Infografika: Najbogatije žene svijeta u 2021. godini

Prema nedavnom Forbesovom popisu najbogatijih ljudi na svijetu, 11,9 posto svjetskih milijardera su žene. Iako u manjini naspram muških milijardera i one posjeduju ogromne količine bogatstva.



Najbogatija žena na svijetu, Francoise Bettencourt Meyers i obitelj posjeduju 33 posto dionica francuskog brenda za osobnu njege L’Oréal S.A. Francoise je inače unuka osnivača ovog brenda.



Slijedi Alice Walton iz carstva Walmart – također jedne od najbogatijih obitelji na svijetu. Zajedno s braćom posjeduje više od 50 posto dionica tvrtke. To je prilično uredna svota, s obzirom na to da je Walmart u fiskalnoj godini 2020. ostvario prihod od 524 milijarde dolara.

---Ostale obiteljske veze među najbogatijim ženama na svijetu uključujui njezine četiri unuke, nasljednice kriške bogatstva tvrtke Mars Inc.koja se nalazi na trećem mjestu bila je uključena u prve dane Amazona i njegovog pretvaranja u najmoćniju e-trgovinu, no tek ju je razvod od Jeffa Bezosa učinio milijarderkom jer je time stekla kontrolu nad 4 posto dionica Amazona što joj je donijelo 38,3 milijarde dolara.Gledajući prema Istoku,postala je najbogatija žena u Aziji nakon što je naslijedila 70 posto udjela u tvrtki za razvoj nekretnina Country Garden Holdings. Tvrtka je izašla na tržište 2007. godine, prikupivši 1,6 milijuna američkih dolara IPO-a - iznos usporediv s Googleovim IPO-om 2004. godine.---Iako se bogatstvo 50 najbogatijih žena na svijetu u posljednjih godinu dana još povećalo, one su još uvijek iznimka u muškom klubu milijardera. No za razliku od muških kolega, većina žena milijardera je naslijedila svoja bogatstva, pa su sklonije veliki dio tog kolača davati u dobrotvorne svrhe dok će prema istraživanju muški bogataši prije davati u dobrotvorne svrhe ako su sami zaslužni za svoje bogatstvo.