Infografika: Najveće akvizicije gaming tvrtki u povijesti

Nova 2022. godina počela je obaranjem velikih rekorda u svijetu videoigara. Niti tjedan dana nakon što je Take-Two Interactive za 12,7 milijardi dolara kupio tvrtku za razvoj mobilnih igara Zynga, stigla je vijest o novoj akviziciji – Microsoft preuzima poznatu gaming tvrtku Activision Blizzard za vrtoglavih 69 milijardi dolara, što je najveća akvizicija gaming tvrtki u povijesti.

Ovakve višemilijardne akvizicije gaming tvrtki brzo postaju norma, a neka od najvećih preuzimanja dogodila su se u posljednjih tri do pet godina. Do Microsoftove velike akvizicije titulu najveće gaming akvizicije držala je Tencentova kupnja izdavača igara Supercell vrijedna 8,6 milijardi dolara. Početkom 2022. to se potpuno promijenilo zahvaljujući dvije najveće, već spomenute akvizicije koje su se dogodile unutar prvih nekoliko tjedana nove godine.

Donosimo pregled 15 najskupljih akvizicija gaming tvrtki u povijesti, uz napomenu da se 10 od 15 najvećih akvizicija dogodilo u posljednje tri godine.

Microsoftova najava o preuzimanju Activision Blizzarda jasan je znak da žele postati najveći u svijetu razvoja videoigara. Ta će akvizicija, naime, učiniti Microsoft trećom po veličini tvrtkom za video igre na svijetu prema prihodima te izdavačem koji stoji iza igara kao što su Call of Duty i World of Warcraft.

No, preuzimanje Activision Blizzarda nije bilo jedino veliko Microsoftovo preuzimanje. Godine 2020. Microsoft je kupio ZeniMax Media za 7,5 milijardi dolara, a tvorca Minecrafta Mojang Studios za 2,5 milijardi dolara 2014. godine.

Evo svih tvrtki i studija za igre koje Microsoft trenutno posjeduje:

Trend se nastavlja

Dio razloga ovih Microsoftovih velikih akvizicija leži u sustizanju konkurencije i boljem natjecanju na tržištu igara. Drugi se dio može pripisati činjenici da je prodaja njihove Xbox igraće konzole također prošla relativno loše u odnosu na, primjerice, PlayStation i Nintendo.

U toj utrci Microsoft nije jedini. Sony je nedavno najavio kupnju tvrtke za razvoj video igara Bungie, kreatora igre Destinyj, što bi mogao biti pokušaj dostizanja Microsoftovih akvizicija.

Ovakvi potezi velikih tvrtki ne čude s obzirom na to da prihodi od mobilnih igara neprestano rastu, čak i tijekom pandemije. Oko 1500 spajanja i akvizicija vrijednih 43 milijarde dolara dogodilo se upravo pandemijske 2020. godine.

S pojavom novijih promjena u domeni korisničkog iskustva, igranje je sada neraskidivo povezano i s trenutnim trendom metaverzuma. Budući da online igre i streaming postaju mainstream, mogli bismo doživjeti igranje na potpuno nov i impresivan način. Isto tako, velike bi tehnološke tvrtke mogle nastaviti diverzificirati svoje prihode te akvizirati još više gaming tvrtki.