 65 posto tržišne kapitalizacije sektora. Ovo i nije iznenađujuće s obzirom na uspjeh mnogih američkih zdravstvenih tvrtki. Na Fortuninoj listi od 500 najprofitabilnijih američkih kompanija, čak 41 iz zdravstvenog sektora se našla na listi.